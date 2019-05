Bocsánatot kért a Miniszterelnökség Dobrev Klára cégétől

Még 2015-ben perelt be több fideszes politikust – köztük Lázár Jánost és Deutsch Tamást – a DK színeiben nemrég az EP-be bejutó Dobrev Klára, miután véleménye szerint azok valótlanságokat állítottak a cége által elnyert pályázattal kapcsolatban.

Az Altus 2015-ben pályázatot nyert el másfél milliárd forint értékben az Európai Unió 2014-2020 közötti fejlesztési programjainak ellenőrzésére. Ekkor a kormány és a Fidesz azt sérelmezte, hogy Gyurcsány cége akár a magyar fejlesztéspolitikát is monitorozhatja, illetve hogy Gyurcsány cégén keresztül az EB a DK-nak juttat pénzt. Lázár János hivatalos levelet is írt, és tiltakozott az Altus szerződése ellen Brüsszelben, amiben azt állította, hogy sajtóértesülések szerint az Altus a magyar olajmaffiához köthető.

Most a Miniszterelnökség közleményben kért elnézést Lázár szavai miatt.

A bocsánatkérést azonban nem kapkodták el, ugyanis a Fővárosi Ítélőtábla még 2017 májusában hozott jogerős ítéletet, miszerint Lázár János brüsszeli levelében valótlanul híresztelte, hogy az Altus Zrt a magyar olajmaffiához köthető.

A Fővárosi Ítélőtábla 2017. május 17-én hozott jogerős ítélete megállapította, hogy a Miniszterelnökség - Lázár János 2015. március 23-án az Európai Bizottság elnökéhez, Jean-Claude Junckerhez eljuttatott levelében - sajtóértesülésekre utalással valótlanul híresztelte, hogy az ALTUS Zrt. több szálon is összekapcsolódott a magyar olajmaffia legsikeresebb és legveszedelmesebb szervezett bűnözői csoportjával, megsértve üzleti jóhírét. A Miniszterelnökség elnézést kér a jogsértés miatt.

– olvasható az OS-en kiküldött közleményben.

Deutsch Tamás már tavaly bocsánatot kényszerült kérni az Altusszal kapcsolatos híresztelések miatt, valamint 1 millió forint megfizetésére kötelezték. Az ügyet anno még maga Orbán Viktor is szóvá tette Strasbourgban, amikor kijelentette, hogy „ilyen pártfinanszírozási skandalumot és botrányt, mint amibe most keverte magát az Európai Unió”, még nem látott, valamint Lázár is ekkor írta meg a vitatott levelet. Az Altus Zrt. Orbánt is beperelte, azonban végül másodfokon veszítettek.