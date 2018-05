Handó visszaszólt az őt kritizáló OBT-nek

Nem törvényes az Országos Bírói Tanács működése – írja közleményében az Országos Bírói Hivatal, amit Handó Tünde vezet. A közlemény érdekes módon nem az OBH aloldalán, hanem a birosag.hu címlapján jelent meg.

Az OBH közleménye azért figyelemreméltó, mert éppen szerdán mondta ki az OBT, hogy Handó sorozatosan törvényt sértett a bírósági vezetői kinevezések terén, így az OBH, azaz annak elnöke nyilvánvalóan a tegnap történtekre reagált.

A Handó-vezette OBH szerint az OBT azért nem működik törvényesen, mert a sarkalatos törvény előírja, hogy valamennyi ítélkezési szintről megadott számú tagja van. "Jelenleg az OBT nem rendelkezik 15 taggal és egyes bírósági szintek képviselete nem biztosított, ezért a testület működése nem tekinthető törvényesnek" – írja közleményében a hivatal.

Darák Péter, aki a Kúria elnökeként az OBT-nek is a tagja, a testület szerdai ülésén Handóval szemben úgy foglalt állást, hogy a testület a tagok jelenlegi számával is működőképes.

A törvény alapján nem egyértelmű, hogy mi az OBT törvényes működésének elégséges létszámfeltétele. Az OBT-nek a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény 91. § szerint a Kúria elnöke mellé a bíróságok küldöttei 1 ítélőtáblai, 5 törvényszéki, 7 járásbírósági és 1 közigazgatási és munkaügyi bírósági bírót választanak tagnak. Mellettük 14 póttagot is választanak.

Azt azonban a törvény sem itt, sem később nem rögzíti, hogy e tagok megléte a működőképesség feltétele lenne, hiszen a kieső tagok helyére a póttagok lépnek, és csak a póttagokat kell utóbb pótolni. Sőt, a 92. § szerint a 91. § alatt felsorolt tagi összetétel a felső határt jelenti, ami arra utal, hogy a jogalkotó szándéka szerint nem probléma, ha az OBT-nak a 91. §-ben leírtnál kevesebb tagja van.

Az OBH szerint "a jogszabályok szövegének értelmezésében mindig lehetnek értelmezési különbségek", ezért ebben a jogkérdésben valóban hiteles véleményt az Alkotmánybíróság fogalmazhatna meg (évek múlva).

AZ OBT tegnap a kinevezési döntések mellett Handó kapcsolódó tájékoztatási gyakorlatát és egyes döntései indoklásának elmaradását is törvénysértőnek nevezte.

Ezzel kapcsolatban az OBH ma úgy reagált, hogy "A bírói, bírósági vezetői pályázatok elbírálásában az Országos Bírósági Hivatal a jogszabályoknak megfelelően vett részt 2017-ben is. Ez évben 274 bírói pályázat elbírálására került sor, melyekre összesen 1919 pályázó jelentkezett. A pályázatok 94,5% eredményesen zárult".

Handó hivatala megjegyezte azt is, hogy OBT-nek az erről szóló részletes tájékoztatót az OBH már 2018. március 28-án megküldte, amelyet azonban az OBT "sajnálatosan még nem vett napirendre". Az OBH szerint az OBT május 3-án közzétett "sommás véleményről" akkor tud nyilatkozni a hivatal, amikor az alapul szolgáló jelentést véleményezésre megkapja, ha megismeri a tagok és a tanácskozási joggal rendelkezők írásbeli észrevételeit, kérdéseit, és ha az OBT meglévő tagjainak ezeket tárgyaló megbeszéléséről a jegyzőkönyvet kézhez veheti.

Az OBT idén januárban újult meg, és két olyan bírót is a tagjává választottak , akik korábban nyílt konfliktusba kerültek az OBH elnökével. Egyikük, Vasvári Csaba, a Pesti Központi Kerületi Bíróság büntetőbírója be is perelte Handó Tündét, amiért az állás pályázatok eredményeitől függetlenül csak azt nevezi ki vezetőnek, akit akar. Az ügyben pár hete született első fokú ítélet, mely szerint Handó az Országos Bírói Hivatal elnökeként visszaélt a jogkörével.

Borítókép: Handó Tünde. Fotó: Bruzák Noémi / MTI.