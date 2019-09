Noha korábban a főpolgármester és helyettese mindenben jogszerűnek nevezte a budapesti patkányirtás ügyében folytatott közbeszerzési eljárást, a Fővárosi Törvényszék most mégis a 47 év után leléptetett cégnek adott igazat. Az ítélet alapján tényleg nem volt minden rendben a ma – botrányoktól övezve, jelentős pluszforrással – irtó cégcsoport referenciáival. Mit lép Tarlós patkányügyben?

Hatályon kívül helyezte a Fővárosi Törvényszék a Közbeszerzési Döntőbizottság budapesti patkánytenderben hozott határozatát, és új eljárásra kötelezte őket a közbeszerzési ügyben, értesült az Index.

Többször írtunk arról, hogy a Budapest patkánymentesség fenntartására kiírt közbeszerzési eljárást az RNBH konzorcium nyerte 2018 nyarán. Azóta, noha a Főpolgármesteri Hivatal „A főváros patkánymentes állapotának a fenntartása” címmel írta ki és folytatta le a közbeszerzési eljárást, Tarlós István már azt is megkérdőjelezte, hogy Budapest valaha patkánymentes volt, főként miután botrány lett abból, hogy az addig dolgozó Bábolna Bio leléptetése után alig néhány hónap alatt elharapózott, tavaszra pedig robbanásszerűen megnőtt a fővárosi patkánypopuláció. Az észlelések, azaz a patkányelőfordulás lavinát indított el a nyilvánosságban, amit pénzzel igyekezett kezelni a főváros.

A tevékenységet 47 évig végző Bábolna Bio Kártevőirtó Kft. azonban már a tenderről szóló döntés ellen jogorvoslatot kért a Közbeszerzési Döntőbizottságtól, mivel álláspontja szerint a nyertes konzorcium referenciái több ponton sem feleltek meg a tenderkiírásnak, és a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő elmulasztotta tisztázni a nyertes ajánlattevő konzorcium által benyújtott referenciák meghatározó tartalmi elemeit. Ebből arra lehet következtetni:

a főváros és a döntőbizottság is úgy fogadta el a referenciákat, hogy nem bizonyosodott meg azok valóságtartalmáról.

Ha ezt megtették volna, akkor kiderül, hogy a nyertesnek nincsenek meg teljes körűen a pályázatban elvárt szakmai tapasztalatai, erősítette a bírói döntés a Bábolna álláspontját.

Eredetileg a Közbeszerzési Döntőbizottság elutasította a Bábolna Bio jogorvoslati kérelmét, és ezután a Fővárosi Önkormányzat megkötötte a patkánymentesség fenntartásáról szóló ötéves szerződést az RNBH Konzorciummal. A Bábolna Bio a döntőbizottsági határozat ellen jogorvoslati kérelmet nyújtott be a Fővárosi Törvényszéken, mivel szerinte a Közbeszerzési Döntőbizottság nem értékelte megfelelően az általa benyújtott szakvéleményt, bizonyítékokat, szakmai álláspontját, nem tisztázta megfelelően a tényeket, nem hallgatta meg ennek érdekében a feleket, így téves jogi álláspontra helyezkedett, amikor elutasította a kérelmét.

A Fővárosi Törvényszék szeptember 10-én hirdetett ítéletet, melyben

hatályon kívül helyezte a döntőbizottság határozatát, és egyben új eljárás lefolytatására kötelezte a döntőbizottságot az ügyben.

A bíróság ugyanis az eljárásban beszerzett dokumentumok alapján úgy ítélte meg, hogy a közbeszerzési kiírás szerint a pályázóknak olyan referenciákat kellett bemutatniuk, amelyek azt igazolják, hogy a patkánymentesség fenntartási munkáik az érintett települések magánterületeire is kiterjedtek, ugyanakkor a bíróság által bekért dokumentumokból az derült ki, hogy Miskolcon és Szegeden ez a tevékenység nem terjedt ki magánterületekre. A bíróság szerint a döntőbizottság ebben a kérdésben nem tett eleget a tényállás-tisztázási kötelezettségének, így ezt új eljárásban kell megtennie.

