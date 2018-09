Gulyás: Nem fogadták el a Sargentini-jelentést

Cikkünket folyamatosan bővítjük!

Nem fogadta el az Európai Parlament a Sargentini-jelentést szerdán a kormány szerint, a tartózkodó szavazatokat is figyelme kell venni az eredménynél - mondta Gulyás Gergely a kormányinfón. Hétfőn döntenek a jogi lépésekről.

Állami alapítványhoz kerül jövőre a Corvinus Egyetem, addig pedig a Innovációs és Technológiai Minisztérium lesz a fenntartó.

Újabb nemzeti konzultációt indít a kormány októberben, a téma a családtámogatás és a demográfia.

A gazdasági növekedésnek köszönhetően számíthatnak nyugdíjprémiumra a nyugdíjasok.

Semmisnek tekintik a Sargentini-jelentés elfogadását

A kormány megtárgyalta a Sargentini-jelentés után előállt helyzetet - kezdte a csütörtöki kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A Lisszaboni szerződés alapján egyértelműnek látjuk, hogy az EP a jelentést nem fogadta el.

Itt olvashatja cikkünket a jelentés elfogadásáról.

A kormány szerint jelenlévők kétharmada lett volna szükség a jelentés elfogadásához, a tartózkodások miatt a kétharmados támogatottságot nem kapta meg. Az, hogy a tartózkodó szavazatokat figyelmen kívül hagyták, olyan, mintha "bármely államban a házszabály felülírja az alkotmányt" - mondta Gulyás.

A magyar kormány tehát "úgy tekint az EP döntésére, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében nem fogadta el a Sargentini-jelentést." Hétfőn a kormány EU-s kormányülést tart, ott dönt a konkrét jogi lépésekről. Gulyás szerint érvényes szavazásról, de érvénytelenül megállapított határozatról van szó. A miniszter szerint a legvalószínűbb, hogy a határozat helyes kimondását kérik majd az Európai Bíróságtól.



Itt írtunk arról, hogy az uniós szerződés nem ad utasítást a tartózkodásokra vonatkozóan, ezért lehet vita tárgya a kérdés.

Gulyás Gergely a MSZP-DK-Párbeszéd által szervezett vasárnapi tüntetésről is elmondta a véleményét. Szerinte a tüntetés, a szabad véleménynyilvánítás ténye bizonyítja, hogy hamisak a Sargentini-jelentésben foglaltak. Gulyás megjegyezte, hogy "ami mellett Gyurcsány Ferenc eddig tüntetett, az ügynek az népszerűségcsökkenést hozott, most is ebben bízom".

Alapítványhoz kerül a Corvinus

A Corvinus Egyetem sorsával is foglalkozott a kormány. Az egyetem 2019 júniusától egy állami alapítványhoz kerül, közhasznú felsőoktatási intézményként működik majd, addig pedig a Palkovics László-féle innovációs minisztériumhoz kerül a fenntartás.

A kormány jelentős vagyont juttat majd az alapítványnak. "A döntés célja, hogy nagyobb szabadságot kapjon az intézmény." A cél, hogy a Corvinus a 200 legjobb egyetem közé kerüljön.

Újabb nemzeti konzultáció indul, most a családtámogatásról

Gulyás Gergely bejelentette azt is, hogy újabb nemzeti konzultáció indul a családtámogatásról és a demográfiai helyzetről. A konzultáció időpontjáról, a kérdésekről egyelőre annyit árult el a miniszter, hogy még az idén megtartják, "szerintem októberben meg kell kezdeni". A kormány ugyanis még az idén dönteni akar a konzultációban érintett kérdésekről.

Gulyás jó hírrel szolgált a nyugdíjasoknak, a gazdasági növekedésnek köszönhetően ugyanis nyugdíjpérmiumot ígért nekik.

A Modern Falvak és Kistelepülések Program keretében létrehoznak egy falusi útalap elnevezésű programot, amely az alsóbbrendű utak karbantartását segíti. A miniszter szerint 80-90 milliárdos keret szán majd erre a célra a kormány.