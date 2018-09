A TEK bejáratának közelében megy a drogterjesztés a Hős utcában

Egy lepusztult Hős utcai épületben, nem messze a rendőröktől megy nagyüzemben a drogterjesztés, derült ki az RTL Klub Házon kívül című műsorának rejtett kamerás felvételeiből.

Itt árulják a varázsdohányként ismert kábítószert is, ami hivatalosan nem is minősül annak, mert csak sima dohány, ami le van fújva ketaminnal, lónyugtató porral, vagy valami hasonlóval. Mert azt pontosan a használók sem tudják, mikor mi van benne, mivel többen is árulnak.

A felvételen egy fogyasztót kísérnek végig rejtett kamerával, felmennek vele az utcáról a terjesztőkhöz. Magát a bizniszt egyébként másodpercek alatt lezavarják odabent, ahol már sorban állnak az emberek, sokszor reggel 7-8 órától. A videón látni lehet, ahogy egy fal mellett álló ember 500 forintért azonnal nyújtja az újságpapírt, amibe a másik terjesztő beleszórja az anyagot, közben senki nem szól senkihez.

A legkeményebb, hogy az épület hátsó bejáratától gyakorlatilag a TEK méterekre van, és az sem nagyon akadályozza meg a vásárlókat, hogy a ház előtt rendőrök állnak azóta, hogy többen meghaltak a szer miatt.

Kifelé menet sokan a ruhájukba, vagy a szájpadlásukba rejtik a megvásárolt szert, hogy ne bukjanak le igazoltatás közben.

Viszont a rendőri jelenlét miatt sokan a Kőbánya vasútállomáshoz mennek át elszívni a varázsdohányt, mert ott már nincsenek szem előtt. A felvételen több olyan használót látni, aki a drogtól kiütve magáról nem tud, a riportban megszólaltatott férfi is arról beszél, hogy a varázsdohányból elég néhány slukk, hogy teljesen kiüsse az embert.