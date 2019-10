Az elmúlt választások fideszes propagandakiadványainak egy részét az a Zachár Attila futtatta, aki Körúti Korzó nevű lapjával először a VII. kerületi Fideszt, majd később a "Korzó-laphálózattal" egyre több kerület fideszes jelöltjeit reklámozta, miközben lejárató anyagokat jelentetett meg ellenzéki politikusokról. Zachárról ebben a cikkünkben írtunk hosszabban: Kossuth Lajos utcai üzletének teljes felületét Orbán Viktornak szentelte, autójára kormányzati reklámot matricáztatott, az általa vezetett klubban migrációs előadást szerveztek, stb.

Zachárról ebben a 2017-es cikkben azt is megírtuk, hogy 2014-ben függetlenként indult Ladánybene polgármesterségéért, és a választáson – amin végül nem nyert – egy mesteri trükkhöz folyamodott: egyszerűen ráírta a plakátjaira és szórólapjaira, hogy Fidesz, azt a látszatot keltve, mintha bírná a kormánypárt támogatását.

A választási bizottság végül határozatban mondta ki, hogy Zachár megsértette a választási törvényt, a választókat megtévesztette, a Fidesz pedig jelezte akkor a választási bizottságnak, hogy jogtalanul reklámozza magát Zachár a Fidesz név feltüntetésével. Úgy tudjuk, végül plakátonként kellett leragasztani a Fidesz-logót.

A viszony azonban nem romlott meg emiatt a kis incidens miatt a Fidesz és Zachár között: azon túl, hogy évek óta tolja a Fidesz-propagandát a lapjaiban, szeret minél magasabb rangú fideszes politikusokkal mutatkozni, legutóbb Tusványoson az Orbán-család ügyvédjét, Bajkai István fideszes országgyűlési képviselőt kísérgette. A legutóbbi Fidesz-kongresszuson az első sorokból jelentkezett videókkal, majd szinte mindenkivel lőtt egy szelfit.

És kapott is végül egy pici lehetőséget: ha nem is Bajkai VII. kerületében, de egy 1500 fős Bács-Kiskun megyei községben indulhatott kis ötfős csapatával fideszes képviselőnek. Igen, éppen ott lehetett fideszes jelölt, ahol választási törvényt sértett öt éve azzal, hogy fideszes jelöltnek adta ki magát: most ha nem is polgármester-, de képviselőjelölt lett Ladánybenében.

Létre is hoztak egy Facebook-oldalt ennek a ladánybenei fideszes csapatnak, ahová rövid videókat töltöttek fel, amin különböző hírességeket kértek meg, hogy támogassák néhány mondattal a ladánybenei csapatot.

A linkekre kattintva nézheti meg a videókat: Fásy Ádám "tisztelettel és jó szívvel", Szájer József "sok szeretettel" ajánlotta Zachár Attiláékat, de Kósa Lajos is remélte, hogy jó helyre teszik az emberek az ikszet Ladánybenében. Bagi Iván is jó szívvel ajánlotta a ladánybenei Fideszt, sőt, Nagy István agrárminiszter is mindent megtett, hogy segítse ezt a kampányt.

De mindhiába.

hiába Kósa Lajos, Fásy Ádám vagy Bagi Iván meleg szavai, a ladánybenei fideszesek mindegyike alulmaradt, egyetlen képviselői helyet sem szereztek.

Ladánybene képviselő-testületébe végül öt független és egy jobbikos jutott be, a négy legkevesebb szavazatot kapó jelölt mind Zachár fideszes jelölttársai voltak.

Külön érdekesség: ahol a Zachár-féle fideszes propagandakiadvány (Korzó) megjelent, ott elbukta a Fidesz a polgármesterséget: Erzsébetváros és Terézváros (Körúti Korzó), Ferencváros (Ferencvárosi Korzó), Zugló (Zuglói Korzó), Józsefváros (Józsefvárosi Korzó).