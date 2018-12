A Fidesz szerint a tüntetések szervezőinek csak a balhé és a provokáció a lényeg

Még éjfélkor is több százan voltak az utcán. A Kossuth térről előbb az Emmihez vonultak, ahol lökdösődés volt a rendőrökkel, akik könnygázzal válaszoltak. A körúton aztán szétválasztották a tüntetőket a rendőrök. A békés vonulással indult tüntetésen a Parlamentnél korábban többen is füstbombákat dobtak a rendőrök közé, akik többször is könnygázt használtak, gumibotozás is volt.