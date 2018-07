Rétváriék nem nagyon tudták, miért kell egyeztetni az otthon ápolásról

Megbeszélésre hívták az Emberi Erőforrások Minisztériumába azokat a szervezetek és szakembereket, akik az otthonápolási díjjal kapcsolatos kérdésekben otthonosan mozognak, és erre nagy szükség is van, mert mint kiderült, a parlament illetékes bizottsága nem szavazta meg, hogy az ápolási díj elérje a minimálbér szintjét.

Közel 45 ezer családot érint a kérdés, tüntetést is szerveztek, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy milyen nehéz szinte lehetetlen körülmények között dolgoznak azok, akik súlyosan beteg hozzátartozójukat segítik 0-24 órában.

Az Emmi a csütörtöki tárgyalás után közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozta: „folytatni kívánják és kibővítik a párbeszédet az ápolási díjról, amelynek emelését tervezik".



A szaktárca szerint 2010 és 2018 között 63 százalékkal, 37 050 forintról 58 680 forintra nőtt azoknak a gondozóknak az ellátása, akiknek hozzátartozói a legsúlyosabb állapotban vannak. Azt is írták, hogy az idén januártól a tartósan beteg gyermeküket legalább húsz éven át otthon gondozó nyugdíjasok havi 50 ezer forintos kiegészítő támogatást kapnak, illetve a bruttó díjakból nyugdíjjárulékot is fizet az állam, így az érintettek nyugdíjjogosultságot is szereznek.

Ezzel szemben a másik oldal résztvevői azt tapasztalták a tárgyaláson, hogy az

Emmi megjelent vezetői nem voltak felkészültek, és úgy ültek le tárgyalni, hogy azt sem tudták pontosan mi jár vagy nem jár az ápolóknak.

A Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület és a Csak Együtt Van Esély Csoport az a Hang kampányplatform csatornáin országos figyelmet kiváltó kampányt indítottak az otthoni ápolás elismeréséért, írják. Szerintük csütörtökön a minisztérium részéről Bódiné Pajor Mariann főosztályvezető, Rétvári Bence parlamenti államtitkár és dr. Csepely Balázs kabinetfőnök nem voltak kompetensek az otthoni ápolást végzők helyzetének javításában.

Az érintett szülők tudtak újat mondani arról, mi jár és mi nem jár az otthoni ápolást végzőknek, és azt is tisztázták, hogy feltevésükkel ellentétben nem két hete, hanem hosszú évek óta harcolnak a civilek az ügyért. Öt éve kampányolnak az otthoni ápolás munkaviszonyként való elismeréséért és annak megfelelő bérezéséért.



Szerintük a találkozóról az Emmi közös nyilatkozatot akart kiadni a civilekkel, amelyben még annál is kevesebb konkrétum szerepel az otthoni ápolást végzők helyzetének javításával kapcsolatban, mint ami a helyszínen elhangzott. Ők viszont nem törődnek bele abba, hogy ne történjen a lehető legrövidebb időn belül pozitív változás.

Most azt tervezik a civilek, hogy július 20-án 17 órára a

Kossuth térre tüntetésen adnak hangot annak, hogy nem lehet 30-40-50 ezer forintból súlyos beteget ápolni, megélni. Szerintük a 24 órás állandó készenlét és törődés igenis munka, amelyért elismerés és fizetés jár.

Azon a „napon szavazza meg az Országgyűlés a jövő évi költségvetést, amelyből hiányzik – legalább – egy nagyon fontos tétel: a súlyosan beteg hozzátartozót otthon ápolók bére, megélhetésük, túlélésük garanciája”.

