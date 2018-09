A csengeri asszony örülne, ha Kósa Lajos tanúskodna

Négy és fél órás kihallgatáson van túl Sz. Gáborné, az a 45 kilós csengeri nő, aki sokak, így Kósa Lajos fideszes politikus előtt is 1300 milliárd forintos mesés örökséget lengetett be. A milliókat kölcsönkérő nő állítja: a pénz megvan, senkit nem csapott be, és ehhez tanúnak Kósát idéztetné be.