Orbán: Salvini szöget vert a bevándorláspárti erők koporsójába

Nem udvariasság, több annál, mondta Orbán Viktor péntek reggeli Kossuth rádiós nyilatkozatában arról, hogy Európa legfontosabb emberének nevezte Matteo Salvinit. A miniszterelnök az olasz belügyminiszter csütörtöki magyarországi látogatásával kapcsolatos kritikákra reagálva azt mondta, rossz európai szokás, hogy azokat bírálják, akik a választókat képviselik. Szerinte a kisebbik kormánypártot vezető Salvini

az olasz nép képviselője.

Megírtuk, csütörtökön egész napos magyarországi látogatásán Pintér Sándor és Orbán Viktor is fogadta Matteo Salvinit. Közös sajtótájékoztatójukon Orbán azt mondta, látványosan, bevallottan és nyíltan keressük az együttműködést Salvinivel. A miniszterelnök szerint ugyanis

magyar nemzeti érdek, hogy a bevándorlásellenes olasz belügyminiszter sikeres legyen.

Salvini szerint május 27-től egy másfajta történelem fog megnyílni Európa és az európai népek számára, és láthatóan arra számít: Orbán szövetségével tör majd a közösség vezetésére. A találkozójuk után a Kossuth Rádiónak is nyilatkozó Salvini a baloldal és a liberálisok Európa szobáiból való „kipaterolásáról” beszélt.

Orbán most kijelentette, nagyon tiszteletlenek az európai közbeszédben az olasz és a lengyel kormányok kritikusai, hiszen az olyan szereplők, mint Salvini, a választóikat képviselik. Orbán szerint Salvini ráadásul valóban egy hős, aki

szöget vert a bevándorláspárti politikusok koporsójába.

Szerinte Salvini bebizonyította, hogy meg lehet állítani a tengeren a migrációt. Miután pedig Európát a bevándorláspárti és bevándorlást ellenző politikai erőkre lehet osztani, természetes, hogy a migrációt földön „megállító” Orbán keresi az együttműködést Salvinivel.

Megismételte eddigi álláspontját, miszerint örül a politikába belépő új embereknek, akik új lendületet hozhatnak a Brüsszelben megfásult, hosszú idő óta buborékjukban ülő bürokratákkal szemben. (Érdekesség mindezt Salvinivel kapcsolatban felhozni, hiszen az olasz belügyminiszter kétszer is volt európai parlamenti képviselő korábban, azaz a brüsszeli politika jó ismerője – a szerk.)

Orbán arról is beszélt: Röszkén „panaszkodott” Salvininek, hogy „itt van az Európai Unió, amely tele van pénzzel”, és nem fizeti ki a határkerítést, amely megállította a szárazföldi migrációt. E gondolat ugyan többszörösen sem felel meg az igazságnak, ám Orbán nem állt meg ezeknél a hazugságoknál, sőt, a kérdező még fokozta is. A legalább az egymilliárd eurós határvédelmi költségek felének kifizetésére vonatkozó ígéret szerinte kétszer is elhangzott, mire Orbán azzal felelt: ígéretekkel tele van a padlás.

Az Európai Néppártra vonatkozó kérdésre Orbán Viktor ezúttal azt mondta, az a legnagyobb kérdés, hogy

az Európai Bizottság és az Európai Tanács vezetője bevándorláspárti vagy bevándorlásellenes politikus lesz-e, a vezető pártcsalád kérdése másodlagos.

Orbán azt állítja, kizárólag erre kéri a választók támogatását, szerinte ugyanis ezen múlik minden. A kormányfő a brüsszeli bürokraták ellen folytató kommunikációs csatájában a kvóták és a pénzügyi szakpolitikai területein a nemzetállamok szuverenitása mellett érvelt. Ám Manfred Weber, a Néppárt csúcsjelöltjének menekültbefogadási, kvótákat érintő – ráadásul Matteo Salvinivel megegyező – álláspontjára reagálva Orbán azt is kijelentette, kampány van, ezért Weber nem ismeri el, hogy:

A németek meg akarnak szabadulni azoktól, akiket mafla módon beengedtek.

Orbán szerint valójában erről van szó, ezért erőltetik a németek a kvóták kérdését, de ő például Matteo Salvinivel már megegyezett erről is: „mi szívesen segítünk”, de nem abban, hogy aki oda nem kell, azt mi befogadjuk, hanem azzal, hogy pénzt adunk arra, hogy az emberek otthon maradjanak, vagy visszaküldjük őket.

Orbán tisztelettel üzent Emmanuel Macron francia elnöknek is, szerinte nem fog sikerülni megváltoztatni az EU alapszerződését, így a jogállami vagy egyéb feltételeket, így a szolidaritási kitételt nem sikerül majd az uniós költségvetési forrásokhoz kötni.

A miniszterelnököt kínai látogatásáról is beszélt, szerinte Kína felemelkedése nem veszély, hanem egy óriási esély.

Orbán úgy látja, Magyarország egy olyan ország, amelytől a természeti erőforrásait elvették, ezért:

addig fogunk eljutni, ameddig az izmunk meg az eszünk elvisz bennünket.

Éppen ezért a magyar megközelítés az, hogy Kína nyitása számunkra hatalmas lehetőség, hiszen a magyar tudást és képességeket tudjuk kamatoztatni. Szerinte aki Kína gazdasági nyitásában részt vesz, az ennek nyertese lesz, aki pedig kimarad, az lemarad. Úgy vélte,

a valóságismeret sokat segítene az ellenzéken.

Szerinte ugyanis alapvető ismerethiányról árulkodik, hogy ha az ellenzék a nyugati szövetségek elidegenítésével és gyengítésével vádolja a kormányt, és tiltakozik a keleti együttműködések ellen. Szerinte ezek a kritikusok álomban vagy delíriumban élnek, hiszen a Nyugathoz akarunk éppenséggel a pénzcsinálásban felzárkózni. „A magyar kormány nem lehet balek”, a magyar export növekedése nem összekeverendő az elvekkel.

Orbán szerint hosszabb távon a magyar nemzet érdekét az szolgálja, ha a déli irányból, Kínából érkező árukat Európába és máshová is Magyarországon keresztül szállítják majd, mert "mi ebből pénzt csinálunk". Ezzel indokolta a Budapest-Belgrád vasútvonal szükségességét.

A kormányfőt Donald Trump munkamegbeszélésre hívta meg május 13-ra Washingtonba, ilyen magas rangú találkozója második miniszterelnöki ciklusa kezdete óta nem volt: magyar miniszterelnök és amerikai elnök utoljára 11 éve tárgyalt egymással négyszemközt, vagy szűk körben. Most a napirenden az energiabiztonság, a védelmi együttműködés, a kétoldalú kapcsolatok és a regionális biztonsági kérdések szerepelnek.

Miközben csütörtökön még csak úgy kommentálta a hírt, hogy elfogadta a meghívást, most már arról beszélt, eddig is aktív volt a legmagasabb szinten is az amerikai–magyar diplomácia, most kerül sor egy kétoldalú tárgyalásra. Mindez azonban Orbán szerint nem különböző katonai beruházások, így egy hatalmas bevásárlás miatt lett hirtelen aktuális, hanem azért, mert Trump éppen Magyarországgal, azaz Orbánnal kíván együttműködni az ENSZ migrációösztönző politikájával szemben. E fontos feladat mellett persze több más kérdésről is tárgyalnak majd:

Tehát pénzről, migrációról és gazdaságról lesz szó.