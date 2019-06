A finoman hátbaszúrt Karácsony Gergellyel vitázik Kálmán Olga - élőben az Indexen

Péntek este a nyolcadik kerületi Vasas Szakszervezeti szövetségben vitázik három főpolgármester-jelölt:

Kálmán Olga, a DK jelöltje

Kerpel-Fronius Gábor, a Momentum jelöltje

Karácsony Gergely, aki eredetileg az összefogott ellenzék jelöltje volt.

Szóval most ebben a helyzetben ültek le a Partizán szervezésében megrendezett vitára az ellenzéki jelöltek, amit élőben is közvetítünk:

A helyzet elég bonyolult, mert eredetileg a Karácsony Gergely az MSZP, a P, a DK és a Szolidaritás által támogatott ellenzéki jelölt volt, aki mellett eredetileg Puzsér Róbert indult volna: őt az LMP és a Jobbik támogatta. Csakhogy Puzsér többedszer is kiszállt az előválasztásból, aminek hatására az LMP meg is szakította vele a kapcsolatot és így a Jobbikkal is megszűnt a megállapodása. Mondjuk a két párt katasztrofálisan szerepelt az európai parlamenti (EP) választáson, így Puzsér mögül a támogatottság is fogyni látszik.

Eközben pedig átrendeződött az ellenzéki színtér is, hiszen az EP-választás során megerősödött a Momentum, amely rögtön be is jelentette a saját főpolgármester-jelöltjét, fenntartva, hogy az előválasztáson indulnak, és annak győztesét támogatni fogják. Így úgy tűnhetett, hogy Karácsony és Kerpel-Fronius szállnak ringbe, csakhogy néhány nap elteltével a DK kihátrált Karácsony mögül, és bejelentették, hogy ők most már inkább Kálmán Olgát tennék főpolgármesterré.

Hogy pontosan mi a tétje az előválasztásnak?

Bővebben már írtunk arról, hogy az ellenzéki pártok lényegében a tavalyi országgyűlési választás óta elkötelezettnek mondják magukat amellett, hogy a szétaprózódott fővárosi szavazóbázisukat összehozzák. Abban reménykednek, hogy ha közös jelölteket vetnek be az önkormányzati választáson, októberben (azon belül is várhatóan 27-én, vasárnap), akkor a rájuk leadott szavazatok is összeadódnak.

Ezzel a módszerrel márpedig elméletileg valóban veszélybe kerülhet Tarlós István újabb főpolgármesteri ciklusa Budapesten, ahogyan a fővárosi kerületekben és egyébként néhány vidéki városban is képes lehet a fordításra az ellenzék.

De a helyzet ezután sem lesz teljesen egyértelmű, mert ha a három fenti szereplő közül egyikük meg is nyeri az előválasztást, attól még mások ugyanúgy elindulhatnak a főpolgármesteri címért – akár komolyan, akár trollkodásból.