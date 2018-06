Olyanok ezek, mint a Döbrögiék

Fehér doboz virít a felcsúti Pozsonyi utca kanyarjában álló villanypóznán. Két kamera mered ki belőle, egyik erre, másik arra figyel. A környéken szép, takaros házak sorakoznak, itt lakik a kamerától néhány háznyira Mészáros László. Ő lesz augusztusban nagy valószínűséggel Felcsút polgármestere, Mészáros Lőrinc legalábbis őt ajánlja utódul. A kamerák azonban a helyiek szerint nem az ő kedvéért lettek felszerelve, hanem egy szomszéd lakó biztonságát szolgálják. Mészáros Lőrinc lányáét. Hiába, menő környékről van szó.

2010 őszén hiába volt már Fidesz-kormány, még más világ volt a felcsúti politikában. A polgármester-választást tíz szavazattal a független Varga György nyerte a helyi polgári köröket létrehozó Flier Jánosné előtt. Ekkor lett képviselő a fideszes színekben induló Mészáros László is, de nem elsöprő sikerrel: ő jutott be a községházára a legkevesebb szavazattal. Négy évvel azelőtt, fideszes színekben a polgármester-választáson is elindult, 33 százalékot szerzett Varga 52-jével szemben.

Idős asszony viszi be a napi postát a kaputól a főutca egyik házánál. „Mészáros László? Katonatiszt volt, nem ismeri nagyon itt senki, nem tudom, egyáltalán felcsúti születésű-e. Nem itt velünk, a faluval együtt nőtt fel, az biztos. Amikor nyugdíjba ment, ideköltözött a családjával, képviselő lett. A felesége katasztrófavédelmis, Bicskére jár, szoktuk látni egyenruhában a buszmegállóban."

Kijöhet a nyugdíjmatek: Mészáros László a cégadatok szerint 1963-as születésű, azaz csak három hónappal idősebb Orbán Viktornál, katonatisztként negyvensok évesen beleférhet a szolgálati nyugdíj a kétezres évek első évtizedének végére.

Ekkoriban már együtt mozgott Lőrinccel, derül ki a különböző nyilvános adatokból, csak épp nem övezte őket ekkora médiafigyelem: egyrészt már a Puskás Akadémia 2008/2009-es évkönyvében műszaki igazgatóként említik őt, másrészt Mészáros Lőrinc 2009 decemberében bevásárolt a kazincbarcikai focicsapatba, és ugyanaznap meg is tette ügyvezetőnek névrokonát. Távozásuk is ugyanaznap volt a cégtől, 2010 októberében. Hogy László nem volt mindig felcsúti, arra ebben a 2011-es Feol.hu-cikkben találhatunk utalást.

Mindegy, ki a polgármester, olyanok ezek, mint a Döbrögiék,

mondja egy biciklijéről leszálló nő. „Ki van itt emelve tíz család, övék minden föld. Van egy család például, olyan buták, mint a tök, mégis évente 80 milliót tesznek zsebre úgy, hogy semmit nem csinálnak, ki sem gazolnak. Közben meg sok itt a szegény, mindig, mikor valaki meghallja, hogy felcsúti vagyok, mondja, hogy de jó nekem."

Jó a frászt!

„Nézze meg, milyen út visz a földekig. Hát szétesik a traktor is rajta!"

Pár hónap képviselőség után, 2011 tavaszán Mészáros László rögtön a polgármesteri székbe katapultálta magát, igaz, csak ideiglenesen: ez volt az az időszak, amikor a lex Varga törvénnyel félretették a polgármestert, és új választást írtak ki, amit Mészáros Lőrinc meg is nyert. Az átmeneti időszakot irányította Mészáros László polgármesteri jogkörrel.

Mészáros Lőrinc a 2011-es nyári győzelme után pár nappal a tatabányai focicsapattal játssza meg ugyanazt, mint a kazincbarcikaival: ő bevásárolja magát, Lászlót pedig ügyvezetővé teszi. Ez az időszak sem tart soká, következő év végén illetve 2013 elején kiszállnak a buliból.

Mészáros az MTI-ben Két hírt találtunk a polgármesterjelöltről a távirati iroda archívumában. 2010-ben a Puskás Akadémia nevében ő mint műszaki igazgató két garnitúra szerelést adott át a devecseri és kolontári futballcsapatnak. Egy 2015-ös hírben pedig szintén az akadémia nevében cáfolta, hogy megvennék az Eszék focicsapatát. Amúgy aztán mégis megvették.

Orbán házától és a stadionról is egy ugrásnyira vagyunk, egy helyivel beszélgetek, közben az utca végén látom az aréna fekete tetejét. A hangulat mégsem Fidesz-barát. „Semmi más nem számít itt, csak hogy enyém-enyém-enyém. Mindent megszereznek maguknak. Nagyapámnak volt egy szőlője, a kommunisták lezárták az odavezető utat. Most a fiamnak van egy szőlője, húsz éve műveli. Osztatlan közös tulajdon a helyi nagyemberek műveletlen földjeivel együtt, körülötte csupa dzsumbuj. Most közölték vele, hogy lemérték, és az általa művelt szép szőlő sajnos pont valaki máshoz tartozik."

A kommunisták is elvették a szőlőnket, most ezek is elveszik. Akkor mi a különbség?

A focis kalandok mellett 2012-ben egy még nagyobb bizniszbe vág bele Mészáros László családja: utólag áll csak össze a teljes forgatókönyv, amit akkor részleteiben próbált feltárni a média: Mészáros László fia és felesége, továbbá Mészáros Lőrinc testvére, János, valamint két környékbeli építési vállalkozó, a Jére fivérek rástartoltak az Auchanban nyitandó trafikokra, felosztották egymás között a terepet, csodák csodájára meg is nyerték a koncessziókat, sőt, sikerült szerződést is kötni a multival.

