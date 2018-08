Civilekkel tárgyalt az EMMI az ápolási díjról

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kedden érdekvédő szervezetekkel egyeztetett az ápolási díjról - írja közleményében az EMMI. Ebben az olvasható, hogy a kormány fontosnak tartja a hozzátartozóikat ápolók, gondozók megbecsülését és a szakmai egyeztetések lezárását követően várhatóan ősszel veszi napirendre az ápolási díj ügyét.

Az egyeztetésen az Autisták Országos Szövetsége, az Értelmi Fogyatékosok és Segítők Országos Szövetsége, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, valamint a Siketvakok Országos Szövetségének a képviselője vett részt.

Az EMMI beszámolója szerint az egyeztetés konstruktív volt. A minisztérium képviselői az érdekvédelmi szervezetekkel közösen áttekintették az otthoni gondozásra szorulókról szóló javaslatokat. Azt írják, a konkrét intézkedések kidolgozása során a kormány számít az érintett képviselők közreműködésére; a szakterület a továbbiakban is tárgyalásokat folytat az érdekvédelmi szervezetekkel.

A kormány mindig is fontosnak tartotta és tartja, hogy minden segítséget megadjon a rászorulóknak és a hátrányos helyzetűeknek. 2010 és 2018 között 63 százalékkal, 37.050 forintról 58.680 forintra nőtt a legsúlyosabb állapotú hozzátartozót gondozók ellátása. Idén januártól a tartósan beteg gyermeküket legalább húsz éven át otthon gondozó nyugdíjasok havi 50 ezer forintos kiegészítő támogatást kapnak, illetve a bruttó díjakból nyugdíjjárulékot is fizet az állam, így az érintettek nyugdíjjogosultságot is szereznek.