Hadházy: Ezt a választást meg kell nyerni

Szekszárdon, Hadházy Ákos otthonában tartott fórumot a két LMP-s politikus. A Közös Ország Mozgalom ebben a szavazókerületben is készített felmérést az ellenzék esélyeiről, erről itt tud bővebben olvasni, a felmérést még a hódmezővásárhelyi eredmény előtt készítették. És volt jelölti vita is, természetesen fideszes jelölt nélkül. Ezt pedig itt tudja elolvasni. Egy mondatban: az MSZP-s Harangozó Tamás és az LMP-s Hadházy Ákos is egymaga képes annyi szavazatot összeszedni, hogy a másik győzelmi esélyeit gyakorlatilag ellehetetlenítse, így ha valahol, hát itt biztosan koordinálni kényszerülnek, ha el akarják vinni a Fidesz elől a mandátumot.

Orosz gázzal a magyar utcákat

Szél a fórum elején szóba hozta egy fél mondat erejéig Kósa misztikus milliárdjait, megemlítve, hogy kezdeményeztek az ellenzéki pártok egy vizsgálatot, hogy segítsenek Kósának, hogy eszébe jusson, mi is történt pontosan. Erre már csak azért is szüksége lehet a fideszes politikusnak, mert eddig már csak arról, hogy hogyan találkozott a csengeri vajákos asszonnyal, két nap alatt vagy 5 félre verziót adott elő. Szél megjegyezte, az összeg, amiről szó van az ügyben, több mint amit Magyarország egy évben egészségügyre költ.

Szél szerint a Fidesz szándékosan nem oldotta meg Magyarországon a bérválságot, mert azt találta ki, hogy lent tartja a béreket, és szalag mellett dolgozóvá teszi az embereket. Hiába világhírű a magyarok tehetsége, ha külföldön kamatoztatják. De a fiatalok azért is elmennek, mert nem jutnak lakáshoz. Beszélt az egészségügy rendbetételének fontosságáról, elsősorban a bérek rendezéséről, szerinte ebben a szektorban meg kellene duplázni a fizetéseket.

És a nyugdíjakról is: elmondta, ők beadták már a parlamentben, hogy 50 ezerre emeljék az öregségi nyugdíjminimumot, de a Fideszen nem ment át. Cserébe a választás előtt adnak 10 ezret, meg 12 ezret a télre, most, miközben az előző tél ennél sokkal hidegebb volt.

Programjuk fontos elemeként emelte ki a házak szigetelését: az emberek 75%-a régebben épült családi házakban él, és ezeket le kell szigetelni, mondta.

Miért fűtjük orosz gázzal a magyar utcákat?

- kérdezte, majd elmondta, hogy a költségvetésben látják, hogy meg lehetne csinálni, ráadásul az Unió is támogatja az ilyen beruházásokat.

Fotó: Németh Sz. Péter

A fórum végén kapott egy kérdést a választási együttműködéssel, koordinációval kapcsolatban is. Itt megismételte, hogy az összefogás '14-ben megmutatta, hogy mit tud, az felejtős. De hiába nem tudnak értékközösséget vállalni minden párttal, Orbán egy sorsközösséget hozott létre az ellenzéki oldalon. Már azzal is, ahogyan az ellenzéki vezetőket próbálják aljas propagandájukkal egyesével leszedni.

Muszáj egyeztetni egymással!

- mondta Szél, aki szerint most úgy áll a helyzet, hogy velük mindenki szóba áll, az MSZP-től a Jobbikig, de ezeknek a pártoknak egymással is tudniuk kellene szóba állni, más is kimozdulhat nyugodtan a komfortzónájából. Háromoldalú tárgyalóasztalra van szükség, ahol ott ül az LMP, a Jobbik és az MSZP is, hogy tudjanak egymással beszélni.

Amíg ez nincs, nem tudok optimista választ adni

- mondta.

Ezt a választást meg kell nyerni!

Hadházy Ákos március 15-ről megemlékezve arról beszélt, hogy a '48-as forradalmárok a gyarmatosítás ellen léptek fel. A gyarmatosítás pedig azt jelenti, hogy egy idegen hatalom rabszolgaként tartja az embereket, kifosztja őket. És bár a szó eredeti jelentésében leginkább kívülről jön ez a kifosztás, ma Magyarországon egy belső gyarmatosítás folyik. A jelenlegi hatalomnak rabszolgákra van szüksége Hadházy szerint, ezért építik le tudatosan az oktatást.

Akiknek nincs öntudatuk, keveset gondolkodnak, azok engedik lopni a hatalmat, ilyen emberekre van szükség most

- mondta. Majd kifejtette, hogy szerinte ezen a választáson nyerni kell, és nem szabad hallgatni azokra a hangokra, hogy ez a választás is elúszott már.

Szerinte létezik egy olyan elmélet az ellenzéki oldalon, hogy ki kell várni a Fidesz összeomlását, amikor elfogy az uniós pénz, stb., és akkor majd hatalomra juthat az ellenzék. De Hadházy szerint egyrészt etikátlan gondolkodás, arra várni és azzal számolni, hogy rosszabb lesz az országnak, másrészt az összeomlás után nem biztos, hogy hatalomra kerülne az ellenzék. De még ha hatalomra is kerülne, mivel a Fidesznél van a rengeteg pénz és a sajtó nagy része, ezért olyan hangulatot tudnának teremteni, amiben újra, de sokkal durvábban tudnának visszatérni.

Ha krízisben vesszük át a hatalmat, akkor néhány hónap alatt ellenünk fordítják a közvéleményt, akkor évtizedekre bebetonozhatják a hatalmukat

- mondta az LMP-s politikus, aki a kormány propagandasajtójáról többet is beszélt. Elmondta, hogy ezek az aljas, hazug, lejárató kampányok azért történnek, mert félnek, fél a hatalom. Viszont ez a lejárató hadjárat a magyar emberek 60%-át eléri, sőt, nagy részüket csak ez éri el. Majd röviden végigvette az elmúlt napok vele szemben megjelent kormányzati híreket: gyilkos, kínozza a szomszédját, rövidnadrágban ment templomba, túl szépen orgonázott.

Hosszan és részletesen beszélt a jelenlegi magyarországi korrupcióról, ami szerinte Magyarország történetének legnagyobb csalássorozata, de konkrét ígéretek is elhangzottak. Azt mondta, a költségvetés 18 ezer milliárd forint, és ebből 2 ezer milliárdot könnyen át lehet variálni, hogy a nettó fizetéseket megemeljék, az átlagbér például 25%-kal magasabb legyen.

Hadházy szerint a választásokig biztosan lesz még egy-két kósáshoz hasonló bomba, de szerinte annál nagyobb bomba nem is kellene, hogy Polt Péter felesége személyzetisként 5 milliót keres a Nemzeti Bankban.

A fórum előtt megjelent kb. húsz egyentáblás demonstráló, 'lehet más a korrupció', illetve 'a nyugdíjas kínzók pártján?' feliratú táblákkal. Ők voltak azok: