Azt hitték, lesz valami, de nem lett

Vas megyében még az egyes számú, szombathelyi körzet tűnt előzetesen még billegőbbnek: itt Hende Csaba, a némileg kegyvesztetté vált egykori honvédelmi miniszter volt a Fidesz-KDNP jelöltje. Vele szemben felsorakozott egy fajsúlyosabb MSZP-s, Nemény András, a Jobbiktól pedig Balassa Péter volt Haladás-hátvéd indult, a többieknek nem volt komolyabb esélyük a győzelemre.

Végül Hende nyert utcahosszal, második lett jócskán lemaradva Nemény, harmadik Balassa. Érdekes volt még, hogy itt indult a Fidesz volt helyi frakcióvezetője, a drogügyébe belebukó Szakály Gábor. A Hajrá Magyarország nevű párt színeiben pár tucat szavazatot kapott.

A többi körzet nem adott okot nagy izgalomra, a kettes számú, sárvári körzetben a fideszes Ágh Péter legutóbb 52 százalékkal nyert. Most is tarolt, több mint 60 százalékkal hozta körzetét, a jobbikos és a szocialista jelölt előtt.

A harmadik, körmendi körzet még ennél is fideszesebbnek tűnt, négy éve ugyanis V. Németh Zsolt csaknem 57 százalékkal alázta a mezőnyt. Most is ő indult, és egy laza 64 százalékkal lépett át a többieken. Azaz pontosabban a jobbikos Bana Tiboron, a többiek ugyanis öt százalékot se kaptak egyenként.