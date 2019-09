Győrszentivánon egy fél éve kész futópályát adtak át Borkaiék, iskolások adták a hátteret

Több mint negyven helyszínen jelentettek már be valamiféle együttműködést az októberi önkormányzati választásra. Térképre tettük a közös polgármesterjelölteket.

Több szülő felháborodottan reagált arra, hogy gyermeküket politikai kampányeseményen látták viszont Győrben, a helyi médiában. Győr fideszes polgármestere, Borkai Zsolt és a városhoz tartozó Győrszentiván önkormányzati képviselője, Sík Sándor egy 210 méter hosszú futópályát adtak át ünnepélyesen. Az eseményen a helyi média, néhány bámészkodó valamint a közeli Váci Mihály Általános Iskolából több iskolás is részt vett. A szülők nem értik, miért mutogatták a gyermekeiket úgy, hogy ehhez az iskola tőlük semmilyen hozzájárulást nem kért.

Az csak hab a tortán, hogy a futópálya amúgy már fél éve készen áll, emberek használják, így a mostani átadás igazi kampányeseményként értelmezendő.

Telefonon elértem Répásiné Hajnal Csillát, az iskola igazgatónőjét, aki készségesen nyilatkozott. Mint mondta, meglepődött a szülői reakción, hiszen a szülők a gyerek beiratkozásakor már nyilatkoztak arról, hogy gyermekeiket a pedagógusok Győrszentivánon belül kivihetik rendezvényekre, majd idézte az iratot, amely szerint az ilyen eseményekről a média is beszámolhat, a gyerekekről fényképek készíthetők. Ezért a futópálya átadásához nem kellett külön engedély, mondta.

Külön szomorúnak mondta, hogy a szülők nem keresték meg őket, hanem azonnal a Facebookra posztoltak, holott szerinte jó a szülők és az iskola kapcsolata.

Az eseményről úgy vélekedik az igazgató, hogy a futópálya egy közhasznú dolog, az iskolai testnevelés órákon is tudják majd használni. Ráadásul, mint mondta, Sík Sándor önkormányzati képviselőként is mindig elmegy az iskola eseményeire, például a ballagásra, ha hívják, így ők is mentek, amikor a képviselő hívta őket.

Készségesen segítünk mindenben. Szívesen megyünk, akár énekelünk is, vagy verset szavalunk, mert jó dolog, ha az ember kap valamit, akkor azt vissza is adja.

Amúgy eredetileg tavasszal avatták volna a futópályát, de az igazgatónő emlékei szerint akkor egy nagy eső elmosta az eseményt, és azt beszélték meg, hogy majd egy későbbi időpontban tartják meg az átadást. Ez a mostani átadás volt az.