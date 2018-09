Senki nem tud semmit a gíroszosnál, ahol az erőszak történt

Szexuális kényszerítés miatt keres a rendőrség egy 18 éves afgán menekültstátuszú férfit, Sarhadi Bilal Ahmadot, aki a gyanú szerint vasárnap hajnalban szexuálisan bántalmazott egy nőt egy gyorsétterem mosdójában. A kiszivárgott hírek szerint egy V. kerületi gíroszos volt a helyszín, a kormányközeli média azt is tudni véli, hogy a bűncselekményt "Tibi atya" éttermében követte el a férfi, akit amúgy két korábbi budapesti szeméremsértés miatt is keresnek.

A rendőrség sajtótájékoztatót tartott az üggyel kapcsolatban, amiből kiderült, hogy

a nő a hajnali órákban tért be az ötödik kerületi gyorsétterembe, majd amikor a mosdóba indult, a férfi követte, odabent pedig "szexuális aktus eltűrésére" kényszerítette. A férfi ezután elmenekült a helyszínről, a nő feljelentést tett a rendőrségen.

Megkérdeztük a rendőrséget, hogy valóban abban a gíroszosban történt-e az eset, amiről a kormányközeli médiumok beszélnek, de egyelőre nem válaszoltak.

Ott pont nincs mosdó

Hétfő délben megnéztük a helyszínt, ahol a Ripost és a Tények szerint a bűncselekmény történt. A Tények szerint a férfi csak három napja dolgozott ott, de már ki akarták rúgni, a gyorsétterem tulajdonosát pedig kihallgatta a rendőrség.

EGY KLASSZIKUS UTCAI GIROSZOSRÓL VAN SZÓ, AHOL AZ UTCÁN ÁLLVA LEHET RENDELNI. BEÜLŐS RÉSZE ÉS SAJÁT MOSDÓJA nINCS A HELYNEK.

pedig a rendőrségi közlemény egyértelműen gyorsétterem mosdóját említi.

Fotó: Police.hu Sarhadi Bilal Ahmad

A giroszosban van viszont egy ajtó a pult mögött, a személyzetnek, ami a szomszédos Fröccskocsma nevű kocsmába nyílik. A Fröccskocsmában van mosdó.

Az étkezdében dolgozó férfinél érdeklődtünk, hogy mit hallott az ügyről, azonban azt mondta, hogy "ő csak beugrott most ide dolgozni", de túl sokat nem hallott az ügyről, és egyébként is, "tudjuk milyen a sajtó, ha lehet migránsozni". A Ripost cikkében állítottakkal kapcsolatban, hogy migránsok dolgoznak a giroszozóban azt reagálta, hogy nem lehet embert találni, így általában azokat veszik fel, akik jelentkeznek.

Ezután betértünk a Fröccsterasz kocsmába. Egy ott dolgozó hölgytől megtudtuk, hogy "szerinte hamis állítások születtek" az üggyel kapcsolatban a sajtóban, illetve azt mondta, hogy a kocsma már nyitva sem volt, amikor a bűncselekmény történt. Ez a rendőrség szerint hajnali 3 óra körül volt. A kocsma oldala szerint minden nap hajnal 4-kor zárnak, de hiába kértük, hogy kössön össze minket egy hivatalos személlyel a kocsmából, végül ez nem sikerült. Később egy másik ott dolgozótól azt is megtudtuk, hogy a rendőrség bekérte a gíroszostól a biztonsági felvételeket.

Az hamar feltűnt, hogy a giroszozó egyetlen ajtaja pont a Fröccskocsma belsejébe nyílik, onnan pedig közel vannak a mosdók. Mivel kocsma tele van Tibi atyás dekorációval, és a gíroszozót is a piás pap fotójával hirdetik a falon, feltételezhető, hogy átfedés van a két hely üzemeltetése között.

A kormánymédia, beleértve a közmédiát is, címlapon hozta, hogy Tibi atya migránsokat foglalkoztat, és a kocsmájukban erőszakoltak meg egy nőt. A valóságban ugyanakkor a kocsmához évek óta semmi köze a Tibi atyát működtető cégnek, korábban pert is nyertek ellenük védjegybitorlás miatt, az étkezdéhez pedig sosem volt közük. Más kérdés, hogy ezt a helyszínen nem nagyon hirdetik, sőt, mindkét helyen egyértelműen igennel feleltek arra a - sima érdeklődő vendégként feltett - kérdésre, hogy ez Tibi atya kocsmája, és Tibi atya giroszozója-e.

