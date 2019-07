Kitiltották az Index újságíróját a Parlamentből év végéig

Kitiltották a Parlamentből idénre munkatársunkat, Fábián Tamást egy folyosói interjú miatt. Kollégánk Varga Judit igazságügyminiszter-jelölt bizottsági meghallgatása után kérdezte a termet elhagyó Vargát és az államtitkárt, Völner Pált.

Az Országgyűlés Hivatala (OH) szerint Fábián Tamás "testi kontaktust is alkalmazva, folyamatosan lökdösődve akart interjút készíteni" az Országház felsőházának folyosóján, miközben a politikusok "az erőszakos próbálkozást határozottan visszautasították". A kitiltó levélben ezek után "fizikai inzultust" emleget az OH, és emlékeztet, hogy Fábián Tamás "korábban már két alkalommal is tudatosan megszegte az országházi sajtótudósítás rendjét", ezért a belépési lehetőségét december 31-ig felfüggesztette az Országház és az Országgyűlési Irodaház helyiségeibe. (Az említett két korábbi ügyben (1., 2.) egyébként arra hivatkozva tiltották ki kollégánkat, hogy nem megengedett helyen forgatott.)

Az Index álláspontja szerint kollégánk nem lökdösött, nem inzultált senkit, nem volt erőszakos, a politikusok mellett sétálva a telefonját tartotta Völner elé, hogy jó minőségben rögzítse az elhangzottakat. Völner többször arrébb lökte kollégánk kezét, majd összekülönböztek azon, hogy ki lökdös kit.

Az Index fellebbez az Országgyűlés Hivatalának döntése ellen.