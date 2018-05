A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság megváltoztatta a Hajdú-Bihar megyei rendőrkapitányság döntését, új eljárás lefolytatására kötelezte a hatóságot a következő ügyben. Az eset még 2015. október 29-én történt, a 67 éves János a járdán biciklizve haladt Hajdúszoboszlón, a 4-es főút mellett. Azért a járdán, mert a főút áthalad Hajdúszoboszlón, ez a város legforgalmasabb útja, a rettentő forgalom miatt a helyiek nem szeretnek rajta kerékpározni.

Jánost azonban megállította két rendőr, igazoltatták, megadta az adatait, majd miközben a rendőrök rádión egyeztették az adatokat, a nyugdíjas, állítása szerint csak azért, hogy a forgalmat ne akadályozza, a rendőrautótól öt méterre lévő kerítésig tolta a biciklit, hogy ott letámassza. A Helsinki Bizottság közleménye szerint ezt a két rendőr ellenszegülésnek és szökési kísérletnek tekintette, János a rendőrök feltételezésén és hangnemén felháborodott, és vitázni kezdett a rendőrökkel. Ennek a rendőrök vetettek véget, akik a férfi kezét hátrabilincselték, és betuszkolták a rendőrautóba. Hátul a biztonsági övvel be is kötötték, majd egyik rendőr a nyakánál fogva nekinyomta a hátsó ülésnek.



Amikor bevitték a kapitányságra, tovább folytatódott a tortúra, a rendőrök újra testi kényszert alkalmaztak, mert szerintük János ellenállt. Ő viszont úgy emlékezik, hogy a rendőrségen a földre kényszerítették, és az egyik rendőr a hasába térdelt. Hogy mi is történt pontosan, nem lehetett bizonyítani, mert

bár napi 24 órában kamera rögzíti, mi történik a folyosón, valahogy éppen akkor állt le a rendszer, és ha készült is videófelvétel, azt nem mentették el.

János ekkor már erősen panaszkodott a bilincselés és testi kényszer okozta fájdalmakra. Így a rendőrök anélkül, hogy előállították volna, átszállították az orvosi rendelőbe, és csak a doktor előtt vették le róla a bilincset.

A férfi aztán a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságon megpanaszolta a szükségtelenül brutális intézkedést, de a rendőrség többször is mindenben jogszerűnek és szakszerűnek találta azt.

A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság minapi jogerős ítélete azonban igazat adott a Helsinki Bizottság büntetlen előéletű ügyfelének. Az ítélet leszögezi: a bilincshasználat legkésőbb az orvosi rendelőbe szállítás idején már jogszerűtlen volt, mivel akkor a férfi ekkor már nem állt rendőri intézkedés hatálya alatt. Ahogyan aránytalan és szükségtelen volt az idős, megbilincselt, biztonsági övvel bekötött férfivel szemben az autóban alkalmazott testi kényszer is (amit a bíróság szerint a férfi „fojtogatásnak élhetett meg”). Maguk a rendőrök is elmondták: „Koránál fogva azért bennünket, fiatalabbakat nem tudott volna kellő hatékonysággal megtámadni.”

A bíróság hatályon kívül helyezte a rendőrség határozatait, és új eljárásra kötelezte az illetékes megyei főkapitányságot. A bírói döntés kitér arra is, hogy a megismételt eljárás során János panaszának az ítéletben foglalt indoklás figyelembevétele mellett kell helyt adni.

(Borítókép: A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság épülete a Google Street View képén)