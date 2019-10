Jachtos, nőtársaságos képekkel támadják Borkait, szerinte a hazugságok a kampány részei

A kampány finisében Borkai Zsolt fideszes győri polgármestert vette célba egy névtelen szerző által írt blog. Az Ördög ügyvédje címen futó blogban a magáról ügyvédként író ismeretlen súlyos állításokat fogalmaz meg Borkaival és egy vele baráti viszonyban álló ismert helyi ügyvéddel, Rákosfalvy Zoltánnal kapcsolatban, korrupcióval és más bűncselekményekkel vádolva őket, konkrét bizonyítékok nélkül.

A blog néhány fényképet is közölt, ezeken Borkai és ügyvéd barátja látható, amint egy hajón mulatnak lányok társaságában. Bár a blog szerzője a képeket úgy közölte, hogy sztorikat is írt hozzá, a szövegben több ellentmondást is felfedeztünk.

A szerző például azt állítja, hogy ügyvédként - mint kézbesítési megbízott - közreműködött egy olyan ügyletben, amelyben Rákosfalvy érintett volt. Ez egy több éves történet, annak idején a HVG-ben több cikkben is részletesen foglalkoztam vele, a blogban pedig nincs olyan érdemi információ ezzel kapcsolatban, ami korábban nem jelent volna meg a sajtóban vagy ne lehetett volna a már megjelent anyagok alapján kikövetkeztetni. A "földes" sztori lényege, hogy Rákosfalvy olyan földterületeket szerzett meg olcsón, amelyeken később az Audi terjeszkedett, így a területek az átminősítések után értékessé váltak. Ezeknek a földeknek az eladásán állítólag jól keresett, a területet jobb áron tudta értékesíteni, mint amennyiért offshore szálon felépített érdekeltségei megszerezték azt.

Bár az audis ügyletben valóban felbukkant egy uniós kis országban alapított cég (ahogy a blog is írja), amikor annak egykori kézbesítési megbízottjával beszéltünk, ő tagadta, hogy köze lenne a napokban feltűnt bloghoz. Ráadásul ez a férfi - aki egyébként szintén ügyvéd, ahogy azt a blog szerzője is állítja magáról - a mai napig jó, mondhatni baráti viszonyban van Rákosfalvyval, így életszerűtlen, hogy ő állna a névtelenül megjelent írások mögött.

A blog írója egy horvát kiruccanással kapcsolatban írja, hogy azt teljesen dokumentálta, amit majd meg is oszt a nyilvánossággal. Különböző állításokat tesz, hogy mi történt a hajón. Ami tény: péntekig négy fénykép jelent meg, ezeken sem szex, sem kábítószerfogyasztás nem látszik.

Megkerestük Borkai Zsoltot a blogon közzétett képek miatt, az Indexnek nem reagált, majd kora délután közleményt adott ki:

A személyemmel kapcsolatban megjelent hazugságokat az ellenzéki kampánycirkusz részének tekintem, amellyel a győri ellenzék alkalmatlanságáról akarják elterelni a figyelmet.

Rákosfalvy Zoltánt nem tudtuk megszólaltatni.

Kicsoda Rákosfalvy Zoltán?

A blogban szereplő Rákosfalvy Zoltán Győr egyik legbefolyásosabb üzletembere, Borkai nagyon jó barátja. A győri önkormányzatnak is dolgozott ügyvédként. Először az "audis földek" miatt került a figyelem középpontjába, de később azért, mert a győri és a pécsi kaszinó mellett Miskolcon is kaszinótulajdonos lett. Rákosfalvy cége nyilvános pályázat nélkül kapta meg a miskolci kaszinó üzemeltetési jogát, a piaci szereplők szerint ezzel ő lett a második legnagyobb kaszinótulajdonos az országban. De Rákosfalvy cége szerezte meg a győri Vaskakas házat is, ami Győr szépen felújított terének egyik legimpozánsabb épületegyüttese.

Rákosfalvyról korábban is írtunk, ugyanis még Lázár János miniszter asztalán is landolt 2014 őszén az a panaszlevél, amelyet a budapesti székhelyű, de valójában Győrben működő gépjárműalkatrész-kereskedő cég kisebbségi tulajdonosai írtak. Dallos Jenőné és Végh Balázs végső elkeseredésükben fordultak Lázárhoz, miután úgy érezték, hogy az általuk indított büntetőügyeket "felsőbb nyomásra" befolyásolják jó politikai kapcsolatokkal rendelkező körök, és ez az oka annak, hogy különféle gazdasági bűncselekmények maradnak következmények nélkül. Dallos és Végh azért is fordult éppen Lázárhoz, mert Rákosfalvy ármánykodását sejtették a háttérben. A panaszosok nem azt kérték Lázártól, hogy "bármilyen elfogultság látszatát" keltve segítse az ügyüket, pusztán annyit, hogy ha arra lehetősége van, a törvényes keretek közt biztosítsa, hogy az eljárások a hatóságoknál és a bíróságoknál elfogultság nélkül lefolyhassanak. És arra is kérték Lázárt, hogy határolódjon el az ügyvédtől.

Arra Dallosék semmilyen bizonyítékot nem tudtak és tudnak felmutatni, hogy a befolyásos ügyvéd miatt ütköznének falakba az ügyészségen, a rendőrségen és az adóhatóságnál. Az viszont kétségtelen, hogy az ellenérdekelt fél jogi képviseletét ha győri politikai életben is befolyásosnak tekintett ügyvéd látta el. Önmagában pedig már ez elég volt Dallosék szerint ahhoz, hogy sorra hulljanak ki mellőlük az ügyvédek.