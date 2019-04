Megtartaná a kártérítési pénz egy részét az olaszliszkai lincselő

A Bors című bulvárlapban üzent az olaszliszkai lincselés elsőrendű vádlottja, aki a rossz börtönkörülmények miatt ötmillió forintos kártalanítást kapott a magyar államtól. Ifjabb H. Dezső ügyvédje, aki saját kérésére név nélkül nyilatkozott, közölte: folyamatosan egyeztetnek arról, mit tehetnek az ügyben, ha pedig ügyfele a pénzt esetleg mégis megtarthatná, szándékában áll egy jelentős összeget felajánlani az áldozat családjának.

Írtunk arról, hogy az elmúlt napokban szárnyra kapott a hír, hogy bár az olaszliszkai lincselő megkapja az ötmillió forintos kártérítést, azt nem utalják tovább Szögi Lajos családjának. A család jogi képviselője szerint viszont úgy látta, valószínűleg megkapja a család a pénzt. A végrehajtó zárolta az összeget, így a férfi nem férhet hozzá. A Magyar Bírósági Végrehajtó Kar elnöke, Schadl György korábban közölte, hogy a végrehajtó január­ban követelésfoglalással élt, amit megküldött az Igazságügyi Mi­nisztériumnak. Véleménye szerint heteken belül az áldozat családjának számláján lehet az összeg, hacsak az elítélt jogi úton nem lassítja a folyamatot.

Képviselője szerint Ifjabb H. Dezső nem tenne keresztbe, ám:

Már nagyon készül a sza­badulására, a rácsok mögött tanult, dolgozott, fegyelmije nem volt, abszolút mintarabnak számít. Megváltozott em­berként szeretne visszailleszkedni a társadalomba.

– mondta az ügyvéd, hozzátéve, rengeteg kártalanítási ügyük van, többnyire nincs is tudomása arról, hogy az ügyfelei milyen bűncselekményt követtek el korábban, hiszen a megbízásunk alapvetően a büntetés-végrehajtással kapcsolatos kártalanításról szó. A Borsnak a szegedi ügyvédi iroda vezetője azt is mondta, sokáig nem is volt tisztában azzal, hogy az ügyfele miért van börtönben, meglepődve olvasta az újságcikkeket a múltjáról.

2006 októberében a szabályosan közlekedő Szögi Lajos kocsija előtt átszaladt, majd az árokparton elesett egy 11 éves kislány. Amikor Szögi Lajos megállt, hogy megnézze, nem esett-e baja, a gyerek rokonai, ismerősei rátámadtak. A pedagógust két kislánya szeme láttára agyonverték. A jogerős ítélet 2009-ben született meg.

2010-ben abban a kártérítési perben is jogerős ítéletet hoztak, amiben a tiszavasvári tanár gyilkosainak a kamatokkal együtt több mint 50 millió forintot kell megfizetniük az Olaszliszkán agyonvert Szögi Lajos családjának. Ebből a pénzből viszont a család azóta sem látott egy forintot sem. Időközben azonban az olaszliszkai lincselés 17 év fegyházra ítélt elsőrendű vádlottja, ifjabb H. Dezső beperelte a magyar államot, mert méltatlannak találta a börtönben az illemhely állapotát, a meleg víz hiányát és a szellőztetés elmaradását. Ezért aztán ötmillió forintnyi kártérítést kap. Amint ezt a Szögi család jogi képviselője, Helmeczy László megtudta, a bírósági végrehajtóhoz fordult.

A Magyar Nemzet eközben azt írja, hivatalos forrásból úgy tudják, a végrehajtó a jövő héten egyeztet az áldozat hozzátartozóinak jogi képviselőjével arról, hogy mikor és hogyan juthatnak hozzá az ötmillió forinthoz. A kormánylap szerint a Szögi család a teljes összeghez hozzájut majd.