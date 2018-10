Mészáros Lőrinccel és Szíjj Lászlóval landolt a két magángép Ferihegyen

Csütörtökön játszott a Chelsea otthonában a Mol-Vidi FC, a meccsen ott volt Orbán Viktor, Csányi Sándor és Schmidt Mária is. Ugyanebben az időpontban két magyar kötődésű magángép is Londonba repült, egyrészt egy Csányi Sándorhoz köthető, másrészt egy osztrák üzemeltetésű gép, amit magyar oligarchák szoktak használni, erről itt írtunk még csütörtökön. Az útvonaluk az alábbi képeken látható, mint ahogy az is, hogy a Csányi-gép Moszkvába is tett egy kitérőt.

Csányi gépe Moszkvából indult el, egy budapesti kitérő után London felé indult 2018. október 4-én

A gépek péntek délután érkeztek vissza és landoltak egymás után Ferihegyen, ott voltunk mi is.

Csak az egyik, az osztrák lajstromjelű gép állt meg úgy, hogy láttuk, kik szállnak le róla, lefotóztuk Mészáros Lőrincet, Szíjj Lászlót, a Duna Aszfalt vezérét, és az új felcsúti polgármestert, Mészáros Lászlót is. A hvg.hu videóján látható még az MKB-s Balog Ádám, továbbá Jászai Gellért, Mészáros cégbirodalmának egyik fő irányító embere, és Vida József bankár is.

A másik, az OTP-vezérhez köthető gép távolabbra gurult, majd az utasai egy autókonvojjal távoztak a teherportán.

Orbán Viktort nem lehetett látni. A kormányfő magánrepülőgépezése azóta forró téma, hogy az Átlátszó nyáron a most is fotózott magángép és egy jacht útját követte végig, és lefotózták, hogy Orbán kiszáll a gépből a Vidi bulgáriai meccse után.

Orbán az ezt firtató kérdésekre a héten azt mondta a Parlamentben, hogy 30 éve így utazik, ezután is így fog.

Mészáros Lőrinc sofőrje nem nagyon örült az újságíróknak.

Borítókép: A Csányi Sándor OTP-vezér által használt gép a ferihegyi landolás után