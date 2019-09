Orbán a kutya harciasságát akarja fenntartani

A kötcsei pikniknek, amelyet szombaton immár tizenkilencedik alkalommal rendeztek meg, kitüntetett szerepe van a Fidesz-KDNP világában.

Egyrészt azért, mert jelzésértékű, kiket hívnak meg a rendezvényre, és persze hogy kik kerülnek távolabb a kormányoldal holdudvarától. Például a zárt körű rendezvényre igyekvő politikai szereplők között aligha láthattuk szombaton Navracsics Tibor leköszönő EU-biztost, Orbán egykori miniszterelnök-helyettesét vagy Pokorni Zoltán volt Fidesz-alelnököt – ők érzékelhetően távolabb kerültek az orbáni ideológiától. A legszűkebb fideszes kemény mag része maradt viszont a pár nappal ezelőtti szakításuk ellenére Schmidt Mária is, Lánczi Tamás is.

Nincs vége a meccsnek, még lesznek meglepetések

Másrészt azért fontos esemény ez a Fidesz világában, mert Orbán Viktor itt zárt körben, ha nem is mond sok konkrétumot, mégis kijelöli a kormányoldali hallgatóság számára, melyeket tart jelentős kérdéseknek, amelyekre az elkövetkező hónapok, évek politikáját építi. Tavaly például Orbán hosszan beszélt arról, hogy milyen konfliktusokra számít az Európai Néppárttal, és hogy ennek a vége a Fidesz távozása is lehet szélsőséges esetben. És ez a helyzetelemzés nagyon is bejött Orbánnak.

A jelenlévőknek tehát nemcsak azért fontos és tanácsos ott lenni, hogy megmutassák magukat a kint ácsorgó médiának és egymásnak, hanem azért is, mert a miniszterelnök itt eggyel szabadabban beszélve ágyazza kontextusba az egyes lépéseit.

Kötcsei hagyomány ugyanis, a meghívó külön figyelmeztet a teljes titoktartásra, hogy a jelenlévők nem nyilatkoznak a bent történtekről. A rendezvényről távozó politikusok is maximum annyit árulnak el Orbán beszédéről, hogy "okosakat mondott" (Kásler Miklós), "izgalmas" (Deutsch Tamás), "gondolatébresztő" (Demeter Szilárd), "összefüggéseket megvilágító" (Harrach Péter), "jó beszéd volt" (Pintér Sándor) - erről tanulságos megnézni a Hvg.hu gyűjtését.

Kósa Lajos önkormányzati kampányfőnök azt a párhuzamot vonta, hogy Orbán beszéde olyan, mint Shakespeare, "két mondatban összefoglalni teljesen reménytelen". A fideszes politikusnak pedig annyiban igaza is van, hogy az Indexhez eljutó információk szerint Orbán valóban nem bejelentéseket tett, intézkedési tervet vázolt, hanem a nemzetépítéssel (mindjárt kifejtjük, ez mit is jelent), a demográfiával, illetve az európai változásokkal kapcsolatos elképzeléseit ismertette, rendszerezte. És ha nem is két mondatban, de megpróbáljuk most összefoglalni, amit megtudtunk.

Nemzetépítés vasúttal, autópályával

Ahogy az Atv.hu is az egyik cikkében megjegyezte, Orbán külön hangsúlyt fektetett a "nemzetépítés" stratégiájára.

A miniszterelnök a magyar gazdaság helyzetének kevesebb szót szentelt, szerinte ugyanis kiváló pályán halad az ország,

a stratégiailag fontos cégek nemzeti tulajdonba vétele megfelelő lépés volt, így az évek óta járt útról nem szabad letérni.

Sokkal fontosabb, hogy a magyar gazdaság fejlődését ki kell terjeszteni a teljes Kárpát-medencére, és a határon túli magyarok helyzetét is javítani kell. Orbán azonban felhívta a figyelmet, hogy mindezt úgy kell tenni, hogy a magyar tervek ne sértsék a környező országok érdekeit. Vagyis olyan beruházásokban kell gondolkodni, mint például a Budapest-Belgrád vasútvonal, amely a vajdasági magyarokkal párhuzamosan egész Szerbiának hasznos, illetve Orbán tervei között szerepel egy Budapestet Kolozsvárral összekötő szupergyors vasútvonal megépítése.

A miniszterelnök azért beszélt teljes Közép-Európa újjáépítéséről, mert így szerinte érdekeltté lehet tenni a szomszédos országokat. Például hogy a románok a Budapest-Kolozsvár vonatban nekik is hasznos lehetőséget lássanak.

Orbán a nemzetépítés körébe sorolta azt a konkrét tervet is, hogy 2022-re (a következő választások időpontjára) minden autópályát kiépítenek az országhatárig. Vagyis így még gyorsabb lesz majd az összeköttetés a határon túli területek magyarságával.

