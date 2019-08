Üres pártlogót, pártkatonákat emlegetve veszett össze a helyi Fidesz a központtal

Újabb belharc élesedik a Fideszben, most a kormánypártok által eddig könnyedén uralt, mégis évek óta "balhés" Püspökladányban bontakozik ki káosz. Kósa Lajos szerint a helyi alapszervezet választottja minden szempontból méltatlan a párt képviseletére, a hivatalos Fidesz-jelölt pedig megbízást is kapott arra, hogy a voksolás után szervezze újra a helyi pártéletet, ezért most új Fidesz-tagságot toboroz a Facebookon.

Kiss Zsigmond minden szempontból méltatlanná vált arra, hogy a Fidesz őt bármilyen politikai posztra jelölje, ezért Kiss Zsigmond nem a Fidesz jelöltje

– válaszolta az Index megkeresésére Kósa Lajos, a Fidesz önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke. Amiatt kérdeztük őt, hogy Püspökladányban kisebb fideszes belharc tört ki a helyi polgármesterjelöltről. Gali Valéria, a Fidesz püspökladányi elnöke azt sérelmezi, hogy a helyi Fidesz-alapszervezet szabályzatával ellentétesen nem volt helyi tagsági szavazás a jelöltről. Ehelyett fölülről jött a döntés. Mint fogalmazott:

a központi Fidesz támogatásával indul Vadász Ferenc, ezt mi nyugtáztuk, tudomásul vettük. De (a helyiek) felkértek engem arra, hogy nyilatkozzak arról, hogy a püspökladányi Fidesz tagjai nem szavaztak arról, hogy ki legyen a polgármesterjelöltünk. A püspökladányi Fidesz tagjai arra is megkértek, hogy nyilatkozzak arról: ők Kiss Zsigmondot támogatják polgármesterjelöltként.

Július közepén a Fidesz kampányfőnöke személyesen jelentette be, hogy kit tart a kormánypárt alkalmasnak és kit jelöl a püspökladányi polgármesteri posztra. "Vadász Ferencet, a Püspökladányi Járási Hivatal vezetőjét indítja polgármesterjelöltként Püspökladányban a Fidesz-KDNP" – jelentette akkor be Kósa Lajos. Mint mondta, a helyi születésű, elismert szakember ismeri a város problémáit, s alkalmas arra, hogy a Püspökladányt kimozdítsa jelenlegi helyzetéből. Ehhez a városvezetés, az önkormányzat és a kormány közötti jó együttműködés is szükséges, aminek záloga Püspökladányban Vadász Ferenc személye, nyomatékosította.

Olyan embert indítunk, aki püspökladányi, neki Püspökladány az első, a ladányiak ismerik, mindig is a városért dolgozott, a kormánnyal kitűnő kapcsolatokat ápol, hiszen egyébként a járási hivatal vezetője, ez tulajdonképpen munkaköri kötelessége is, és alkalmas arra, hogy kimozdítsa a várost ebből a helyzetéből, ami most van

– hangsúlyozta továbbá a Dehir.hu tudósítása szerint Kósa. Ugyanott Bodó Sándor, a Fidesz helyi választókerületi elnöke elmondta: a megújulás jegyében tisztújítás volt az alapszervezetben, a Fidesz püspökladányi önkormányzati képviselőjelöltjeinek teljes listáját és programját pedig később mutatják be a sárréti járásközpontban. Ez azóta megtörtént, de sok-sok értetlenkedő komment, és néhány komikus magyarázat is felmerült e jelöltbemutató után.

Kósa és Bodó beszámolójának ugyanis jelentősen ellentmond Gali Valéria nyilatkozata, amely alapján a helyi Fidesz-szervezet tagjai kicsit sem értenek egyet Vadász jelölésével. Így próbáltuk megtudni Kósától, konkrétan mi történt Püspökladányban, mi volt az oka annak, hogy a Fidesz központilag polgármesterjelöltet cserélt, szembemenve a helyi alapszervezet döntésével. Tudni szerettük volna azt is, a korábbi botrányairól híres, néhány hónapja mégis ügyvezető alpolgármesterré választott Kiss Zsigmond tagja-e még a pártnak, de idevágó kérdéseinkre nem kaptunk bővebb magyarázatot.

Az ügy mindenképpen pikáns, hiszen Kiss Zsigmond ugyan annak idején egy kakasfőző fesztiválozós berúgás nyomán ugyan távozni kényszerült fideszes alpolgármesteri posztjáról, de önkormányzati képviselőként, függetlenként újraválasztották, majd a helyi Fidesz elnöke lett, sőt, éppen a Fideszben dúló harcok nyomán jelenleg ügyvezető alpolgármester.

