Ezúttal váltóhiba miatt maradtak utasok Monoron

Több olvasónk is jelezte, hogy kedden koraeste Monoron ragadtak, amikor hazafele vonatoztak. Több mint félóra várakozás után többen gyalog folytatták az útjukat, egyik olvasónk arról számolt be, hogy a kalauz ezt mindenkinek csak saját felelősségére engedélyezte. A menetelésről képek is készültek.

Néhány nappal ezelőtt szintén ezen a vonalon egy vonat a puszta közepén hagyott egy csomó embert, ebben az ügyben vizsgálódik a MÁV-Start.

Most a csúszást váltóhiba okozta - írja a MÁV. „Hajdúszoboszló, Üllő és Monor állomáson váltóhiba miatt lelassult a közlekedés. A záhonyi és a szegedi vonalon 30-60 perccel hosszabb az eljutási idő" - áll a cég szűkszavú közleményében.