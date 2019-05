Orbán: Magyar érdek, hogy Salvini sikeres legyen

Megtiszteltetés számunkra, hogy meglátogatott minket, köszöntötte igen barátságosan a bevándorlásellenes olasz belügyminisztert Orbán Viktor a Matteo Salvinivel közös, a Karmelita kolostorban berendezett Miniszterelnöki Hivatalban tartott sajtótájékoztatóján. A magyar kormányfő kijelentette, az olasz-magyar gazdasági kapcsolatok az elmúlt időszakban folyamatosan fejlődtek, ami a kormányok közötti együttműködést erőssé teszi. De Salvinivel több, alapvető azonosság is összeköti őket:

Mindketten szeretjük a hazánkat és abban hiszünk, hogy sikeres nemzetállamok nélkül nem lesz sikeres Európa

– kezdett felsorolásba, melyben a másodikként a keresztény európai kultúra védelme, majd az az elv következett, hogy "Európa határait meg kell védeni a migránsinvázióval szemben". Szerinte ők ketten vallják mindezeket,

és mi erről nemcsak beszélni szoktunk, hanem cselekedni is.

Ezért is voltak Röszkén, ahol megmutatta a magyar határzárat. Nem rejtette véka alá, tiszteli Salvinit, főként azért, amit a tengereken tesz a menekültek ellen. Orbán szerint

Salvini sikere Magyarország szempontjából kulcsfontosságú, a nemzeti érdekekkel esik egybe, mert az olasz belügyminiszternek be kell bizonyítania, hogy Európa határai megvédhetőek.

A kormányfő azt is állította, hogy határvédelmi költségeinkre Brüsszeltől semmit sem kaptunk, holott 1 milliárd euróba került a védekezés, de ígéretek ellenére sem hajlandóak kifizetni a határkerítést, amelyhez Salvinit is elvitte. (A valóságról ezzel szemben ebben a cikkünkben olvashat.) A miniszterelnök arról is szólt, hogy van egy javaslat a schengeni országok belügyminiszterei által alkotott tanács létrehozásáról, amely a határvédelmi kérdésekben és forrásokról dönthetne, amely jogköröket "Brüsszeltől el kell venni".

Európa polgárai akkor járnak jól, ha nem Macron elnök úrra, hanem Magyarországra és Olaszországra támaszkodnak ebben a kérdésben

– fogalmazott.

Salvini rögtön barátjának nevezte Orbánt, akivel egyetértenek abban, hogy Európa biztonságosabb kell, hogy legyen. Szólt a migrációs közös hullámhosszukról, valamint arról, milyen kiváló az együttműködés a két ország között. Az olasz belügyminiszter a sajtót ostorozta, amiért az Orbán politikáját szégyenteljesnek nevezte, szerinte azonban inkább példaértékű, amit a magyar miniszterelnök és kormánya tett. Úgy vélte, "a probléma nem az, hogy újra elosszuk az illegális migránsokat, a probléma az, hogy olyan Európánk legyen, amely egységesen tud fellépni a harmadik világbeli országokkal szemben és a határok védelmében".

Május 27-től egy másfajta történelem fog megnyílni Európa és az európai népek számára

– jelentette ki végül Salvini.

Orbán az ő és Salvini, pontosabban a Fidesz és az olasz politikus új, európai tömörülésének összefogását érintő kérdésére azt mondta, a Néppárt nem befogadó és nem nyitott a Salvinivel és tömörülésével való együttműködésre. Megismételte, hogy szerinte Európa arról döntést fog hozni a májusi európai parlamenti (EP) választáson, hogy bevándorláspárti-e vagy sem, és a Néppárt (EPP) nem mehet el baloldalra, amely bevándorláspárti, hanem inkább jobbra kellene nyitnia.

SALVINI SZERINT A BALOLDAL AZ EURÓPAI NÉPEK KÁRÁT AKARJA, EZÉRT KELL AZ ÚJ ERŐ, AMELY ELEMI ERŐVEL FOG BETÖRNI AZ EURÓPAI PARLAMENTBE.

Orbán átvéve a szót több forgatókönyvet is vázolt Európa és az EPP kudarcára, szerinte ezek mindegyike komoly fenyegetés akkor, ha az Európai Néppárt balra nyit és elzárkózik attól a koncepciótól, amelyet ő és az olaszok magukénak vallanak.

Meg kell védeni magunkat, tisztelni kell a tagállamokat, képviselni az embereket. Ez a Salvini-féle koncepció és ezt mi támogatjuk

– jelentette ki Orbán, aki a Salvini vezette, továbbá a hozzá hasonló erőkkel való együttműködést kényszernek nevezte. Egy újabb, az együttműködés, illetve a szövetség formáit érintő kérdésre pedig megismételte:

Mi magyarok szabadok vagyunk, ezért magunknak tartjuk fenn a döntés jogát. Hogy kivel működünk együtt, azt is mi döntjük el.

A kormányfő a Salvinivel való összefogást érintő, a bajor CSU elnöke által megfogalmazott kritikára reagálva közölte: "több tiszteletet várunk".

