Óriásit szívnak a tévében a kamupártok miatt a valódiak

A valódi pártok televíziós-rádiós reklámjainak rovására megy, hogy ezúttal egy rakás, egészen pontosan 29 párt állíthatott országos listát. Az alaptörvény rögzíti, hogy választási kampányidőszakban a tévék és a rádiók nem kérhetnek pénzt a politikai hirdetésekért, sőt, nem is válogathatnak a pártok között: ha egyet beengednek, az összes, országos listát állító pártnak meg kell adniuk a lehetőséget.

Idén újdonság volt, hogy a korábban a politikai reklámoktól ódzkodó RTL Klub is jelezte, futhatnak nála politikai reklámok. Ez fordulatot jelentett a 2014-es döntésükhöz képest, akkor ugyanis az RTL Klub nem engedte be a kampányhirdetéseket, ahogy a többi kereskedelmi tévé sem. Ami persze kereskedelmi szempontból érthető, hiszen ilyenkor a tévé az általa értékesíthető reklámidőből ad oda ingyen időt a pártoknak, legalábbis azoknak, amelyek országos listát állítanak. Az RTL Klubon kívül az ATV, a Duna Tv, a közszolgálati tévé, a rádiók közül pedig a Class Fm fogad be ilyen reklámokat.

Miután azonban összesen 23 párt állíthat országos listát, így a végeredmény is elég sajátos lesz.

A pártlistát állítóknak egyenként 10 perc 13 másodperc reklámidő jut.

És hogy miért csak ennyi időt kapnak a pártok? Röviden: azért, mert sokan vannak.

Bővebben azért, mert a teljes kampányidőszak alatt a pártlistát állító szervezetek összesen 235 perc ingyenes reklámidőt kapnak az őket befogadó csatornákon. (Összesen egyébként 300 percet adnak a tévék politikai reklámra, de ebből a nemzetiségi listát állító jelölő szervezetek 65 percet kapnak, azaz egyenként 5 percet.)

A tévék és a rádiók pedig nem válogathatnak, azaz minden párt hirdetését be kell fogadniuk. Így azokét is, amelyekről messziről bűzlik, hogy kamupártok. Összehasonlításképpen: 2010-ben kilenc országos pártlistát állító szervezet volt.

Persze simán lehet, hogy nem mindegyik párt ad le reklámfilmet, de a 235 percből így megmaradó reklámidőt nem lehet elosztani azok között a pártok között, amelyek élnek az ingyen reklám lehetőségével.

Az ingyen reklámokat naponta három idősávban, 6.00-8.00, 12.00-14.00 és 18.00-20.00 óra között lehet közzétenni, megszakítás nélkül, egymás után. Egy párt egy idősávban naponta csak egyszer, idősávonként összesen legfeljebb 1 perces időtartamban, naponta összesen 3 perces időtartamban kérheti a közzétételt. Ha tehát naponta csak 1 percet reklámozza magát egy párt, akkor lényegében tíz nap alatt feléli a reklámidejét. Nyilván életszerűbb, hogy csak egy 30 másodperces szpotot ad le, és azt kéri, hogy az este 6 és 8 között menjen le. Csakhogy ez esetben is húsz nap alatt ellövi a keretét úgy, hogy naponta csak egyszer, fél percre látszik.