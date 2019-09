Bettina, a trükkös kampányeszköz

A politika időről időre beeszi magát olyan helyekre is, ahol nem igazán lenne helye. Ilyenek például az egyes települések Facebook-csoportjai, amelyeknek rendszerint pár százas vagy néhány ezres táboruk van. És van, hogy bekúsznak olyan emberek is közéjük, akiknek az adott településhez nincs igazán sok közük.

Aztán persze ott vannak még a nyilvánvaló kamuprofilok, amelyeket vagy azért hoznak létre, mert az őket létrehozó felhasználó nem meri felvállalni valódi énjét,

vagy azért, hogy nyílt vagy bújtatott pártpolitikát toljon a kommentekben.

Nézzünk erre egy példát.

Két lekvár között egy kis politika

A Pest megyei Nagykovácsinak is több saját csoportja van. A legnépszerűbbnek jelenleg közel ötezer tagja van. Leírása szerint „működésének a célja a lakosságot érintő tájékoztatás, építő jellegű, közérdekű információk megosztása”. Ebből nem gondolnánk politikai jellegű posztokra, de helyi olvasónk szerint ebben a csoportban „erősen cenzúrázva vannak a kormánykritikus posztok”. Bár a csoport zárt, annyit nyilvánosan is látni lehet, kik az adminok, egyikük pedig láthatóan erősen Fidesz-párti. Hogy a csoport működésének is utánanézzünk, felvételt kértünk, de bejutni nem sikerült.

Van viszont egy másik népszerű csoport, a Free Nagykovácsi, amit a leírása szerint pont azért hoztak létre, hogy „cenzúrázatlan, elfogulatlan, nagykovácsi lakosokból álló, közszolgálati, információs, valamint közügyekről nyíltan beszélgetős csoport” legyen. Ennek megfelelően

A sminkelős, kiskutyás, lekváros posztok közé csak becsúsznak a politikai bejegyzések is.

Például polgármesterjelöltek osztják meg programjaikat, vagy épp azt, épp merre jártak, mit néztek meg. Az ilyen politikai hangzatú bejegyzések alatt fel-feltűnik ugyanaz a profil: ő Bettina, a leírása alapján nagykovácsi lakos, akit a többi hozzászóló egyáltalán nem is ismer, és aki valójában csak augusztustól létezik a Facebookon.

Bettináról nem lehet sokat tudni, profilképe egy átlagos fotó, nincs túl sok ismerőse az oldalon, de köztük azért több Fidesz–KDNP-s kötődésű helyi képviselő van. Vannak még köztük nyilvánvaló kamuprofilok is (amiken például semmilyen aktivitás nincs, vagy épp csak prosztó szexuális töltetű mémek vannak rajta), többeknek semmilyen látható kötődésük nincs Nagykovácsihoz, mert például Győrben vagy Szombathelyen laknak, van köztük valódi, kereszténységet támogató kemény fideszes, de olyan is, aki Nagy-Magyarországot sírja vissza.

Bettina általában az ellenzékiek által támogatott független jelölteket ekézi, amiért mögöttük például „a Gyurcsány vezette ellenzéki pártok állnak, és kérik az önökkel szimpatizálók szavazatát”, közben pedig egy másik függetlennek mondott szervezetet, a Szépkovácsi Egyesületet dicséri.

Bár az egyesület pártsemlegességet hirdet, tagjai között több olyan képviselő is van, aki a Fidesz–KDNP-hez köthető, és ennek az egyesületnek a hátszelén jelölteti magát újra függetlenként a jelenlegi fideszes polgármester, Kiszelné Mohos Katalin is.

A válaszkommentekből viszont úgy tűnik:

Bettinának két hete még egy másik profilképe volt, amit a leleményesek könnyen megtaláltak a Google képkeresőjében, ahogy azt a fotót is, amit az állítólagos gyerekéről töltött fel. Azaz egyik kép sem volt valódi.

Egyszóval a nagykovácsiak nem hiszik el, hogy Bettina létezik, mert a településen senki nem ismeri. Amikor pedig a kommentekben szembesítik is a dologgal, Bettina azt írja, „nőként félt a gyűlölködéstől”, ezért nem használta saját és gyereke fotóját.

Olvasónk megpróbálkozott azzal, hogy „az egyértelműen politikai szándékkal létrehozott” Bettinát kitegye a csoportból, de az egyik admintól azt a választ kapta, neki sincs sem kedve, sem ideje egy taggal foglalkozni, és akkor némítja majd el, ha például sértőn viselkedik majd.

Rejtélyes szavazók

Persze erre a nagyobb oldalak, ismertebb politikusok oldalai alatt is találhatunk példákat. Augusztusban például egy hódmezővásárhelyi csoportban hitték azt, hogy egy szimpátiaszavazáson a fideszes jelölt több, nyilvánvalóan kamu profilról kapott szavazatokat. Aztán erről kiderült, maga a jelölt, Daru Árpád hekkelte meg az egészet poénból, és vett orosz, angol, ázsiai szavazatokat. A választási bizottság végül nem értékelte a kis tréfát, és eltiltották Darut a további jogsértésektől.

De két évvel ezelőtt Orbán Viktor Facebook-oldalát elemezgettük egy kamuprofillal, ahol feltűnt, hogy a leglelkesebb és legeltökéltebb lájkolók között több olyan gyanús profil van, aki egyáltalán nem árul el magáról semmit.