Kezdetét vette az MTVA Kunigunda úti székházánál az a tüntetés, amelyet Hadházy Ákos hirdetett meg. A helyszínen a Hvg.hu becslése szerint mindössze néhány százan tüntetnek, az eseményt 60 rendőr biztosítja.

A volt LMP-s, jelenleg független országgyűlési képviselő szerint a tüntetés apropója, hogy "a "közszolgálati" televízió egyetlen hírben sem számolt be arról, hogy sok ezren már több mint 270 ezer aláírást gyűjtöttek az Európai Ügyészségért. [...] Ez egy példa a hírek elhallgatására, a néphülyítő kormánypropaganda bűnös kiszolgálására."

Idén ősszel két aláírásgyűjtés is indult azért, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Az egyik gyűjtést Hadházy indította, hogy ezzel gyakoroljon nyomást a kormányra, amely nem kér a közös uniós testületből. Az akcióhoz később csatlakozott civilek mellett az MSZP, a Momentum és a Párbeszéd is. (A másik gyűjtés egy európai polgári kezdeményezés, ehhez az LMP és a Jobbik csatlakozott.)

Hadházy korábban az Indexnek azt mondta, hogy egy petíciót is szeretne bevinni a tévébe, szerinte országgyűlési képviselőként be kell, hogy engedjék az állami épületbe. A petícióban többek között követelni fogja "a kormánypropaganda törvényi szabályozását", illetve hogy az állami szervek hirdetéseit szorítsák vissza a lehető legszűkebb mértékig. A tüntetést a Mérce Facebook-oldalán élőben is lehet követni.

Ma nem megyünk haza, aztán majd meglátjuk, hogy hazamegyünk-e holnap vagy holnapután

– mondta az egyik főszervező, Nagy Navarro Balázs, aki korábban a köztévében dolgozott, majd 2011 decemberében éveken át tartó éhségsztrájkba kezdett a közszolgálati médiában történt változások elleni tiltakozásul.

Nagy Navarro szerint kitartóan kell a kormány ellen fellépni, mert ez a rendszer csak a kitartástól fél. Mindenkit arra biztatott, hogy ne a Messiást várják, az embereknek szerinte maguknak kell lépniük, ha változást akarnak. Elmondta azt is, hogy hiteles alternatívát kell teremteni, amely majd leválthatja a jelenlegi kormányt.

Ezt a mai tüntetést nemzetstratégiai jelentőségűnek nyilvánítom

– mondta Nagy Navarro arra a frissen alakult nagy kormányközeli médiabirodalomra (a KESMA nevű alapítványra) utalva, amelyet a kormány épp a héten vont ki a hatósági ellenőrzés alól ugyanezzel az indokkal.

"Felcsút kiskirálya, a stadionépítő meztelen" – tette még hozzá, mielőtt átadta a szót Dömsödi Gábor újságíróból lett pásztói polgármesterből lett újságírónak, aki szintén a közmédia propagandagépezetté silányításáról, a KESMA megalakulásáról, illetve egy új ellenzék szükségességéről beszélt.

A Hvg.hu tudósítása szerint ezután Gulyás Balázs lépett színpadra, aki hazugságtermelő szövetkezetnek nevezte az közmédiát, majd Herczeg Zoltán divattervező-aktivista kettős valóságról és az ország kettészakadásáról beszélt, a momentumos Hajnal Miklós szerint pedig rákosista propaganda épül ki Magyarországon, miközben az ellenzéket a választási eredményeknek megfelelően egyharmadnyi műsoridő illetné meg a köztévében.

Ezután következett Hadházy Ákos,

aki arról beszélt, hogy a kormány propagandagépezete maga a korrupció, a kormány pedig olyan, mint a rák, amelynek egyik áttéte a közmédia, a másik a Polt Péter vezette ügyészség, ezért lenne fontos csatlakozni az európai ügyészséghez, illetve visszavenni a közmédiát.

Be is vitte az MTVA székházába a petíciót – egyedül, mert Nagy Navarrót nem engedték be vele –, amelyben a propaganda felszámolását, a hírhamisításért felelős vezetők eltávolítását és a valódi hírek visszatérését követelik. Miután kijött az épületből, azt mondta, a petíciót egy sajtófőnök vette át tőle, és a szöveget kamerába is olvashatta, de azt nem ígérték meg neki, hogy adásba is kerül.

Hadházy beszédét itt lehet visszanézni:

A tüntetés öt óra előtt nem sokkal befejeződött.