Sertéstenyésztésbe is belevágott a Kósa család

Kósa Lajos tárca nélküli miniszter újabb nem közszereplő családtagjáról derült ki, hogy szépen gyarapodott az utóbbi időben. December közepén arról jelentek meg hírek, hogy Kósa nem közszereplő felesége jutott hozzá igen méltányos áron egy céghez, most szerdán pedig arról ír a Népszava, hogy Kósa Lajos 82 éves édesanyja is jelentős tőkével szállt be egy cégbe két éve.

Kósa Lajos édesanyja nem közszereplő, gazdasági ügyei nem tartoznak senkire, ugyanakkor érdekes, hogy a korábban védőnőként és bölcsődei vezetőként dolgozó asszony jelentős összeggel szállt be egy sertéstenyésztéssel foglalkozó mátészalkai cégbe.

A Szalka-Pig Kft. amúgy Kósa rokonságának tulajdonában állt, és 2014-re olyan adósságai halmozódtak fel, hogy a nyíregyházi bíróság elrendelte a felszámolását. A 220 millió forintos jelzáloggal terhelt tenyésztelepet a felszámoló meghirdette, de nem volt rá jelentkező, viszont a Kósa-rokonok egy másik cégükön keresztül (Méker Kft.) megmentették a céget úgy, hogy abba 50 felerészben beszállt Kósa édesanyja.

Szilágyi Gábor, az egyik tulajdonos a Népszavának a cégbe kerülő milliókkal kapcsolatos kérdésre azt mondta: mindenről én sem beszélhetek. A teljes összegről mindenesetre azt írja a Népszava, hogy beszédes, hogy a felszámoló 345 milliós irányáron hirdette meg a "disznógyárat" (sikertelenül), de tavaly a cég már 30 milliós tiszta profitot ért el.