Mészáros László felesége és fia a kettejük Lando-ker Bt.-jével Csömörön, Fóton, Dunakeszin és Törökbálinton nyithatott trafikot az Auchanokban. Aztán kirúgták a plázákból a dohányboltokat, a cég tavaly nyáron megszűnt, a Lando-ker trafikok bezártak, a NAV oldalán a trafikos adatbázisból kikerültek. A céginfó szerint a bt. 2013-ban még félmilliárdos forgalomból 30 milliós nyereséget csinált, következő évben 18 milliót, 2015-ben viszont hirtelen lenullázta a forgalmát, és másfél milliós veszteséggel zárt. Ez azért is furcsa, mert ha nagyon akarták volna, megoldhatták volna, Mészáros János például megtartotta a trafikjait az Auchanok mellett.

Miért szálltak ki az Auchanból? A hipermarkettől megkérdeztük, hogy miért, kinek a kezdeményezésére szűnt meg az együttműködés, lesznek-e ezekben az üzletekben új üzemeltetők, folynak-e tárgyalások erről, illetve a többi Auchanban mi a helyzet a trafikokkal. Egymondatos választ kaptunk, mely szerint „köszönjük megkeresését, azonban más személyek üzleti tevékenységével kapcsolatosan feltett kérdéseire nem áll módunkban válaszolni."

2013 nemcsak a családi cégnek hozott nagy előrelépést, hanem Mészáros László privát karrierjének is: a frissen létrehozott Puskás Akadémia ügyvezetője lett, ezt a posztot azóta is ellátja. 2014-ben Mészáros László megint utolsóként jut be a képviselő-testületbe: övé a legkevesebb szavazat, igaz, a 410 még így is jóval több, mint az utána következő első kimaradóé, aki 311-et kapott.

„Nem nagyon ismerjük mi az újakat, egyre inkább cserélődik le a falu. Múltkor az unokáimmal voltunk a kisvasúton, hát ott is nyíregyháziak dolgoznak – magyarázza egy helyi. – Nem nekünk szól itt már semmi, a kalandparkban egy ezres volt egy üdítő. Lászlóról nem sokat tudok, de szerintem ő nem olyan pökhendi, mint a többiek. A Lőrincék, meg ami a parlamentben megy, nekem az már kinyitja a bicskát a zsebemben, pedig szerettem őket. Múltkor is, amikor a külföldieket olyan nagyképűen küldték el, rossz volt nézni. László viszont, amennyire tudom, nem ilyen.” Aztán azzal búcsúzik: ne jöjjön vissza az előző rendszer, de ez a mostani sem jó.

2016-ban a két Mészáros család egy vállalkozás révén is összekapcsolódott: Lőrinc bátyja, a szintén képviselő Mészáros János még 2011-ben vette meg a Pegazus Trade nevű céget, amit szinte a nulláról pár év alatt milliárdos forgalmú céggé fejlesztett fel, tavaly például már 200 milliós osztalékot vett ki belőle. Na, ennek a cégnek az élére ültette Mészáros Rolandot, László fiát egyedüli ügyvezetőként 2016-ban.

Rolandnak tavaly épült egy szép háza, a Szári utcában, olyan motorok állnak az udvaron, hogy csak na. Nem két fillér egyik sem

– magyarázza egy felcsúti. Arra kanyarodunk, nem kihívó, de valóban szép új házat látunk, kamerákkal. Az utcában van még foghíjtelek, ha valaki még kedvet kapna az építkezéshez.

Ha már Felcsúton járunk, befordulunk a polgármesteri hivatalba is, hogy belenézzünk Mészáros László vagyonnyilatkozatába. Ahogy számítottunk rá, ez nem megy ilyen egyszerűen, a jegyzőnek kell emailben kérelmet küldeni, hát elküldjük, plusz interjút is kérünk mailben és – mivel kikapcsolt mobiltelefonnal szembesülünk – sms-sben is Mészáros Lászlótól, bár sok reményt nem fűzünk hozzá, hogy bármelyik ügyben történik majd valami. A hivatal előtti táblára ottjártunk előtt ragasztották ki, hogy választás lesz, egy helyi nézegeti, és annyit mond, hogy biztos nem szavaz majd Mészárosra, viszont majd legközelebb ő is elindul a képviselőségért.

Kerékpározó nő fordul ki közben a sarkon. „Nem akarok nyilatkozni, közmunkás vagyok, és szeretném megtartani az állást. Annyit mondok, hogy nem akarom, hogy László legyen a polgármester.

Az én polgármesterem örökre a Gyuri marad!

Gyuri, Varga György, mintha ráérzett volna, pont ekkor kanyarodik be a főúton lévő házába öreg autójával, integetve. Akivel beszéltem a településen, mind azt mondta, ne fáradjak, nem áll szóba újságíróval, „amióta kicsinálták", hiszen a gyerekei is a környéken élnek. Hogy mennyire reális ez a félelem? Beszéltem olyan emberrel, akinek egy közeli rokona valamikor az egyik „Döbrögi család" egyik sarjával járt.

Amióta csúnyán szakítottak, évente kapják a mindenféle hatósági ellenőrzéseket,

múltkor már a NAV-ellenőr is csodálkozott, hogy „hiszen itt voltunk legutóbb is”. „Mondtam neki, hogy nekem mondja, tudom én azt nagyon jól” – meséli keserűen a nő.

„ Elköltözni viszont nem fogok, 57 éve vagyok itt, menjenek ők!" – búcsúzunk.