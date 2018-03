Kósa Lajos az évek alatt kijárt az anyukájának egy ilyen összeget

"Családtag vagyok, a fiának a keresztapja", így mutatkozott be Csengeren, a közjegyzői iratokban szereplő Szabó Gáborné háza előtt egy férfi, aki vállalta, hogy elmondja a család állításait a Kósa-botrányról. (Ezek valóságtartalmát próbáljuk ellenőrizni, amint kiderül valami, természetesen megírjuk.) "A hölgy olyan állapotban van, hogy megkért engem, aki 9 éve, az elejétől ismerem ezt az ügyet, hogy álljak a rendelkezésetekre", mondta, de a nevét nem akarta elárulni, mert "más területen dolgozik", és ott nem akar ilyen típusú nyilvánosságot.

A férfi azt mondta, Szabó Gáborné négygyermekes családanya, háztartásbeli, a férje határőr volt, és való igaz, hogy nemrég öngyilkos lett. A nő apja - a sztori szerint - a 70-es években disszidált, "nagy vagyont, egy több országon átívelő cégcsoportot épített." A végrendeleti öröksége az a pénz, amiről szó van. Az apa állítólag nem volt beszélő viszonyban a lányával. A vagyon a nő nevén van, de nem jut hozzá. "Kinti ügylet, záradék, titoktartás, céges érdekek vannak. Nincs vita, csak technikai. Át van adva a vagyon, Szabóné nevén van zárolva", mondta a férfi.

Az örökségből állítólag az elején kaptak pénzt, több milliárdot, erről egy állítólagos erstés papírt lobogtatott a férfi, amin a napi vásárlási limit van 2 milliárdra beállítva. A papír valódiságát fénykép alapján nem tudják ellenőrizni, mondták bankos forrásaink, de valójában mindegy is: a 2,1 milliárdros POS vásárlási limitről ugyanis annyit kell tudni, hogy akárki akármikor átállíthatja magának a netbankján keresztül, akármekkora összegre. Ettől függetlenül még nem fog tudni többet vásárolni, mint amekkora összeg a számláján van. Egy ilyen magas összegre állított limit maximum arra lehet alkalmas, hogy egy ehhez hasonló papírt kinyomtatva megtévesszenek vele olyasvalakit, aki van annyira tájékozatlan, hogy a limitre azt higgye, tényleg van ennyi elköthető pénz a számlán.

Az állítólag a számlára érkezett összegből adakoztak is, de külföldről "visszavonták a pénzt" egy jogvita miatt, magyarázta a férfi. Amikor ez az összeg náluk volt, akkor még nem ismerte egymást Kósa és Szabóné. Azt mondta, a nő valóban kölcsönkért ekkortájt, mégpedig a Kiskun-tender Kft.-től. A cég követel tőle pénzt, jogosan, Szabóné több részletben kapott hitelt, most 75 milliót követelnek tőle.

De ezt megfejelték egy feljelentéssel, azt állítva, hogy "belőlük ki lett csalva egy hitel".

Ennek alapján a nyíregyházi rendőrkapitányság "kihallgatásokat csinált, házkutatást csináltak", elvittek minden okiratot, de már ezekből az iratokból látszik, hogy komoly vagyonnak az átvételéről van szó, "nem lett belőle csoportos csalás". A nekünk nyilatkozó férfi szerint a hatóságok még ez után is kértek be papírokat, ez a sokéves nyomás vezetett Szabó Gábor öngyilkosságához. Ezután felkerült a Nemzeti Nyomozóirodához az ügy.

De visszatérve a sok évvel ezelőtti sztorihoz: Szabóné úgy érezte, kell keresni valakit, egy köztiszteletben álló személyt, "aki eljuttatja őt arra a szintre, hogy az állammal közösen biztonságos befektetéseket csinálnak". A férfi azt állítja, véletlen, hogy a nő "Kósa úrnál kötött ki", úgy történt, hogy az ő ügyvédje, és Kósa úr ügyvédje ismerték egymást, "közel van Debrecen, Kósa akkoriban polgármester volt", és a hírekben is említett "Orendi úron és Fiák úron" keresztül találkoztak.

Arra a felvetésre, hogy a nő fia azt mondta, Kósa kereste meg őket, az volt a válasz, hogy ilyen időtávlatban ezt már nehéz megmondani, de Kósa nem kopogtatott be ide, csak egymás köreiben ment a hír, hogy van egy ilyen összeg, így találkoztak.

Szabó Gáborné és Kósa Lajos többször találkozott, a közös akaratuk került a közjegyzői dokumentumokra.

Kósa karakánul járt el, próbálta tanácsolni, hogy államkötvényt vegyen, állami programokba szálljon be, meg ilyenek, de Kósa nem kapott egy fillért sem, ezzel semmi bűnt nem követett el, mondta a férfi.

"Az már, hogy várta a két család, hogy létrejöjjön ez az örökség, emberileg is összeismerkedtek, közben Kósa Lajos elérte, hogy az édesanyja nevére egyfajta jutalmazás, adakozás, ajándékozás történjen, ez már necces, ez már nekem sem tetszene, de miért ne kérne sikerdíjat, ha tesz valamit?" - tette fel a kérdést a férfi. De Szabó Gáborné csalódott, folytatta.