Hogy mi az Európai Néppárt tagjai maradunk-e vagy sem, azt az dönti, hogy az EPP merre fordul. A mi sorsunkról mi fogunk dönteni. (...) Én sem most, sem a választások után nem fogom feladni azt a nézetemet, hogy a Néppártnak együtt kell működni a Néppárttól jobbra található pártokkal. A bevándorlással szemben álló jobboldali erők szövetségére van most szükség

– fogalmazott, egyúttal kijelentette: a Néppárt útjától függ a Fideszé. Ha az EPP balra fordul, a Fidesznek nem lesz benne helye többé. De ő maga azt szeretné, ha uniós pártcsaládja jobbra nyitna és összefogna Salvinivel és tömörülésével, ő maga ezt képviseli a Néppártban, de egyelőre kisebbségben van álláspontjával.

Fotó: Huszti István

Ezután hosszan ostorozta politikai ellenfeleit és Magyarország európai szövetségeseit, kijelentve:

Európának demokratikus kontinensnek kell lennie, a demokratikus legitimáció pedig a választásokból jön, és ezt mindenkinek tiszteletben kell tartani.

Márpedig ő és Salvini élvezik a választóik felhatalmazását, ezt pedig mindenkinek el kell fogadnia. Ezután kérdésre ismét azt mondta:

Látványosan, bevallottan és nyíltan keressük az együttműködést Salvinivel.

Orbán megismételte azt is: magyar nemzeti érdek, hogy a bevándorlásellenes olasz belügyminiszter sikeres legyen.

Salvini ezután azt mondta, meg kell várni az EP-választás eredményét, ő maga nem akar beavatkozni a Néppárt és a Fidesz közötti politikai vitába, hálás Orbán álláspontjáért, és reméli, hogy győztesen kerül ki belőle. Többször is köszönetet mondott Orbánnak a nyilatkozatai és a megerősítése miatt, és arról is beszélt, azonosságuk nemcsak a migrációs, hanem gazdasági kérdésekben is tapintható, azt szeretné, hogy ha Olaszország követné az orbáni Magyarországot a növekedést hozó gazdaságpolitika útján.

Orbán és Salvini reagált az illiberális-liberális demokráciát érintő kérdésekre is. A magyar kormányfő a balliberális politikai erőket és a sajtót kritizálta, mert szerinte a liberálisok kisajátították a demokrácia fogalmát és emiatt van erről csak egy belpolitikai vita Magyarországon. Kérdésre az üldözött kereszténység, a kereszténydemokrácia elvei is napirendre kerültek, Orbán idevágó válaszában ismét azzal érvelt, hogy a segítséget kell odavinni, ahol a baj van, nem pedig a bajt hozni Európába.

Salvini egyébként a magyar családpolitikai és adópolitika magyar intézkedéseket is mintaként említette, ösztönözve Olaszországot és az olasz kormány tagjait arra, hogy figyeljenek a magyar kormányzati intézkedésekre és sikerekre. Orbán Viktor, mint aki kormányzása 13. évében van, szívből ajánlotta saját intézkedéseit az olasz kormánynak.

Orbán pedig a néppárti tagság feladását érintő, utolsó kérdésre azt mondta: egyelőre az EPP-n belül szeretné erősíteni, többségre vinni a Fidesz és saját álláspontját. De kiemelte: "életerős és élénk emberekkel szeretnék együttműködni, mert Brüsszel el van fáradva".

Én örülök annak, hogy jönnek fel Európában olyan pártok, amelyek végre akarnak valamit (...) Ilyen pártokra, így Salvini úr pártjára nagy szükség van Európában.

Megírtuk, a bevándorlásellenes olasz belügyminiszter, miniszterelnök-helyettes Röszkén, a határkerítés oldalában kezdte magyarországi látogatását, méghozzá Orbán Viktor oldalán. Aztán délután ismét találkozott Pintér Sándor magyar belügyi tárcavezetővel is.

UGYAN SALVINIT HIVATALOSAN MINISZTERI LÁTOGATÁSRA PINTÉR HÍVTA MEG MAGYARORSZÁGRA, A NEMZETKÖZI SAJTÓ, ÉS MAGA ORBÁN VIKTOR IS AZT SEJTETTE A NAPOKBAN, HOGY AZ OLASZ MINISZTERELNÖK-HELYETTES PÁRTPOLITIKAI CÉLOKKAL, KIFEJEZETTEN SZÖVETSÉGET KÖTNI ÉRKEZIK BUDAPESTRE.

Salvini ugyanis egy európai összefogást hirdetett meg azoknak, akik a nemzetállamokat akarják képviselni Brüsszellel szemben. Meghívta e szövetségbe a Fideszt is, a magyar kormánypárt azonban nem jelezte, hogy részt akar venni ebben az együttműködésben, és bár Salvini nagyon számított Orbánra, a kormányfő, illetve a Fidesz más prominense sem ment el az új, populista szövetség április eleji megalakulására.

A napokban azonban fordulat látszott beállni a Fidesz, és így Orbán eddig az európai néppárti tagság mellett kiálló nyilatkozatokban, és Orbán mint most már erősebben közeledne Salvinihez, továbbá az általa meghirdetett, uniós szintű politikai tömörüléshez.

A Salvini-Orbán találkozó hátteréről ebben a cikkünkben írtunk bővebben.

(Borítókép: Huszti István / Index)