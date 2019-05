Hat év után egy emésztőből került elő egy hétgyermekes anya holtteste

A Budakörnyéki Járásbíróság vádemelési közleményéből derült ki, hogy április 5-én egy tóalmási emésztőgödörből került elő egy 2013 óta eltűntként keresett nő. Az erősen bomlásnak indult holttest mellett egy magzat combcsontja is volt. A rendőrség a holttest megtalálása után őrizetbe vette a most 23 éves Sz. B. Cs-t, aki elismerte, hogy megölte az anyját, O. S.-nét. A bíróság pénteken elrendelte a férfi előzetes letartóztatását emberölés miatt.

A bíróság közleménye szerint a nőnek több apától hét gyermeke született, 2001 óta testvére tóalmási házában élt gyermekeivel. Munkahellyel soha nem rendelkezett, egy barátnője és egyik gyermekének apja támogatta őt.

A gyerekeiről nem gondoskodott, több esetben bántalmazta őket, kiszámíthatatlan viselkedése miatt többször konfliktusba került rokonaival.

Férjével folytatott kapcsolata megromlott, miután egyik lányát azzal gyanúsította meg, hogy férjével szexuális kapcsolatba került. A lány mellkasát leforrázta, aki harmadfokú égési sérüléseket szenvedett. A férj ezért elköltözött, és magával vitte közös gyermeküket.

A szakítást követően a nő összejött egy másik férfival, akivel összeköltöztek, majd közös gyermekük is született. Az élettárs is többször összeveszett a nővel annak a gyermekei felé tanúsított agresszív magatartása miatt. Végül ez a férfi is elköltözött és magával vitte közös gyermeküket.

A nő nem tudta feldolgozni, hogy elhagyták, a vele maradt gyerekei előtt többször dührohamot kapott, a ház több ablakát kitörte, végül öngyilkossági szándékkal fagyállót ivott. Az életét a gyors orvosi ellátás mentette meg, viszont újra kellett tanulnia járni és beszélni. A gyanúsított és testvérei ezért hazaköltöztek, hogy a segítségére legyenek.

A nőt utoljára egyik lánya látta 2013. szeptember 7-én délután, ő jelentette az anya eltűnését a rendőrségén. Hat évvel később, idén április 5-én egy tetemkereső kutya egy tóalmási romos ház udvarán, egy emésztőgödörben megtalálta a nő holttestét és mellette egy magzat maradványait.

A gyilkosság elkövetésekor 17 éves Sz. B. Cs. elismerte a bűncselekményt, őt június 17-ig előzetes letartóztatásba helyezték. A bíróság közleménye szerint 5-15 évet kaphat.

A családot ismerő rokonok és a tóalmásiak azonban felmentették a fiút. A Borsnak úgy nyilatkoztak, hogy a nő brutális, agresszív természetű asszony volt.

Ivott, dühöngött, tombolt. Volt vagy négy férje, és hét gyereke, mind más apától, de az összes elhagyta, elmenekültek, és vitték magukkal a gyerekeket, távolra Szilvitől. Botond apja külföldre menekült előle

- mondta a lapnak egy utcabeli.

Egy másik szerint az is elképzelhető, hogy nem gyilkosság történt, hanem a fiú a nő egy újabb dührohamát akarhatta meggátolni, és közben szerencsétlen baleset történhetett.

Volt apósa, Sándor szerint, amikor a nő szedte a gyógyszereit, csendes volt, de ha nem, vagy ha ivott, kő kövön nem maradt. Nem lehetett leállítani. Volt, hogy a nő anyja, az aktuális férje, meg a gyerekei hozzá rohantak előle, hogy ott bújjanak el. A nő a dühét többször is a ház ablakain töltötte ki, ő üvegezett utána. A férfi szerint Botond csendes, jó gyerek, de nem tudta tovább elviselni az anyját.

Nem tudunk rá haragudni. Amikor az asszony hat éve eltűnt, nem hallottunk felőle, azt hittük, elment. A gyerekeknek végre nyugtuk volt

- mondta a volt após.