Kósa Lajos történetének csomópontja: az Észak-Atlanti Kft., ahol a szálak összefutnak

A Kósa Lajos hétfői nyilatkozatai alapján még csak zavaros sztorival házaló, bűnöző, szélhámos csengeri háztartásbeli valójában Kósa Lajos legközvetlenebb korcsolyaszövetségi munkatársaihoz kötődik. Olyan emberekhez, akiknek ismeretében Kósa családtagjainak rejtélyes céges manőverei is jobban érthetőek. Ahogyan az is új értelmet nyer, hogy a friss dokumentumok szerint Kósa az édesanyjának akár 800 millió forintot is utalt volna.

A sztori kulcsszereplői – az állítólagos örökös, Szabó Gáborné (Maláj Gabi), Kósa Lajos politikus, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) elnöke és az elnökség tagjai, Orendi Mihály és Fiák István, valamint az új, svájci történetben felbukkanó Czakó János, aki 25 millió euró felvételére lett volna jogosult – ugyanis mind feltűnnek ugyanabban a társaságban.

Az italmérő örökösnő

Szabó Gáborné, a csengeri háztartásbeli két cégben is rendelkezik részesedéssel, A 2015-ben „Csengerért” díjjal is kitüntetett asszony két gyermekével együtt birtokolja a Maláj Gabi Bt.-t, amelynek a tevékenysége italmérés. A cég stabilan hoz évente 18-20 millió forint forgalmat, de mindig veszteséges.

A másik érdekeltsége már sokkal rejtélyesebb, ennek ugyanis nincs érdemi forgalma, a 2012 őszén alapított társaságnak annál hangzatosabb a neve: Észak-Atlanti Pénzügyi Befektető Kft.

Ebben a cégben viszont együtt volt képviselő, vagy tulajdonos a történet négy hőse,

Szabó Gáborné, Orendi Mihály, Fiák István (részben a lányán, részben a Kis Hal nevű cégén keresztül) és Czakó János. Az összefüggéseket Hadházy Ákos (LMP) Facebook-posztban is megosztotta követőivel.

Mindenhol találkoznak

A nyíregyházi Orendi amúgy debreceni és országos sportcégek, rendezvényszervező társaságok képviselője, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke.

Fiák Istvánnak munkaerőpiaci, diák- és nyugdíjas szövetkezeti érdekeltségei vannak, a központi társasága a Meló-Diák Holding. Czakó János, aki a Kósa-történetben jogosult lett volna a svájci széfet használni, korábban a vezető képviselője volt az Észak-Atlantinak és szintén több egyéb érdekeltséggel is bír.

De hogy jön be a képbe a miniszter? Kósa Lajos, Orendi és Fiák együtt vezetik a korcsolyaszövetséget és együtt is voltak kint a dél-koreai téli olimpián. A három ember kapcsolatára rengeteg közös helyszín is, elsősorban a debreceni sport és a hazai korcsolyázás világa utal.

Kínos előzmények

Kapcsolatuk egyik kínos epizódja volt a közelmúltban, hogy Kósa Lajos és Harrach Péter egy elsőre érthetetlen javaslattal a nyugdíjas-szövetkezetekbe tömörített nyugdíjasokkal próbálta orvosolni a munkaerőhiányt.

Mindez azért volt pikáns, mert Kósa felesége, Porkoláb Gyöngyike 2017 márciusában olcsón megvásárolt egy céget, mégpedig a Tócó-Pece Üzletviteli Tanácsadó Kft.-t attól a Fiák Istvántól, aki többféle cégében volt érdekelt a munkaerőkölcsönzésben, nyugdíjas szövetkezet szervezésben.

Kósa akkor érdemben nem nyilatkozott az ügyletről, mondván a szereplői nem közszereplők, de azért volt egy rövid magyarázata a mindössze hatmilliós vételárra (a társaságnak adósságai vannak).

Édesanya

Kósa Lajos 800 millió forintos utalási tervekről szóló közjegyzői papírja annak fényében is erős, hogy a feltételezett fogadófél, vagyis a politikus édesanyja már eddig is egy gyanús gazdasági szerepet vállalt magára.

A vállalkozó kedvű, korábban bölcsődei vezetőként dolgozó idős édesanyja a Szalka-Pig Kft. sertéstenyésztő cég megmentésébe szállt be. A társaságnak 2014-re súlyos adósságai halmozódtak fel, a nyíregyházi bíróság el is rendelte a felszámolását. A Kósa-rokonok végül egy másik cégükön keresztül (Méker Kft.) megmentették a céget úgy, hogy abba 50 százalékban beszállt Kósa édesanyja.

(Borítókép: Kósa Lajos a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter, Orendi Mihály a szövetség ügyvezető igazgatója, Bathó Ferenc a szövetség alelnöke, és Fiák István a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnökségi tagja a phjongcshangi téli olimpián 2018. február 20-án. Fotó: MTI / Czeglédi Zsolt)