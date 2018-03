Politico: Az AH már január óta tudja, hogy megfigyelik a magyar civileket

A befolyásos brüsszeli online portál, a Politico hétfő esti cikkében alapos eligazítást tartott az európai olvasóknak a magyar választási kampány állásáról. A Politico szerint a kampányt Orbán Viktor és egykori pénztárnoka, Simicska Lajos "elkeseredett küzdelme" határozza meg. Simicska az általa ellenőrzött lapokon keresztül sorra hozza nyilvánosságra az olyan ügyeket, melyek az Orbán-rendszer korruptságát hivatottak illusztrálni. A lap által részleteiben ismertetett botrányok - melyekről mi is részletesen beszámoltunk - a szerző szerint amennyiben beigazolódnak, komoly meglepetést eredményezhetnek a választáson, és egy esetleges Orbán-vereség után büntetőeljárásokhoz vezethetnek.

A cikk a Fidesz választási esélyeinek szempontjából kedvezőtlen fejlemények ellenére - a Medián március eleji adatai alapján - leszögezi, hogy a kormánypárt a választás toronymagas esélyese.

A cikk érdekesebb része a civilek elleni kormányzati hadviselés mélységeit érzékelteti. A Politico kiemeli, hogy a kormány kampánya Hódmezővásárhely ellenére nem változott, és a Soros Györgyhöz kötődő szervezetekre és személyekre összpontosít, de

biztonsági szakértők figyelmét felkeltette, hogy a kormány illegális tevékenységekbe bocsátkozhatott, külföldi csoportokkal vagy titkosszolgálatokkal működhetett együtt, hogy a civilek ellen felhasználható anyagokhoz juthasson.

A Politicónak egy név nélkül nyilatkozó titkosszolgálati forrás szerint

az Alkotmányvédelmi Hivatalnak már januárban tudomására jutott, hogy külföldi állampolgárok próbálnak adatokat gyűjteni a magyar civilekről.

A lap arról is beszámol, hogy legalább négy szervezet, a Nyílt Társadalom Alapítvány, a Migration Aid, a Magyar Helsinki Bizottság és a berlini székhelyű Civil Liberties Union for Europe munkatársairól próbáltak terhelő felvételeket készíteni - ez utóbbi magyar vezetőjénél, Dénes Balázsnál sikerrel is jártak. Az érintettek szerint a befeketítésre vállalkozó, de támogatóként vagy segítségkérőként fellépő emberek emailben keresték meg őket, és komplett bahreini, macedón finn vagy francia inkognitókat építettek ki maguknak hamis vállalatokkal, honlapokkal, LinkedIn-oldalakkal. Néhány jogvédőt sikerült is személyes találkozóra hívni New Yorkban, Bécsben és Amszterdamban, ekkor kiderült, hogy az "érdeklődők" francia vagy izraeli akcentussal beszélő emberek.

A beszélgetések részleteiről a lap sajnos nem ír, de Siewert András, a Migration Aid vezetője korábban már beszámolt egy ilyen esetről.