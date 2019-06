Még akár főszerkesztő is lehet Kovács Zoltán kormányszóvivőből

„Több forrásból is megerősített értesüléseink szerint távozik posztjáról Zoltán Attila, a Nimród eddigi főszerkesztője (...) lapunk úgy értesült: Kovács Zoltán államtitkár, a vadászati világkiállítás kormánybiztosa veszi át a posztot” – írta a vadászati szaklap helyzetéről a Magasles.reblog.hu.

A május 30-i blogbejegyzésben azt írták, már egy éve éri kritika a lapvezetést, és érett a vezetőcsere, ám az még a kiadót is meglepte, "amikor Kovács Zoltán államtitkár-kormánybiztos az idei FeHoVa kiállítás megnyitóján bejelentette: a vadászati világkiállítás hivatalos lapja a Nimród lesz". A blog úgy tudja, ezt nem is egyeztették a kiadó képviselőivel. A Magasles „megerősített információkra" hivatkozva azt írja, "a távozó főszerkesztő pozícióját Kovács Zoltán veszi át”.

A főszerkesztő-helyettes a blog információi szerint Bors Richárd lesz, aki a vadászati világkiállítást szervező iroda igazgatója. A végső szót mindenesetre az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöksége mondja ki személyi kérdésekben.

Megkerestük az Országos Magyar Vadászati Védegyletet, ahol az ügyvezető elnöktől, Pechtol Jánostól megtudtuk, Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár valóban szeretne „egy színvonalas, a 2021-ben esedékes vadászati világkiállítás célját szolgáló vadászújságot működtetni ebben a két évben”, ezért elmondása szerint Kovácsék kezdeményezték, hogy 2021 decemberének végéig

ők szerkesztenék a lapot,

amihez az elnök hozzátette,

ehhez megvan a saját stábjuk is, gondolom.

Kovácsék tehát bejelentkeztek a lapért a vadászati védegyletnél, mivel a civil szervezet alapszabályának értelmében a Nimród nevű vadászlap főszerkesztőjét a védegylet elnöksége nevezi ki. Így tett 2009-ben is, amikor a jelenlegi főszerkesztőt, Zoltán Attilát nevezték ki. Illetve, mint laptulajdonos, a védegylet elnöksége akkor arról is döntött, hogy a kiadói jogot is Zoltán Attilához rendelik. A várhatóan összehívott elnökségnek mindkettőről kell majd döntenie.

Az ügyvezető elnök elmondta, döntés erről eleve csak több hét múlva lehet, hiszen egyelőre még nem kaptak hivatalosan olyan beadványt, amiről szavazhatnának, ráadásul, amikor megkapják, onnan még legalább két hét, míg összehívják az elnökségi ülést. Az elnökségben a 19 megyei elnök dönt, plusz az elnökök és a két alelnök.

A védegylet elnöke egyébként 2010 óta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, így nem valószínű, hogy tömegével szavaznának ellene annak, hogy átadják a vadászlapot a vadászkiállítást szervező irodának, Kovács Zoltánéknak.

elnök úr nem mondott még semmit (...) nyilván a dátumot is, majd ha Semjén úr visszajön, megmondja, mikorra hívjuk össze az ülést

– mondta a védegylet ügyvezető elnöke. A kérdésre, hogy tényleg reális-e, hogy maga Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár vállalná a főszerkesztői posztot, az elnök azt válaszolta, ő semmilyen hivatalos írást erről az egészről még nem látott, személyi kérdésekben pedig inkább nem szeretne tippelgetni.

Megkérdeztük Zoltán Attilát, a Nimród jelenlegi főszerkesztőjét (és kiadóját), mit tud erről az egészről, tőle azt a választ kaptuk:

Az információt megerősítem azzal, hogy az Országos Vadászati Védegylet elnöksége fog szavazni ebben a kérdésben néhány hét múlva. Dr. Kovács Zoltán kormánybiztos nem a világkiállítás idejére venné át a Nimród Vadászújságot, hanem véglegesen. A megjelölt ok az, hogy a Nimród elavult, így nem felel meg a 21. század, illetve a szerveződő világkiállítás elvárásainak. Még folynak az egyeztetések, az elmondottakat nem tudom kiegészíteni.

És természetesen elküldtük kérdéseinket Kovács Zoltán államtitkárnak is, onnan a következő válasz érkezett:

Köszönjük a megkeresését, amennyiben lesz mondandónk, akkor a kellő időben fogunk mindenkit tájékoztatni.

