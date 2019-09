Hiába vonták vissza a körözését, rendőrök mentek ki G Ras szüleihez

Egyre érdekesebb fordulatokat vesz a ligetvédő Komáromy Gergely, művésznevén G Ras ügye. Állítása szerint miután csütörtökön átvette a bíróságon a 200 órás közmunkáról szóló ítéletét, levették a körözési listáról, ennek ellenére pénteken, hajnali 4 órakor kimentek a rendőrök a szülei házához, és megpróbálták újra letartóztatni.

Mint Facebook-oldalán írja,

már eleve botrány az egész sztori, de hogy munkanap hajnalán minden jogalap, bármi felhatalmazás nélkül terrorizálja a "rendőrség" a 60 feletti (velem ellentétben) minden szabályt az utolsó betűig betartó, még mindig kőkeményen, rengeteget dolgozó mintapolgár szüleimet a lakásukban?!? Ahol amúgy pontosan tudja a yard, hogy NEM lakom, mivel jópárszor kerestek már ott régebben is, és igen, az az állandó lakcímem, de egyértelműen elmondtuk nekik többször, én is, ők is, hivatalos jegyzőkönyvben is többször rögzítettem, hogy máshol élek.