Kósa Lajos úr elérte, hogy nem csak kezeli ezt az összeget, az évek alatt kijárt magának, az anyukájának egy ilyen összeget,

fogalmazott, hozzátéve: pénzt végül nem kapott senki. "Kicsit nem frankó, de akár frankó is lehet, mert azt gondolta Kósa, hogy fog annyit tenni, hogy majd ezt így kiérdemli".

Arról, hogy most csalóként emlegeti Kósa a nőt, a férfi azt mondta, ez "belerúgás egy halottba". Elkezdett sárt dobálni Kósa, mondta. "Mi történt hirtelen, hogy ez csalás?" Emiatt minden szerződést visszavonnak, Szabó Gáborné eddig sem adott pénzt, ezután sem fog pénzt adni Kósának, államkötvényt sem akar venni, egy célja van, hogy lezárják ellene a csalás vádját. Perelni egyelőre nem akar, de ha Kósa feljelenti őket, akkor a választások után meglátják, mit lesz,

megfontoljuk, hogy a vádaskodások a mi részünkről is feljelentésbe torkollanak-e.

Ő egyébként nem fogja tanácsolni a pert, mert "nem fér bele még egy per, Szabó Gáborné szeretné, ha az egésznek vége lenne". Kósával most, az ügy kipattanása után nem vették fel a kapcsolatot.

Kósa igazat mond, 2017 elején lezárta a kapcsolatot, de Szabó Gáborné részéről is volt elhidegülés, nem érezte, hogy megkapta volna állami garanciát, biztonságot, amit kért, mondta a férfi.

A két család között szakadás volt.

A férfi azt mondta, más embereken keresztül tudják, hogy Kósa Lajosnak tudomása volt arról, hogy feljelentés, házkutatás, haláleset volt a családnál, de Kósa nem érezte úgy, hogy meg kéne jelennie, segítséget kellene nyújtania.

A Kósa-papírral házaltak

A faluban többekkel is beszéltünk, mindenki azt mondta, zenész volt az apa, állítólag hegedűs, de hogy hol játszott, azt nem tudták megmondani, sőt, olyannal sem találkoztunk, aki egykor ismerte őt. Azt a falusiak is megerősítették, hogy a férj temetése után házi őrizetbe került a nő, volt, aki szerint az esperes is benne lehetett, mert "nem olyan régen őt is elvitték a rendőrök, aztán kiengedték, és elköltözött Debrecenbe".

Azt is mondták a faluban, hogy a család 10-20-30 milliókat kért kölcsön a helyiektől, de senki nem akart megnevezni olyasvalakit, aki adott is nekik. Annyit mondtak, hogy "a város 2. embere is adott nekik, de nem az alpolgármester, hanem egy vállalkozó", mégpedig - állítólag 80 milliót. Úgy hírlik, 20-25 ember adhatott nekik.

Szabóné állítólag a Kósa által aláírt közjegyzői papírral ment házalni a pénzért.

Az örökségnek nagy híre volt a városban, azt mondták, még helikopterrel is jöttek valakik tárgyalni.

Az előzmények

Kósa Lajos vagyonkezelési botrányáról délelőtt írtunk egy összefoglalót. Csengerre azért utaztunk, hogy a helyszínen tájékozódjunk Kósa megbízójáról, Szabó Gáborné Matkó Máriáról, akit az italboltja neve miatt a környéken "Malájnéként" ismernek. Ő az a nő, aki a közjegyzői okirat szerint megbízta Debrecen akkor polgármesterét, hogy az örökléssel szerzett eurómilliárdjait kezelve államkötvényt vásároljon.

A Hvg.hu-nak Szabóné fia azt mondta, hogy az anyja ellen nem folyik eljárás. Azonban Több lap és Kósa Lajos is úgy tudja, hogy ez nem igaz, csalások gyanújával zajlik ellene eljárás, és házi őrizetben van. A 168 óra arról írt, hogy egy hónapja a NAV is vizsgálódik. A nő férje két hete öngyilkos lett.

A nyomozás összefügghet azzal, hogy a család korábban állítólag szegény volt, gyakran csak hitelre tudtak vásárolni, azonban amikor az óriásörökségnek híre ment, boldog-boldogtalan kölcsönadott nekik. Nagyobb házat, autókat vettek, sőt, egyszer állítólag még az utcát is lezáratták, mert maga a német pénzügyminiszter érkezett volna megtárgyalni a gigaátutalás részleteit.

További kérdés, hogy Kósa és a Szabóné miként kerültek egymással kapcsolatba. Kósa némileg összevissza nyilatkozott erről, de nagyjából azt mondta, hogy egy közös ismerősük kereste meg, aki tudott a nő örökségéről. Ez az ismerős Csenger polgármestere lehet, csakhogy Szabóné fia szerint nem ez történt, hanem ügyvédi indiszkréció miatt a polgármester értesült az örökségről, és ő értesítette Kósát.

Az ügyet bonyolítja, hogy Szabóné üzleti kapcsolatban áll Kósa köreivel, köztük az ügyvédjével. Erről ebben a cikkben írtunk részletesen. Az céges kapcsolat mögötti érdemi együttműködés, az esetleges tranzakciók feltárása az egész ügy legfontosabb pontja.