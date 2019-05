Navracsics szerint Manfred Weber alkalmas jelölt

Orbán Viktor 2019. május 6-án hétfőn kijelentette, alkalmatlannak tartja Manfred Webert, éppen ezért ő és pártja nem támogatja a Néppárt csúcsjelöltjét, noha két hónappal előtte egy német lapnak még arról beszélt: végig támogatni fogják Webert. Erről a folyamatról ebben a cikkünkben írtunk hosszabban. Navracsics Tibor most a Valaszonline-nak adott interjút az EP-választás után, ahol Orbánnal ellentétben kijelentette, Manfred Weber igenis alkalmas jelölt. Navracsics az interjúban megjegyzi, hogy szerinte Orbán Viktor sem "Weber általános alkalmatlanságát, hanem egy kampányban tett kijelentését bírálta".

Navracsics arra utal, hogy Orbán, amikor bejelentette, hogy Webert nem támogatja a Fidesz, közvetlen kiváltó okként Webernek egy megjegyzését hozta fel. A néppárti csúcsjelölt március végén a kérdésre, ahogy akkor is lenne-e a Bizottság elnöke, ha csak a populista Fidesz szavazataival érhetné ezt el, azt mondta, hogy nem szeretné ilyen körülmények között elfoglalni a hivatalát.

Bár itt a Fideszről beszélt, a magyar emberek voksairól szó sem volt, Orbán mégis úgy állította be, mintha a magyar embereket sértették volna vérig. De innentől a kormánymédiában sem volt megállás: alkalmatlan, migrációpárti baloldalhoz törleszkedő, sőt, korrupciós ügyekbe keveredő emberként írták le Webert, de a fél néppárti elitet is balra tolódóként.

Az interjúban éppen ezért meg is kérdezik Navracsicsot, hogy ebből hogyan lehet majd visszajönni, mivel Navracsics most is megerősíti, hogy szerinte az kellene, hogy legyen a Fidesz útja, hogy marad a Néppártban. Navracsics erre azt mondja, a Néppárt eddig is koalícióban volt a szociáldemokratákkal, és így volt tagja a Fidesz a Néppártnak. De azt most nem tudná megmondani, hogy a felfüggesztés végén maradhat-e a Fidesz.

Az EP-választás eredménye nem lepte meg az egykori miniszterelnök-helyettest, európai szinten szerinte várható volt, hogy a jobbközép Európai Néppárt és a balközép Európai Szociáldemokraták Pártja támogatottsága bár csökken, de a többség - a liberálisokkal kiegészülve - megtartható, és a szocialistáknak is rosszabb szereplést jósoltak, ahogy a liberálisok is jobb eredményt értek el a vártnál. És bár sokan beszéltek a radikális jobboldali erők megerősödésről, de szerinte „gátszakadás” nem volt benne a levegőben.