Nem egy balhémentes övezet

Emlékezetes, Kiss Zsigmond volt az, aki merevrészegen "rúdtáncolt", azaz egyensúlyozott a város hagyományos kakasfőző fesztiválján, sőt előkerültek videófelvételek, amelyek szerint egy fiatal lányt is molesztált ugyanott. Ennek ellenére lemondása után, 2014-ben függetlenként is megnyerte önkormányzati képviselői körzetét. Később pedig az is kiderült, hogy végig megtarthatta párttagságát, sőt, 2017-ben a helyi Fidesz "botrányhagyományait" tovább vivő Dombi Imréné jelenlegi polgármesterrel szemben őt választotta meg elnöknek. Ekkor mondta el Kiss Zsigmond az akkori Magyar Nemzetnek, hogy

az alpolgármesteri tisztségről való lemondással a pártból nem lépett ki, így, noha 2014-ben botránya után valóban függetlenként indult újra, végig Fidesz-tagként dolgozott a képviselő-testületben.

Ezt ő akkoriban azért nem érezte megtévesztésnek, mert korábban is irányította már a Fidesz püspökladányi alapszervezetét. Hogy a logikai bukfencből hogyan lett a párt országos vezetésével való végső szakítás, egyelőre nem világos. Ismert ugyanakkor, hogy miközben annak idején Kissnek a berúgás miatt kellett távoznia, a Népszabadság már jóval korábban feltárta, hogy egy püspökladányi őrző-védő vállalkozás 2011-ben havonta nettó 300 ezer forintot fizetett a politikus cégének pénzügyi tanácsadás fejében, holott a cég ezért az összegért érdemi munkát nem végzett. Ezzel a Fidesznek a fesztiválos balhéig nem volt gondja.

A megbízásnak jelentősége volt, mert miután 2010 őszén Kiss Zsigmond a Fidesz-KDNP színeiben újra bekerült a püspökladányi képviselő-testületbe, a város tulajdonában lévő Városüzemeltető Kft. a telephelyeinek őrzéséért meglepő és megmagyarázhatatlan módon kétszer annyit kezdett fizetni annak a vagyonvédelmi vállalkozásnak, amellyel Kiss Zsigmond cégének szerződése volt. Míg 2010-ben az őrzés díja óránként nettó 400 forint volt, ez az őrzési díj titokzatos módon 2011-re óránként nettó 800 forintra nőtt, holott a Városüzemeltető Kft. telephelyein az őrzési feladat nem duplázódott meg. Az ügyet jól ismerők ezt azzal magyarázták: azért kellett kétszer annyi közpénzt fizetni az őrzésért, hogy a Kiss Zsigmond társaságának havonta juttatott nettó 300 ezer forintot „ki lehessen gazdálkodni”.

De Kiss egyáltalán nem tűnt el a ladányi Fidesz életéből 2014 után sem. A helyi balhékról tavaly a Magyar Hang írt sokat. Például arról, hogy a helyi Fideszen belüli ellentétek odavezettek, hogy a képviselők a négy ellenzékivel összefogva akarták megbuktatni a szintén fideszes Dombi Imréné polgármestert – valamennyien megszavazták az ellene jobbikos kezdeményezésű méltatlansági eljárást. Dombiné azonban bírósághoz fordult, ahol jogerősen neki adtak igazat, így maradhatott hivatalában, de információink szerint azóta is táppénzen van, nem tért vissza a munkához, így evidens volt, hogy nem őt indítja októberben a kormányoldal.

Eközben a két fideszes alpolgármester irányította a várost, melynek ügyeit alapvetően Márkus Gábor vitte, az üléseket is ő vezette. Ő azonban tavaly egészségügyi okokra hivatkozva távozott posztjáról, így csak Rásó János találta magát a levezető elnöki és ügyvezető alpolgármesteri székben. A társadalmi megbízatású Rásó – aki munkahelyi elfoglaltságai miatt többször hanyagolta a testületi munkát – frakciótársát, Pethőné Papp Margitot javasolta másik alpolgármesternek. Ám őt az ellenzék mellett a fideszesek sem szavazták meg, amiért a helyi gimnázium igazgatója azonnal lemondott a képviselői mandátumáról.

