Pálinkás József: Az értelmiség hallgat

"Az értelmiségre vár, hogy megszólaljon, mint ahogy ez történt a rendszerváltás idején is" - mondta Pálinkás József a Hirklikk.hu-nak adott interjújában. Az MTA korábbi elnöke, és az első Orbán-kormány oktatási minisztere úgy véli, hogy "amíg a gazdaság a jelenlegi módon teljesít, addig, noha látják a visszásságokat az emberek, nem érzékelik a bajt", de "amikor már azt érzékeli a saját életén, hogy nem kap megfelelő gyógyítást, ha beteg, az oktatásban is maga tapasztalja meg a bajokat, megrendül a gazdasági helyzete, ráeszmél majd a társadalom végletes szétszakítottságára is".

Pálinkás szerint "a szélesebb értelemben vett értelmiségtől várható, hogy úgy fejtse ki a véleményét, hogy azt a választópolgár is és a hatalom is megértse". Arra a kérdésre, hogy ő miért nem fogalmazott meg nyilvánosan kritikákat, amikor még pozícióban volt (2018-ig vezette a Nemzeti Kutatási és Innovációs Hivatalt) azt mondta, hogy szabálykövető ember, "egy kormányhivatal vezetőjeként nem nyilváníthattam véleményt, pláne olyan területekről, amelyek nem tartoztak hozzám, főként nem pártpolitikai, ideológiai kérdésekről". "Miután ez a kötelezettségem megszűnt, részt veszek a közéleti és politikai vitákban, hallatom a hangom" - tette hozzá.

Pálinkás úgy látja, hogy Orbán Viktor és a NER mögött nincs akkora támogatottság, hogy negyven évig fennmaradjon, ilyen erős egyszemélyi döntési rendszer pedig nem volt még a modern magyar történelemben, vagyis azt állítja, hogy Orbán személyes hatalma túltesz Horthy Miklósén és Kádár Jánosén is. "Vannak ugyan olyanok, akik összehasonlítják a mostani kurzust a'89 előttivel, de ennyire centralizált az a rendszer sem volt".

A politikus-akadémikus úgy látja, hogy elment a Fidesz mögül a szakértői gárda jelentős része, ez pedig súlyos veszteség.

A szakemberek tudása szükséges volna a jó kormányzáshoz, ahhoz, hogy működjön a közigazgatás, az oktatás, az egészségügy. Nekik lenne a feladatuk, hogy a szakterületükről a lehető legtöbbet lehessen kihozni. Sajnos nagyon nem ebbe az irányba megyünk, sokkal inkább afelé, hogy miként lehet a legnagyobb egyéni hasznot húzni például egy fontos beruházás esetén is

- jelentette ki Pálinkás.