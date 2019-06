Megoldódik a K-vitamin-probléma

Az ATV megkeresésére az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) azt közölte, hogy több hónapra elegendő, összesen 58 200 doboz K-vitamin importját engedélyezték. Azt írták, az újabb adag Konakion nevű készítmény a jövő hét első felében érkezik, így a biztonságos gyógyszervásárlás a patikákban megoldott.

Az intézet arra figyelmeztette a szülőket, hogy a készítmények postai úton történő továbbítása veszélyes lehet, akárcsak az egymástól való kölcsönkérés, ezért arra kérték a lakosságot, hogy csak a gyógyszertárakban vásárolják meg a szükséges K-vitamint.

Hétfőn számoltunk be arról, hogy annak ellenére, hogy az OGYÉI május végén ötezer doboz K-vitamint hozatott be külföldről, továbbra is hiány van az újszülöttek számára fontos készítményből. Magyarországon. A hiányt több gyermekorvos is megerősítette az Indexnek. Egyikük azt mondta, nekik is a szülők jelezték, hogy nem tudják beszerezni a gyógyszert a patikákban.