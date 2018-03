Választási csalás Hatvanban: 5 párt ajánlásait foglalta le a rendőrség

Választási csalás gyanújával feljelentést tett a Heves megyei 3. számú választókerület választási bizottsága. A rendőrség a napokban tanúkat hallgatott ki – köztük a hatvani jegyzőt, aki a választási bizottság tagja is – és több vitatott választói ívet is lefoglalt, amelyeken a gyanú szerint a támogató aláírások hamisítványok, az adatokat a választók tudta nélkül használták fel.

A kialakult helyzet már regisztrált jelölteket is érinthet. A 3-as számú választókerületben 15 párt jelöltje indul: a rendőrség azonban pénteken öt párt képviselőjének minden jelöltállító aláírást tartalmazó ívét lefoglalta.

A rendőrség megerősítette a nyomozás tényét, de arra hivatkozva, hogy az ügy folyamatban van, részleteket nem közölt.

Azonos aláírások, nem létező támogatások

A választókerületben két ügy is folyamatban van:

az egyik öt, szélesebb körben ismeretlen pártot érint: ezek támogatói ívein két olyan személy is szerepel, akik állításuk szerint sosem adták aláírásukat az érintett pártok jelöltjeinek elindításához;

a másik egy szintén lényegében ismeretlen párttal kapcsolatos, itt a támogató aláírások bizonyultak meglepően egyformának, ami felveti azt a gyanút, hogy a személyes adatokat egy adatbázisból nyerték ki, a támogatók tudta nélkül, és az aláírásokat egyetlen személy vitte fel az ívre, így biztosítandó az induláshoz szükséges 500 aláírást.

A választókerület választási bizottsága kedden rendkívüli ülést tartott, és a feljelentést is megtették. A bizottság egyik tagja szerint a rendőrség érdemben foglalkozik az üggyel, ám félő, hogy eredményre csak az április 8-i választás után jutnának.

„A bizottság nem folytathat nyomozást, ez a rendőrség feladata A választási bizottság csak segíteni tudja a rendőrség munkáját, indítványokat adhatunk. Javasoltam, hogy küldjünk a rendőrségnek észrevételt, és abban indítványozzuk, hogy a rendőrség hallgassa meg azokat, akiket a pártok felhatalmaztak a támogatói ívek átvételére, hogy azokat eljuttassák a választási irodához.

Erre nyilván idővel a rendőrség is sort kerítene, de jó lenne lerövidíteni a folyamatot, hiszen közérdekű ügyről van szó. A bizottság azonban nem tartotta indokoltnak a javaslatot” – mondta el Kürti Zoltán, a bizottság Jobbikot képviselő tagja.

Az első ügyben a rendőrség a hét elején még csak az érintett öt párt támogatói aláírásokat tartalmazó íveinek csak egy részét foglalta le – azokat, amelyeken annak a két választópolgárnak az adatai vannak, akik elmondásuk szerint nem írtak alá egyik pártnak sem – péntekre azonban az összeset.

Az öt párt:

Összefogás Párt,

Kell az Összefogás Párt,

Magyarországon élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja,

Tenniakarás Mozgalom

Családok pártja.

A két választópolgár a Nemzeti Választási Rendszerben (NVR) ellenőriztette, hogy neveik milyen pártok támogatóiként vannak benne az adatbázisban, így került elő a fenti öt párt neve. Hirtelen felbukkant pártokról itt olvashat bővebben.

A második ügyben az Iránytű Párt érintett. Itt információk szerint felmerült, hogy több aláírás valójában egyetlen embertől származik. „A pártelnökünk és néhány vezető vidéken van, körbejárják a problémás helyeket. Természetesen iratbetekintést kértek” – mondta a tavaly augusztusban alapított párt szóvivője. Jacsó Zsuzsanna, később közölte: 3. számú választókerületben induló jelölt nem kapott értesítést arról, hogy ne volna meg az indulásához szükséges 500 aláírás.

A választási bizottság Jobbik által delegált tagja szerint az Iránytű jelöltjének valóban megvan az 500 aláírása. Kürti Zoltán elmondta: a vaálsztási bizottság azonban az ő kezdeményezésére megnézte a többi ívet is, ezeken láthatók a bizottság tagjai szerint is egyértelműen egyetlen kéztől származó aláírások, legalább 80. Ennek nyomán tettek feljelentést, és lépett a rendőrség, bár ez a regisztrált jelölt indulásának a jelek szerint nem lesz akadálya.

Ön tudja, kit támogat?

Minden választópolgár meggyőződhet arról, milyen pártok ívein szerepel a neve. Ezt a nvr folyamatosan bővülő adatbázisa tartalmazza, így elméletileg könnyen ellenőrizhető, nem kell jelöltenként átvizsgálni az íveket. Az nvr azonban érthető adatvédelmi okokból nem szabadon hozzáférhető bázis, az igényt az önkormányzatnál kell jelezni, az ellenőrzést a jegyző végzi el.

2010-ig kopogtató cédulák begyűjtésével lehetett indulniuk a jelölteknek a választáson. A választópolgárok ezzel egyetlen jelöltet támogathattak. A Fidesz kezdeményezésére lebonyolított törvénymódosítás nyomán megszűnt a kopogtató cédulák intézménye, 2014-ben már aláírásukkal támogathatták a választók a jelölteket akár többet is. Ekkor vált szükségessé az aláírások ellenőrzése is és ez a rendszer tette lehetővé papírpártok indulását is, és ezzel vált könnyen megszerezhetővé a pártoknak a választásokra adandó költésgvetési támogatás is.