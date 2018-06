Egyházi kitüntetést kapott Tarlós István

Szent Adalbert-díjat kapott a főpolgármester, Tarlós István, írja az MTI. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye kitüntetését Erdő Péter bíboros, prímás, érsek adta át Tarlós Istvánnak vasárnap Óbudán, a Szent Péter és Pál-templomban szentmise keretében.

A Kelemen Imre érseki irodaigazgató-helyettes által felolvasott méltatás szerint Tarlós István városvezetői munkája a hitélet szempontjából is jelentős, hiszen sokat tesz a templomok és egyházi intézmények fejlesztéséért és fenntartásáért.

A városvezető "nem a politikai divat" követését, hanem az "erkölcsi normákon", "hitének megélésén alapuló katolikus keresztény életet tekinti legfőbb céljának" - hangzott el.

De a méltatás egy másik területre is kitért az MTI beszámolója szerint: a főpolgármester szívén viseli az elhagyatottak, a betegek, a hajléktalanok ügyét is, fejlesztve az őket ellátó intézményeket. Mindez nemcsak szakmai rátermettségét, hanem keresztény emberi hozzáállását is jelzi, írják.

Utóbbi területen egyébként az egyik emlékezetes tevése-vevése volt, amikor négy éve, megelőzve a mostani alkotmánymódosítást, betiltotta volna a hajléktalanságot, végül a Kúriának kellett megsemmisítenie azt a hajléktalan-rendeletet.