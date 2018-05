Botrány lett a gyereknapi Slime Show-ból

Gyereknapon a Millenárison rendeztek meg egy 2018 legnagyobb őrületének, a slime-nak szentelt programot. A Slime Show szervezői azonban az őrület ellenére valószínűleg nem számítottak rá, hogy ennyien fognak elmenni az eseményre. Az eredmény: órás sorok a tűző napon, elfogyott alapanyagok, elmaradt programok, csalódott gyerekek és felháborodott szülők.

A 444.hu cikke szerint az ötezer forintos belépőjegyért cserébe még tisztálkodó lehetőséget sem biztosítottak a gyerekeknek, akik

nyakig mosószeresen ragasztósan álltak (százakról beszélek), mert nem volt csak 1 helyen csordogáló víz, amihez nem fért hozzá senki.

Ráadásul a meghirdetett program szerint a résztvevők közösen elkészítették volna Magyarország legnagyobb slime-ját, ez azonban elmaradt, a kétórás sorban állás után mindenki megcsinálhatta a maga kis vödörnyi műtaknyát (amihez egy idő után elfogyott néhány összetevő), majd hazamehetett.

Az esemény Facebook-oldalát elborították az ilyen felháborodott kommentek:

értem én, hogy a biznisz az biznisz, de ennyire aljas gyermekeknek meghirdetett rendezvényt még nem láttam. Csalódott gyerekek százai...

A szervezők egy ideig azzal nyugtatták az embereket, hogy azért van ekkora sor, mert nem tudták, hogy ennyi nem elővételes jeggyel érkező jön, de a kommentek szerint ez nem igaz, a cég még aznap is arra biztatta az embereket, hogy menjenek ki nyugodtan, a helyszínen tudnak jegyet venni.

A 444.hu-nak egyelőre nem reagáltak a szervezők, de az egyik olvasójuk panaszára azt válaszolták, hogy

sajnos a legcélravezetőbb megoldás a tömeg kezelésére az volt, hogy idő előtt beszüntettük a jegyvásárlást, és így délután egy sokkal inkább látogatóbarát tömeg volt a helyszínen. Megértjük a csalódottságod, nekünk sem esik jól azt olvasni, hogy hányan etetnének velünk sünt, vagy állnának le velünk verekedni, mert érthető okok miatt nem érezték magukat jól. Ugyanakkor a munkatársaink a lehetőségeikhez mérten igyekeztek mindent megtenni azért, hogy orvosolni tudják a problémákat.

Frissítés 14:30-kor: A szervező cég tulajdonosa, Csanda Gergely közleményt adott ki, amiben elismerik, hogy valóban voltak fennakadások a rendezvényen,

ugyanakkor ekkora érdeklődésre az elővételes jegyek száma alapján nem számítottunk. ... Mivel számunkra a látogatók szórakozása mellett, azok biztonsága is kiemelten fontos szempont és feladat, ezért csak annyi látogatót tudunk beengedni a rendezvény területére, ahányat biztonságos körülmények mellett vendégül is tudunk látni.

Csanda kifogásolta azokat a kritikákat, hogy ne lett volna elég program, mint írta, a cégük rendezte meg a Slime Show mellett a Millenárisban a PlayKID ingyenes rendezvényt is, több mint 50 programhelyszínnel. És azt is cáfolta, hogy ne lett volna lehetőség a kézmosásra, szerinte a Millenáris összes mosdója rendelkezésre állt és mobil konténerek és kézmosók is voltak kihelyezve.

Ugyanakkor a cég tett egy felajánlást azoknak, akik nem voltak elégedettek a programjaikkal:

Kárpótlásul azoknak, akik igazolni tudják, hogy vásároltak belépőjegyet a Slime Show rendezvényre fel szeretnénk ajánlani egy-egy tiszteletjegyet a most szombaton, a Hungexpón megrendezésre kerülő PlayIT rendezvényünkre.

Véleménye van, kommentelné a hírt? Alább megteheti az Index Facebook-oldalán: