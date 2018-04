A Momentum hat jelöltjét lépteti vissza a Jobbik, a DK, az LMP és az Együtt javára

Újabb visszalépéseket jelentett be a Momentum. Soproni Tamás elnökségi tag péntek délutáni sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy több párt esélyes jelöltjei javára is egyoldalú gesztust tesz a párt.

Hat momentumos lép ugyanis vissza a 2 jobbikos, 2 DK-s, ileltve egy-egy az LMP-s és Együtt-jelölt javára. Maga Soproni Tamás is visszalép a választókerületében. Ezek az érintett körzetek:

Oláh Lajos (DK) j avára Soproni Tamás - Budapest 5. (Terézváros-Erzsébetváros)

avára Soproni Tamás - Budapest 5. (Terézváros-Erzsébetváros) Vajda Zoltán (Együtt) javára Hollai Gábor - Budapest 13. (XVI. kerület)

javára Hollai Gábor - Budapest 13. (XVI. kerület) Szél Bernadett (LMP) javára Szemző Áron - Pest 2. (Budakeszi)

javára Szemző Áron - Pest 2. (Budakeszi) Mirkóczki Ádám (Jobbik) javára Tóth Zoltán - Heves 1. Eger

javára Tóth Zoltán - Heves 1. Eger Ráczné Földi Judit (DK) javára Pintér András Gábor - Fejér 1. (Székesfehérvár)

javára Pintér András Gábor - Fejér 1. (Székesfehérvár) Kiss Attila (Jobbik) javára Jakab Tamás - Csongrád 4 (Hódmezővásárhely)

Látható, hogy több olyan választókerület is van, ahol nagyon szoros eredmény várható vasárnap. És az esélyes ellenzéki jelölt az előrejelzések alapján legyőzheti a fideszes ellenfelét. Vagyis ha a Momentum itt elvisz pár százalékot, veszélyeztetheti az ellenzéki győzelmet.

Soprni Tamás azt mondta: "ütött az óra, amelyik párt tenni akar a akormányváltásért", annak most kell cselekednie. Azt kérte a választóktól, hogy

egyéniben szavazzanak az esélyes jelöltre

listán is szavazzanak taktikusan, "szavazzanak egy új generációra", vagyis a Momentumra.

Délelőtt az LMP és a DK egy-egy jelöltje lépett vissza Pest megyében a másik párt javára.

Nagyon valószínű, hogy nem ezek az utolsó visszalépések az ellenzéki oldalon. A választási törvény szerint szombat 11 óráig léphetnek vissza az egyéni választókerületben induló jelöltek. Ennek az az oka, hogy az időeltolódás miatt az amerikai kontinensen már szombaton megtartják a szavazást, legkorábban a brazíliavárosi, a Sao Pauló-i, a Buenos Aires-i és a Santiago de Chile-i külképviselet nyit ki, közép-európai idő szerint szombaton 11 órakor.

A lemondott jelölt nevét tehát „lehúzzák” a szavazólapról, és a jelölt kieséséről a szavazatszámláló bizottság a szavazóhelyiségben elhelyezett hirdetményen is tájékoztatja a választópolgárokat.