Később, a térség fideszes országgyűlési képviselőjének, Bodó Sándornak a közbeavatkozásával – és az ellenzékkel folytatott egyeztetéseket követően – végül három fideszes, azaz papíron kettő fideszes és egy független jelölt közül azt a Kiss Zsigmondot szavazták meg ügyvezető alpolgármesternek, akit Kósa Lajos minden szempontból méltatlannak tart a Fidesz képviseletére.

Még azon a napon Kiss eladott egy ipari parknyi ingatlant.

Már jól megy az adok-kapok

Ezzel együtt az már biztos, hogy a Fidesz által ejtett Kiss Zsigmond most már kifejezetten függetlennek vallja magát, és a Mi Püspökladányért Egyesület színeiben indul az önkormányzati választáson. Egyesülete azzal kampányol mellette, hogy Kiss "az elmúlt 8 hónapban stabilizálta a települést, mozgásba lendítette a pályázatokat, helyzetbe hozta a várost". A püspökladányi Fidesz-elnök nyilatkozatát is megosztották a Facebook-oldalukon, megköszönve a támogatást. Azt írták:

A támogatás, valaki melletti kiállás akkor igazán hiteles, ha valós személyek, egy létező csapat áll mögötte. Nem az üres pártlogó, vagy a "kormánykapcsolatokat" folyamatosan hangoztató Pártkatona véleménye a mérvadó! Hanem a valódi csapaté!

Minderre reagálni kényszerült a Fidesz-jelölt Vadász Ferenc is, aki egészen odáig ment, hogy beszerzett egy meghatalmazást a parlamenti választókerület fideszes képviselőjétől, melyben Bodó Sándor azt írja, Hajdú-Bihar megye 5. számú választókerületében az önkormányzati kampány kapcsán nyilatkozattételre egyedül a polgármesterjelölt jogosult.

A furcsa helyzetet vélhetően csak október 13-án oldják majd fel, főként mivel Vadász Ferenc egy, az ominózus meghatalmazás alatti hozzászólásában azt is leírta: "A Fidesz nem csak a képviselettel bízott meg, hanem a helyi szervezet újjászervezésével. Ez a választásokat követően lesz aktuális. Eddig nem gondoltam toborzási hirdetés feladására és lehet, hogy nem a legjobb ötlet itt megjeleníteni, de bátorkodom közhírré tenni, hogy arra buzdítok minden püspökladányit, aki elkötelezett az ország és ezen belül Püspökladány fejlődéséért, hogy csatlakozzon hozzám és jelöltjeinkhez. Csatlakozzanak a Fideszhez", írta.

Nagy kérdés tehát, hogy döntenek a püspökladányaiak. Már csak azért is, mert a legutolsó hiteles információ a helyi erőviszonyokról a májusi európai parlamenti választás eredményeiből következtethető. Persze ott pártlistákról, nem pedig személyekről döntenek a választók, így nem tudni, mennyire tépázza meg a kormányoldalt a mostani helyzet. Májusban azonban a Fidesz agyonnyerte magát a városban, 55,1 százalékot kapott, míg a második Demokratikus Koalíció 13 százalékot, a harmadik Jobbik pedig 11,9-et vitt el.

Ez egyébként jelentősen árnyalta a képet azután, hogy márciusban két ladányi önkormányzati választókerületet is elveszített a Fidesz, így kisebbségbe került a képviselő-testületben. Egyébként a két időközi választást is éppen azért írták ki, mert a Fideszben kialakult válság következményeként két képviselő lemondott mandátumáról. Az egyikük tanácsnok, másikuk alpolgármester volt. Később egy másik fideszes alpolgármester is távozott, de abban a körzetben már nem tudtak választást kiírni. Így eggyel kevesebb képviselővel működik majd az őszi választásig a püspökladányi önkormányzat.

A táppénzen lévő polgármesterrel 12 tagú önkormányzatban tehát jelenleg 10 képviselővel működik, amelyben a Fidesz-frakciónak négy tagja maradt, az ellenzék képviselőinek száma pedig hatra duzzadt két jobbikos képviselővel. Nem véletlen tehát, hogy a városban az ellenzék részéről a Jobbik jelölt polgármestert, méghozzá Balázs Sándor személyében. A független jelölt jelenleg is önkormányzati képviselő, és két civil szervezet jelölésével együtt indul: közös listán közös jelöltekkel indul a Püspökladány Jövőjéért Egyesület, a Vasútbarát és Értékőr Egyesület és a Jobbik Magyarországért Mozgalom. Más ellenzéki pártok gyakorlatilag nem is léteznek Püspökladányban, így információink szerint az sem igen merült fel, hogy teljes ellenzéki együtt indulásról tárgyaljon ott bárki.