Ezen felül a bíróság szerint a döntőbizottság a kiírásban szereplő, a Bábolna Bio által vitatott több más szakmai kérdést sem vizsgálta meg, így például azt, hogy a nyertes konzorcium által benyújtott technológia megfelel-e a szakmai előírásoknak, illetve alaposak-e a Bábolna Bio ezekkel szembeni ellenvetései. Mivel a bíróság szerint e kérdésekben a döntőbizottság nem tett eleget az értékelési kötelezettségének, ezt is egy új eljárásban kell megtennie. Az ítélet jogerős, de a Kúriához még lehet felülvizsgálati kérelemmel fordulni ellene.

A nagy kérdés azonban mégis az, hogy mit lép ezek után a Tarlós István által vezetett Fővárosi Önkormányzat, amely alig néhány hónapja még – Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes aláírásával – azt állította:

a szerződés megkötésére egy minden szempontból jogszerű közbeszerzési eljárás eredményeképpen került sor.

A fővárosnak ráadásul nemcsak ötéves keretszerződése van az RNBH Konzorciummal, hanem, miután már tavaly nyár végén, majd pedig idén tavasszal is súlyos aggályok merültek fel a négycéges vállalkozás hatékonyságával kapcsolatban, a megbízás teljesítésének érdemi vizsgálata nélkül, jelentős pluszforrás – egy 600 milliós keretösszegből való 300 millió forint – bevonásával rendkívüli patkányirtást rendelt meg.

Május elején hivatalosan négy kerületben (XIII., V., IX., és XX.) kezdte meg az intenzív rendkívüli patkányirtást a Budapest patkánymentes állapotáért felelős RNBH Konzorcium 11 brigádja, a csapatok tíz hónapon átjárják a főváros tíz kerületét, 300 milliót költve csak ezekre a munkákra. Nem tudni, milyen hatékonysággal, hiszen sem az irtással foglakozók, sem pedig a megrendelő főváros, továbbá a fővárosi kormányhivatal nem közli immáron hónapok óta – közérdekű adatigénylések és újságírói kérdések ellenére sem –, hogy valójában milyen patkányfertőzöttségi adatokat mutatnak a hivatalos mérések.

Azt tehát nem tudni, hogy az RNBH Konzorcium úrrá lett-e a tavaszra kialakult patkánykáoszon, miközben ugyanis az Indexhez jelenleg is rendszeresen érkeznek a patkányészlelésről szóló olvasói bejelentések, ezekről korábban azt is megírtuk: nyilván nem mutathatják a patkányfertőzöttség mértékének hiteles mértékét.

A helyzet pikantériája, hogy a Bábolna Bio és a Közbeszerzési Döntőbizottság közötti perben információink szerint az is felmerült, a Fővárosi Törvényszéknek azért kellene elhalasztania az ítélethozatalt, mert időközben csalás, illetve okirat-hamisítás gyanújával éppen az RNBH Konzorcium referenciái kapcsán büntetőeljárás indult. Mivel a bíró nem vette figyelembe ezt az eljárást, azt máig nem is tudni, hogy pontosan milyen adatok esetében merült fel visszaélés. Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt még a nyáron feljelentést tett az RNBH-referenciák miatt, méghozzá az V. kerületi rendőr-főkapitányságon, ismeretlen tettesek ellen. Karácsony azonban, úgy tudjuk, máig nem kapott értesítést az eljárás megindításáról.

A perekből és büntetőeljárásokból mindennek ellenére nem következik, hogy megoldódott volna, vagy akár rövid időn belül megoldódna a patkányprobléma Budapesten. A fővárosi patkányhelyzet elharapózásának körülményeiről ebben a cikkünkben, a patkányirtó konzorcium álláspontjáról ebben az írásunkban számoltunk be bővebben. Hogy a Fővárosi Önkormányzat mit lép most, arról pénteken küldtünk kérdéseket nekik. Amint a főpolgármester válaszol kérdéseinkre, közöljük azt is.

Borítókép: Patkányméreg. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt