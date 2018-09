Nem az alvilág, vendégmunkások öltek Badacsonyban

Járdára tett mécsesek és az áldozat fényképe emlékeztetik Badacsonyban az embereket arra, hogy múlt hétvégén két férfi agyonvert egy füredi borászt a város központjában. Bár egy-egy elcsípett mondatból tudni, hogy az utcai árusoknál is beszédtéma a gyilkosság, de a helyszínen ugyanaz a megszokott kép fogadja az arra látogatókat, mint ilyenkor mindig. A balatoni szezonnak már vége, elkezdődött az iskola, ezért hétköznap főleg idősebbeket látni a még mindig nyitva lévő falatozókban, gyerekes családokat, fiatalabbakat alig.

Ennél jóval nagyobb volt a pörgés hétvégén, a szüreti mulatságban, ami szombatra virradóan viszont tragikus fordulatot vett. Két férfi - a behajtani tilos tábla ellenére - autóval be akart hajtani egy parkolóba, ott, ahol egy társaság csoportosult. Amikor a társaság egyik tagja, Csaba, a fiatal füredi borász ezt a két férfinak szóvátette, ők kipattantak az autóból és nekiestek a fiatalembernek. A szemtanúk szerint ütötték, rúgták a szinte azonnal földre kerülő áldozatot, aki a helyszínen életét veszítette. A támadók ekkor megpróbáltak elmenekülni, de a közelben lévő biztonsági őrök közbeavatkoztak. Paprikaspray-vel lefújták a sofőrt, aki emiatt a kocsival az árokba hajtott. A támadók megpróbáltak elmenekülni, de az őrök lefogták őket, amíg megérkeztek a helyszínre a rendőrök.

Vasárnap délben a rendőrség közleményt adott ki, ebben azt írták, egy 29 és egy 34 éves szabolcsi férfit gyanúsítanak halált okozó testi sértéssel, a gyanúsítottak előzetes letartóztatását hétfőn el is rendelte a bíróság.

Az áldozatot a Balaton északi felén szinte mindegyik borász ismerte. Csabát jókedélyű, barátságos emberként jellemezték az Indexnek. Olyannak, aki egy legyet sem tudna agyonütni, soha nem ártott senkinek. Egy füredi gazdaságban dolgozott. A környékbeli borászok szolidaritást vállaltak azokkal, akiknek Csaba dolgozott, így most több tucatnyian ingyen segítenek a szüretelésnél.

Bár elterjedt a hír, hogy a támadói alvilági figurák lehettek, amikor ebben a közegben kérdezősködtünk róluk, senki nem tudott semmit. Nem véletlenül, mert bár a kinézetük alapján valóban zord figuráknak tűnnek, valójában vendégmunkásként dolgoztak Csopakon és Alsóörsön, alvilági kötődésük nincs. Így tehát azok az időközben elterjedt összeesküvés-elméletek is megbicsaklanak, amelyek arról szóltak, hogy valakik küldték a támadókat. Ezeknek az elméleteknek a közös kiindulópontja volt az, hogy mégis mit keresnének a badacsonyi szüreti mulatságon olyan szabolcsiak, akik több száz kilométerrel arrébb élnek.

Felröppentek olyan hírek is, miszerint baseball-ütők és lőfegyver lett volna a kocsiban, amiben ültek. Ennek viszont teljesen ellentmond, hogy a rendőrség kizárólag halált okozó testi sértéssel gyanúsította meg őket, pedig ha fegyvert is használtak volna, akkor felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt, esetleg lőfegyverrel való visszaélés miatt is felelniük kellene.

Azt, hogy fegyver is volt náluk, az egykori jobbikos, ma pedig már a Jobbikkal rivalizáló Toroczkai László állította egy Facebook-posztban, megróva a médiát, amely ezt szerinte elhallgatta. "A média eddig azt sem említette, hogy a parkolóban az ifjú borászt agyonverő két hulladéknál fegyver is volt, de az csütörtököt mondott, amikor a biztonságiakra akartak lőni" - írta Toroczkai, aki már hétfőn a helyszínre ment fotózkodni a biztonsági őrökkel és a közösségi oldalán nem felejtette el hangsúlyozni, hogy a tettesek "belső migránsok", azaz cigányok voltak. Toroczkai a biztonsági őrökre hivatkozva írta azt is, hogy a mentő háromnegyed óra múlva érkezett ki a borászhoz, akit eközben sikerelenül próbáltak újraéleszteni a járókelők.

Egy Géza nevű őr a Tényeknek beszélt arról, hogy fegyver volt a kocsiban. "Láttam, hogy elővesz egy fegyvert az autó kesztyűtartójából, és megpróbálja felhúzni, de szerencsére hátraakadt a szárny, nem értett a fegyverhez sem, és nem tudott elsülni" – mondta a Tényeknek az őr. "Lőni akart. Pont ebben a pillanatban be­dugtam egy flakon gázsprét, és telefújtam az autót. Akkor már mind­ketten az autóban voltak, és megpróbáltak nagy gázzal elmenni" – me­sélte az őr.

Úgy tudjuk, a kocsiban építkezésnél használatos szerszámok valóban voltak, de ezek a halálos verésnél nem kerültek elő.

A két támadó csopaki és alsóörsi építkezéseken dolgozott vendégmunkásként, a kocsi pedig, amivel az árokba hajtottak, nem is a sajátjuk, hanem az építési vállalkozóként dolgozó főnöküké.

Az autót nem foglalták le a rendőrök, ahogy a szerszámokat sem, márpedig ha ez utóbbiak fegyverként valóban előkerültek volna a támadásnál, akkor bűnjelként lefoglalták volna. Nem feltételezve, hogy a támadókkal szembe szálló őr nem mond igazat, mindenesetre érthetetlen, hogy ha valóban volt lőfegyver a kocsiban és azzal lőni akart, ahogy azt a Tényeknek elmondta, akkor a rendőrök a halált okozó testi sértésen kívül miért nem indítottak eljárást emiatt.

Azt, hogy a támadók ittasak voltak-e, nem tudni, mindenesetre egyikük ügyvédje, dr. Bálint Roland lapunknak azt mondta, hogy nem látott olyan jegyzőkönyvet, miszerint a rendőrök a helyszínen vér-és vizeletmintát vettek volna. Ő egyébként azt a gyanúsítottat védi, aki a kocsit vezette. Védence a vallomásában tagadja a gyanúsítást, pedig a szemtanúk szerint mindkét férfi ütötte a borászt. Mivel a védence tagad, felmerül a kérdés, hogy vajon a társára tett-e terhelő vallomást, de úgy tudjuk, hogy nem.

A tragédia a badacsonyi Rablósor mellett történt. A Rablósor közel van a vonatállomáshoz és a kikötőhöz. Ezen a területen lángosozók, büfék és egyéb, a turistákat kiszolgáló bódék és építmények sorakoznak fel egymás mellett. A 71-es út kettészeli a sort, a tóhoz közeli büféket az üzemeltetők az önkormányzattól bérlik, míg az út másik oldalán lévő vendéglátóhelyek magántulajdonban állnak.

Badacsony ezen, alsó része mindig is szúrta a szemét azoknak a vendéglátósoknak, borászoknak, akik a hegyvidéken rendezkedtek be és azon dolgoznak, hogy a település prémium szolgáltatásokat nyújtson. Ezeknek a vállalkozóknak a többsége úgy gondolja, hogy a badacsonyi Rablósor egyszerűen prosztó, igénytelen és vonzza a balhés figurákat, gyakoriak a verekedések. Ezért ok-okozati összefüggést látnak az igénytelen vendéglátás és a tragikus esemény között, mondván, csak idő kérdése volt, mikor következik be egy ilyen tragédia.

Sokan úgy gondolják, a Rablósor vállalkozói a Kádár-rendszer megmaradt csökevényei, akik még mindig azt vallják, hogy a balatoni szezon alatt kell zsírosra keresniük magukat, minél kevesebb befektetéssel minél nagyobb hasznot beszedni, kiszolgálni a tömegigényt, anélkül, hogy bármit is befektetnének Badacsonyba.

A Rablósor így egyfajta zárványként, gettóként működik a városban - állítják azok, akik a minőségre esküsznek és évek óta szorgalmazzák a helyi önkormányzatnál, hogy végre tegyen valamit. Szerintük nem etnikai kérdésről van szó, mert, mint azt többen is mondták, gyakran a 30 milliós jachttal kikötő aranyifjak csinálják a balhét. Sokkal inkább arról szól ez a történet, állítják, hogy kitágultak a határok, a rendőrök pedig csak akkor tudnak intézkedni, ha konkrét bűncselekmény történik. De a hangoskodás, a kiabálás és a "cirkusz", tehát az a hangulat, ami a büfésoron éjjelente érezhető, önmagában nem meríti ki a büntető törvénykönyvet.

Érdekes, de a rendőrség szerint javulnak a bűnügyi statisztikák Badacsonyban, ami persze betudható annak is, hogy egy-két pofon miatt nem szoktak az emberek feljelentést tenni. Persze azért akad bőven ellentmondás. Úgy tudjuk, hogy miközben a badacsonyi képviselőtestület keddi ülésén a rendőrfőnök, miközben azt ecsetelgette, hogy javul a közbiztonság, nagyobb rendőri jelenlétet ígért.

A rendőrök mellett a rendre egyébként egy tapolcai hátterű biztonsági cég felügyel, a csapatban ketrecharcosok is vannak. Velük mindenki elégedett, a minőségi szolgáltatásokat nyújtó helyeket is rendszerint ők védik. A hegyvidéken élő vállalkozók olyannyira jó véleménnyel vannak róluk, hogy az Indexnek többen azt fejtegették: ha ők nem lennének, akkor nyáron valóságos pokol lett volna a Rablósor.

"Megmondom én magának, hogy mi a helyzet. Én huszonhat éve vagyok itt, és csak most fordult elő, hogy valakit agyonvernek. Persze, vannak verekedések, na de itt péntekenként, szombatonként ezer-ezerötszáz ember megfordul. Hát persze, hogy vannak balhék. De arányaiban nincs több balhé, mint amennyi például Pesten a bulinegyedben" - mondta az Indexnek név nélkül az egyik "rablósori" árus. Szerinte a füredi borász halálából most egyes sztárborászok "politikai tőkét" akarnak kovácsolni, mert Badacsonyt is olyanná akarják tenni, mint amilyen Balatonfüred.

Egyébként Balatonfüreden évekkel ezelőtt kísértetiesen hasonló eset történt, az egyik diszkóban egy ütéssel megöltek egy helyi férfit. Az is igaz azonban, hogy Füred mindig is kivetette magából a bűnt: a rendszerváltás után a Balaton északi partját Szlávy Bulcsú maffiózó uralta, terrorizálta. Szlávy alvilági karrierjének akkor áldozott le, amikor Füreden leütötte egy helyi vállalkozó feleségét. Ebből indult el egy olyan eljárás, ami miatt Szlávynak menekülnie kellett.

Alvilági körökben az Indexnek azt mondták, hogy a Balatonon mára már nem ugyanaz a helyzet, mint a kilencvenes években. Siófokon ugyan még rendre felbukkannak nyáron a pesti alvilág ismertebb arcai, de az északi partra ez egyáltalán nem jellemző. Így védelmi pénzeket és egyebeket sem szednek már régóta, a veszélyt inkább azok a szórakozók jelentik, akik az ital hatására kifordulnak magukból. Az is igaz persze, hogy a deklasszált embereket inkább az igénytelenebb szórakozóhelyek és büfésorok vonzák, az igényes helyekre ők nem térnek be.

"Nézze, itt meg tud ebédelni 2000 forintból, tud inni 500 forintért egy sört. Badacsony viszonylag olcsó az északi parton. Sokaknak ez nem tetszik, puccos helyet akarnak ide, megfizethetetlen árakkal. Erről szól ez a sztori" - fejtegette a rablósoros árus. Bár a sztárborász nevét nem mondta ki egyszer sem, de egyértelmű volt, hogy Laposa Bencére gondolt, aki a tragikus eset után az Indexnek nyilatkozott arról, mennyire rossz hely az alsó büfésor. Laposa, aki helyi képviselő is, ugyan kedden is a rendelkezésünkre állt, de azt mondta, azon túl, amilyen intézkedéseket a képviselőtestület kedden meghozott, nincs más mondanivalója az ügyben.

A képviselőtestület kedden úgy döntött, felülvizsgálják a helyi csendrendeletet, ami miatt valószínűleg tiltva lesz a hajnali dorbézolás. Nem lehet majd közterületen alkoholt inni, és a város központi részén kamerarendszert építenek ki. Megvizsgálják a rendőrkapitánysággal együtt annak lehetőségét, hogy hogyan lehet Badacsony központi részén állandó rendőri felügyelettel javítani a helyzetet, ennek előkészítésére a polgármestert kérték fel

Az alsó büfésor vállalkozói tehát úgy látják, hogy a tragédia csak egy ürügy arra, hogy az "olcsó Badacsonyból" Balatonfüredet csináljanak azok a borászok, akiknek ez az érdekük. Tény, hogy Balatonfüred az elmúlt években gyökeresen átalakult. Bár Füreden vannak diszkók, de a városi éjszakai élet nem arra a vendégkörre rendezkedett be, aki a badacsonyi alsó büfésoron éjszakánként megfordul, sokkal inkább a tehetősebb polgárokra, a prémium szolgáltatást kereső fiatalabb, polgáriasabb rétegre, nyugdíjasokra, gyerekes családokra. Egyre több a prémium kategóriás minőségi szolgáltatás, és ezáltal kiszorult a városból az a vendégkör, amelyik a badacsonyi rablósoron megtalálható.

Persze abban, hogy ez így alakult, több tényező is szerepet játszott, mondta az Indexnek egy füredi borász, Gyukli Krisztián. Szerinte egyre több helyi vállalkozó jött rá arra, hogy jó munkaerőt tartósan csak úgy tud megtartani, ha télen-nyáron biztosít munkát. Ez azt is jelenti, hogy hosszútávra és a minőségre tervez, és nem egy szezonból akar meggazdagodni. Ehhez persze - állítja Gyukli - az is kellett, hogy a helyi politika összefogjon, pártállástól függetlenül, és a helyi politikusok azt nézzék, mi a város érdeke. Így viszonylag sok külső forrást tudtak a település vezetői fejlesztésekre fordítani. Ugyanez a potenciál Badacsonyban is megvan, hiszen ott az alsó büfésort leszámítva szintén nagyon magas színvonalú a gasztrokultúra. Csakhogy amíg Füreden erős a polgári vállalkozói réteg, addig Badacsony eredetileg bányászváros, a helyiek nagy részének pedig megfelel az a minőség, ami a büfésoron van.

Az is igaz ugyanakkor, hogy a füredi borász halála felgyorsíthatja azt a folyamatot, amiért a tehetősebb és minőségi szolgáltatásokat nyújtó badacsonyi vállalkozók régóta küzdenek. Elkerülhetetlen lesz, hogy az önkormányzat beavatkozzon az alsó, partmenti szakaszon, ahol az építmények önkormányzati tulajdonban vannak, az üzemeltetők mindössze bérlik ezeket. Itt valószínűleg olyan fejlesztések kezdődnek, amelyek kiszoríthatják a jelenlegi kört. Jelenleg Badacsonynak éppen ez a része, az alsó büfésor néz ki a legrosszabbul, noha turisztikailag ez a legkiemeltebb, hiszen ide érkeznek a legtöbben hajóval, vonattal és busszal.