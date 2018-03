Kunhalminak nagy napja van: jól megnőttek a győzelmi esélyei

A dolog kedden dőlt el, amikor először a Momentum elnöke jelentette be, hogy a helyi jelölt, Nagy Károly visszalép Kunhalmi Ágnes javára. Fekete-Győr András azt is bejelentette, hogy egy LMP-s és egy jobbikos jelölt javára visszalépnek. A dologról nem volt semmilyen előzetes egyeztetés, egyoldalú gesztus volt.

Kunhalmi Ágnes a Facebookon rögtön köszönetet mondott a Momentumnak és Nagy Károlynak. "Tudom, hogy jelöltként nehéz ilyen döntést hozni a közös siker érdekében is, én is voltam ilyen helyzetben. De ez a döntés nem csak rólunk politikusokról, vagy a pártokról szól. A döntés ennél többről szól: Pestszentlőrinc és Pestszentimre lakóiról". Kunhalmi azt is írta: "ha megkapom a választók többségének bizalmát, mindenki képviselője leszek a XVIII. kerületben, azoké is, akik a Momentumra - vagy bármely más pártra tervezték - leadni szavazatukat."

Kunhalmi az LMP-seket is képviselheti, ugyanis nem sokkal később kiderült, hogy a párt helyi jelöltje, Kassai Dániel is visszalép. A dolgot egyelőre nem jelentették be hivatalosan, az LMP éppen zajló sajtótájékoztatóján erről nem volt szó, csak további visszalépéseket helyeztek kilátásba. Arról, hogy az LMP visszalép a XVIII. kerületben információnk szerint a korábbi MSZP-LMP tárgyalásokon már volt szó, de végül nem állapodtak meg a dologban.

Mindez viszont azt jelenti Kunhalminak, hogy jelentősen nőttek az esélyei a győzelemre a fideszes Kucsák László ellen. 2014-ben is nagyon szoros meccset vívtak, és mindössze 56 szavazat volt a különbség.

Kucsák László (Fidesz-KDNP) - 20 648 szavazat (37.6 %) Kunhalmi Ágnes (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) - 20 592 szavazat (37.49 %) Makai Tibor (Jobbik)- 8493 szavazat (15.46 %) Kassai Dániel (LMP) - 3448 szavazat (6.28 %)

Látható, hogy Kunhalminak 2014-ben az LMP szavazóival is imán meglett volna a győzelem. Ezúttal ezeknek az LMP-s választóknak egy részére is számíthat. Ráadásul az Együtt sem állított jelöltet a választókerületben.

A Közös Ország Mozgalom felmérése szerint Kunhalmi simán le tudja győzni Kucsákot, ha besegít az LMP: 43-38 százalékra nyerne a februárban készített felmérés szerint.