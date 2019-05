Turbófokozatba kapcsol a Fidesz a kampányban

Két napja jelentette be a Fidesz, hogy a kampány utolsó szakaszában minden erejüket támogatóik mozgósítására fordítják, több tízezer aktivistával sok százezer embert fognak felkeresni személyesen, illetve felhívni telefonon a következő napokban.

Hidvéghi Balázs, a párt kommunikációs igazgatója most azt jelentette be, hogy a kampány hátralévő napjaiban minden magyar háztartásba szórólapot juttatnak el, amelyen a választás tétjét és a részvétel fontosságát mutatják be, és

önkénteseik személyesen viszik el és adják át Orbán Viktor levelét minden Fidesz-támogatónak.

A levélben Hidvéghi szerint Orbán Viktor azt írja,

Európa most jövőt választ magának, a kérdés az, hogy bevándorláspárti vezetői lesznek az uniónak vagy olyanok, akik megvédik keresztény, európai kultúránkat.