Nem Tibi atya

A kocsma sosem volt a miénk, korábban csak a marketingen dolgoztunk

- nyilatkozta az Indexnek Tóth Máté, a Tibi atyával kapcsolatos dolgokkal foglalkozó Humbák Művek Kft. ügyvezetője, amelyhez a népszerű Facebook-oldal, két másik budapesti kocsma, és idéntől már egy fesztivál is tartozik többek között. Erről írtak korábban blogposztot is, illetve a Facebook-oldal nemrég közzé is tett erről egy bejegyzést, amelyben leszögezik, hogy soha nem volt éttermük, a kocsmához meg utoljára akkor volt közük, amikor beperelték védjegybitorlásért.

Tibi atyával nincsenek jóban Hiába idézi a Ripost és a többi kormányoldal is, hogy a Nemzeti Cégtár szerint külföldi tulajdonosa van a giroszosnak, az már egyik cikkből sem derül ki, hogy a Tibi atyát működtető Kft-nek nincs köze a büféhez, a kocsmát és a giroszost is egy-egy másik cég üzemelteti. Viszont a kormánymédiás kultúrháborúba tökéletesen beleillik ennyi ferdítés. Tibi atya az 1,3 millió követőjének gyakran posztol erősen kormánykritikus szövegeket, legutóbb nyáron ment neki az egyik Habony-féle portálnak, amire vagy fél tucat reakció, válaszcikk és más írás érkezett. A Humbák Művek Kft. ügyvezetője annyit elmondott, hogy jogi lépéseket tesznek a téves sajtócikkek miatt.

Tóth elmondta nekünk, hogy valóban dolgoztak korábban a hellyel, de később elváltak az útjaik. Humbák Művek néven később két saját kocsmát is nyitottak Budapesten, azonban a Fröccskocsmát a Google máig kidobja arra, hogy "Tibi atya kocsmája", sőt, mind a kocsma, mind a giroszos személyzete igennel válaszolt arra a kérdésünkre, hogy

Ez akkor Tibi atya kocsmája, Tibi atya giroszozója?

- utóbbinál a pultban dolgozó férfi még oda is intett a fejével egy táblára, amelyen giroszt hirdetnek 590-ért. A tábla tetején Tibi atya, pontosabban a fiktív karakternek ihletet adó Stephen Valenta tiszteletes fotója látható, akit korábban egy saját női rokona ellen elkövetett szexuális bűncselekmény miatt bűnösnek találtak, és öt év felfüggesztett börtönre ítéltek az Egyesült Államokban. Valenta egyébként 2014-ben elhunyt.

A gond csak az, hogy az említett kocsma nem a Humbák Műveké, ahogy a gíroszozó sem.

Ezzel kapcsolatban Tóth elküldött az Indexnek egy elsőfokú bírósági ítéletet, amely arról szól, hogy a Fröccskocsma bitorolja a Tibi atya-védjegyet. Később másodfokon is megnyerték a pert. A védjegybitorlási ügyben pedig elsőfokon kimondta az ítélőtábla, hogy a Fröccskocsma bitorolja a felperes 214.326 lajstromszámú védjegyét, és kötelezik arra az alperest, hogy 15 nap alatt hagyja abba a jogsértő magatartást, és eltiltja további jogsértésektől. Mindezért 290 ezer forint perköltség kifizetésére is kötelezték őket első fokon.

Mindezek ellenére létezik egy 5 ezer lájkos Tibi atya Fröccskocsmája Facebook-oldal, amelyen utoljára 2017 március 15-én posztoltak utoljára, illetve a Fröccskocsma honlapján is található egy Tibiatya.hu doménre mutató ikon, amire kattintva viszont csak egy üres oldal jön be. Tóth elárulta nekünk, hogy régóta küzdenek a kocsmával védjegybitorlás miatt, és hiába adott nekik igazat első fokon a bíróság, egy bizonyos szint után meg van kötve a kezük. Mint kiderült, a védjegybe Valenta fotója alapján készült grafika és más egyéb részek tartoznak, azért viszont a magyar jog szerint nem perelhetnek Tibi atyáék, hogy a kocsma az amerikai tiszteletes fotójával reklámozza magát, hiszen azt csak engedéllyel lehet levédetni, a pap pedig már négy éve meghalt. Ezért hiszik sokan máig, hogy Tibi atya kocsmája a Fröccskocsma, és ezért hiszik azt, hogy már a giroszozó is Tibi atya étterme.

(Borítókép: A szóban forgó kocsma és giroszos - fotó: Huszti István / Index)