Növekvő családtámogatás, előkerül azonos nemű párok örökbefogadása

Az Orbán által másik jelentősnek tekintett téma a demográfiai helyzet és a családpolitika volt. Novák Katalin családügyi államtitkárt és egyben Fidesz-alelnököt a kormányfő név szerint is megdicsérte a héten zajló konferencia megrendezéséért, ezt az Atv.hu is megjegyezte. (Ezt azért fontos kiemelni, mert Orbán tudatosan ritkán osztogatja a név szerinti dicséreteket a beszédeiben.)

A miniszterelnök az Index információi szerint nagyrészt megismételte a konferencián elhangzó beszédének alapvetéseit, vagyis a családvédelmi akcióterv folytatását és a családtámogatások növelését vetítette előre.

Orbán azt is megjegyezte, hogy az októberi önkormányzati választások után két problémás ponthoz is hozzányúl a kormány: szerinte az azonos nemű párok örökbefogadását illetően „van egy joghézag”, amelyet rendezni kell. Ezt a dodonai jóslatot nem fejtette ki jobban, vagyis nem egyértelmű, hogy tiltás következik (teljesen tilos lesz a melegek örökbefogadása), vagy másképp képzeli el a dolog rendezését a miniszterelnök. Az elmúlt napok nyilatkozatai alapján a forrásaink az előbbire tippeltek.

Szintén előkerül a drogfogyasztással kapcsolatos jogi szabályozás is a választások után. Orbán itt sem fejtette ki, milyen irányú változás lesz, de a fideszes politikusok nyilatkozatai alapján aligha liberalizáció következik.

Áttörés akkor, ha Salvini lesz a miniszterelnök

Orbán harmadik hangsúlyos témája a külpolitika volt. Orbán úgy látja, hogy Matteo Salvini volt olasz belügyminiszter (nélküle alakult az új olasz kormány) és Hans-Christian Strache volt osztrák alkancellár (a botránya után kénytelen volt lemondani) valóban vereséget szenvedett. De szerinte ez csak átmeneti vereség az úgynevezett „nemzeti erők” számára, ahová a Fideszt is sorolja Orbán.

A miniszterelnök állítólag ki is mondta, hogy „nincs áttörés”, de bízik abban, hogy fordulat lesz Európában, és akkor lesz áttörés, ha Salvini lesz az olasz miniszterelnök. Erre a maga részéről lát is esélyt.

Orbán kitért arra is, hogy a németek pozíciója érezhetően gyengült Európában, így tudta a francia elnök a V4-ekkel közösen meghiúsítani Angela Merkel német kancellár egyes terveit. De a német gyengülést annak is betudja, hogy Németországban a Néppárt hosszú ideje koalíciós kényszerben van.

Orbán szerint Magyarország egyik nagy versenyelőnye a többi európai országhoz képest, hogy itt nincs koalíciós kormány, nincsenek kormányzati szintű koalíciós viták. A magyar kormány szerinte éppen ezért tudott gyorsan és sikeresen cselekedni a 2015-ös migrációs válság idején. A magyar választóknak is szerinte erről kell majd dönteniük a soron következő választásokon, hogy stabil kormányt akarnak, vagy a cselekvést sokszor megbénító egyezkedéseket.

Tarlósra figyel a Fidesz

Habár a Kötcséről távozó politikusok, illetve a média egy része azzal foglalkozott, a pár hét múlva következő önkormányzati választásról mit mondott Orbán, a forrásaink felhívták a figyelmünket, hogy maga a kormányfő erről alig ejtett szót.

Ennek fő oka, hogy Orbán előtt többen is hosszasan érintették ezt a kérdést – Tarlós István például egyórás előadást tartott. Orbán annyit mondott, hogy a jobboldal most Tarlós Istvánra figyel, aki Budapesten sokkal több szavazót tud maga mögött, mint a Fidesz. Vagyis mindenki bizakodhat a választási eredményeket illetően.

Egy résztvevő fontosabbnak nevezte Orbán záró gondolatát, amely arról szólt, vajon mit fog mondani a kormányfő a 2022-es választások előtt. Orbán olyasmit mondott a Fidesz esélyeit illetően, hogy

nem az a fontos, milyen nagy a kutya, hanem hogy milyen harciasság van a kutyában.

Vagyis Orbán szerint a lényeg, hogy megmaradjon továbbra is a küzdőszellem és a harci kedv. Ez lesz ugyanis a 2022-es újabb győzelem záloga.

Balog Zoltán, a Polgári Magyarországért Alapítvány kuratóriumi elnöke (háttal, b) fogadja a Polgári Piknikre, az alapítvány rendezvényére érkező Orbán Viktor miniszterelnököt a kötcsei Dobozy kúriánál 2018. Szeptember 8-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs