Ünnepélyesen megkoszorúzta a kormány az éj leple alatt elköltöztetett Nagy Imre-szobrot

A kormánypropaganda többször a „Nagy Imre-kultusszal” való leszámolást sürgette, és a kormány is az éj leple alatt szereltette le a Nagy Imre-szobrot is a a Vértanúk teréről, és vitték át a Jászai Mari térre, ahol aztán megint csak hajnalban, minden ceremónia nélkül vették le a leplet a szoborról. Ennek ellenére a Nagy Imre-újratemetés 30. évfordulóján koszorúzásos ünnepséget tartottak a szobor új helyén, ahol a kormány, több hivatal, sőt még az ellenzék is megjelent.

A kormányt Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere képviselte, ő helyezte el a koszorút a szobor lábánál.

Tarlós István nem volt jelen, így Budapest önkormányzata nevében Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes helyezett el koszorút a szobornál. Koszorúzott Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke, Kövér László házelnök nevében pedig Tóth László, az Országgyűlési őrség parancsnoka volt ott az ünnepségen. Az Alkotmánybíróságot Varga Zs. András alkotmánybíró és Bitskey Botond főtitkár képviselték, a Kúriát pedig Székely Ákos, a Kúria Büntető Kollégiumának vezetője.

Jelen volt Zsiga Tamás dandártábornok és Szabó István honvédelmi államtitkár a Magyar Honvédség nevében, Daniel Pregl dandártábornok a Budapesti Attasétestület nevében, Kárpáti Katalin a Nemzeti Örökség Intézet nevében, Sömjéni László a Szabadságharcosokért közalapítvány nevében, Máthé Áron a Nemzeti Emlékezet Bizottsága nevében, valamint Kun Gazda Péter az V. kerületi önkormányzat nevében.

Az ellenzék részéről az LMP-s Csárdi Antal ment el az ünnepségre, ahol ott volt még Vejkey Imre, a KDNP országgyűlési képviselője is.

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor a Facebook-oldalára tett fel egy videót, amelyen ő és felesége, Lévai Anikó virágokat helyeztek el az 1958. június 16-án kivégzett Nagy Imre és társai sírjára a 301-es parcellában. A videónak a Gloria victis, Dicsőség a legyőzötteknek címet adta. A videó tanúsága szerint magányosan, csendben emlékeztek, leszámítva persze a videós stábot.