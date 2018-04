Márki-Zay kitette mind a 106 körzet legesélyesebb ellenzéki jelöltjét

A friss hódmezővásárhelyi polgármester, Márki-Zay Péter éppen azon van, hogy országos szintű legyen a koordináció, de legalábbis tiszta legyen, hol ki a legerősebb jelölt a Fidesszel szemben. Erről itt írtunk bővebben. A projekt érdekében egy oldalt is indított, ahol eddig 53 jelölt volt feltüntetve a 106-ból, azokat március 21-én jelentették be egy nagy közös sajtótájékoztatón több, a legesélyesebb ellenzéki jelöltet kereső szervezettel közösen.

Most a Közös Ország Mozgalom irodájában tartottak sajtótájékoztatót a taktikai szavazást népszerűsítő és saját ajánlásokat tevő szervezetek, ahol bejelentették, hogy egységesítették ezeket a listákat. A mostani sajtótájékoztatón a jelöltek nyilvánosságra hozatalán túl egy újabb oldalt és egy ahhoz kapcsolódó online kampányt is bejelentettek: az orbannakmenniekell.hu nevű oldalon be lehet írni az irányítószámot, ami feldobja a legesélyesebb ellenzéki jelöltet.

Márki-Zay arra biztat mindenkit, hogy egyéniben rájuk adják le a szavazataikat, amennyiben le akarják váltani a Fideszt, a listás szavazatukat pedig pártszimpátiájuk alapján adják le. A jelöltek nevét a rendszervaltas2018.hu oldalon lehet megtalálni, de Márki-Zay legutóbb azt is elmondta, hogy aki regisztrál az oldalon, az hírlevélben is megkapja majd, hogy az ő körzetében ki a legesélyesebb ellenzéki jelölt.

Márki-Zay online jelentkezett be Hódmezővásárhelyről. Arról beszélt, hogy a civil szervezetek munkájának követésére buzdít mindenkit. Komoly eredmény, hogy több szervezet, amely eddig egymástól némileg eltérő listát mutatott, megegyezett, harmonizálta listáját. Egyéni jelölteknél mindenkit a taktikai szavazásra buzdít ő maga is, „csak így lehet a korrupciót és megfélemlítést megdönteni” – mondta.

És volt egy konkrét kérése is: azt mondta, aki a német nemzetiségi listán ad le szavazatot, azt kéri, hogy iratkozzon le a német nemzetiségi listáról, mert ott van egy fideszes jelölt:

"Ha arról elegen leiratkozunk, egy jelöltet elvehetünk a korrupt Fidesztől"

– mondta. Ahogy arról mi is írtunk, a mostani választás lesz az első alkalom, hogy egy nemzetiségi mandátumot is kiosztanak. Parlamenti képviselő lesz jó eséllyel a német nemzetiség listavezetője, Ritter Imre, aki történetesen a Fidesz tagja.

A sajtótájékoztatón minden civil szervezet mondott néhány mondatot, minden szervezet, amelyek most egységesítették listáikat. Nem mindegyik szervezetnek van 106 helyen jelöltajánlása, 53 biztosan van mindenhol, de Márki-Zay oldalán, illetve a Viszlát kétharmadnak is 106 ajánlása van.

A Taktikai Szavazástól Sanyó Ádám azt mondta, legalább 70%-os részvétel és legalább 500 ezer átszavazó kell a Fidesz leváltásához, mindenkinek ajánlja, hogy a legesélyesebb jelöltre szavazzon, pártállástól függetlenül. L. László János, a Nyomtass te is!-től azt mondta, van egy kiadványuk, amit szeretnének minden választókerületbe eljuttatni, több százezret nyomtatnak maguk is. Ebből szinténkiderül, kik a legesélyesebb ellenzéki jelöltek.

Balázs Péter a V18-tól azt mondta, 2014-ben 10 körzetet hozott el az ellenzék, ők most már az elején 25 körzetben láttak jó esélyt a fideszes jelölt legyőzésére, végül mostanra 53 körzetben mondják biztosan, hogy jó szívvel lehet ajánlani a szavazóknak, hogy szavazzanak a legesélyesebb ellenzéki jelölre. Ebből 20 MSZP-s, 16 jobbikos, 9 DK-s , 4 LMP-s, 2 együttes, 2 független jelölt van

Pápai György, a Viszlát kétharmadtól azt mondta, nagyon jó, hogy összehangolták a listákat, mert más-más szavazókat szólítottak meg ezek a civil szervezetek, de már az elején látszott, hogy sok egyezés van a különböző ajánlások között. Nekik 106 és Márki-Zay listája is 106 körzetre adnak ajánlást, míg a V18 csak 53-nál. Végül Igaz Katalin, az Orbánnak mennie kell! mozgalom vezetője beszélt arról, hogy csináltak egy oldalt, ahol egységesítették a listákat: be kell írni az irányítószámot, és kiadja a legesélyesebb ellenzéki jelöltet.

(Borítókép: Márki-Zay Péter Bod Péter Ákossal, Elek Istvánnal és Lányi Andrással “A változás esélye" címmel sajtótájékoztatót tart a 2018-as választás legesélyesebb ellenzéki jelöltjeiről 2018. március 31-én. Fotó: Huszti István / Index)