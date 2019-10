Ahol a Fidesz kiütötte magát a városházáról

Szerencs választási eredménye tipikus iskolapéldája a meggondolatlan fideszes belharcnak. Adott egy korábbi kormánypárti polgármester, aki miután országgyűlési képviselő lett, továbbra is ragaszkodott a városvezetői hatalmához. Az utána megválasztott, szintén fideszes polgármester viszont nem akart a bábja lenni, idén függetlenként indult. A képviselő támadó kampányt kezdett, amiben még a nagyágyút, Orbán Viktort is bevetették. De csupán a pártlogó itt nem tudott segíteni: a Fidesz nem csak a polgármesteri széket veszítette el, de egyetlen helyet sem szerzett a képviselő-testületben, holott korábban a város színtiszta narancssárga mekka volt.

Az országgyűlési képviselővel szembemenni nem illik, de én a volt polgármesteremmel mentem szembe, aki tragédiámra egy országgyűlési képviselő volt.

Így foglalja össze az önkormányzati választás előtti helyzetet a borsodi Szerencs újraválasztott polgármestere, az idén függetlenként induló Nyiri Tibor. A polgármesteri hivatalban ülünk, Nyiri irodájában. A helyszín azért is pikáns, mert

a polgármesteri iroda ajtajával szemben, alig négy méterre ott van Koncz Ferenc országgyűlési képviselő, a korábbi szerencsi polgármester irodája is.

Ez is remekül illusztrálja azt, hogy Koncz még akkor sem tudta elengedni a várost, amikor az összeférhetetlenségi törvény miatt tovább kellett adnia a polgármesteri posztot.

Lemondott, de mégsem

A Fidesz-KDNP-s Koncz Ferenc 2010-ben lett Szerencs polgármestere, a testület nyolc tagjából pedig öt volt fideszes. Négy évvel később Koncz újrázott, a közgyűlés pedig színtiszta narancssárgává változott. Így aztán teljes volt a Fidesz hatalom a városban. Köszönhetően az úgynevezett kislistás rendszernek, amit a 2014-es önkormányzati választáson már alkalmaztak. Ennek az a lényege, hogy a 10 ezer fős alatti településeken felírják az összes jelölt nevét a listára, és annyi jelöltre szavazhat a választó, ahány képviselői hely van.

A 2018-as országgyűlési választásokon aztán Koncz parlamenti mandátumot szerzett, őt indították ugyanis az azóta korrupciós ügyek miatt elítélt Mengyi Roland helyett. Koncz így kénytelen volt lemondani a polgármesteri székről. A városban időközi választást kellett kiírni tavaly nyáron, amin csak egy jelölt indult: beajánlotta saját alpolgármesterét, az akkor még fideszes támogatottságú volt tanárt és igazgató-helyettest, Nyiri Tibort. Kihívó hiányában simán nyert, így maradhatott továbbra is fideszes uralom a városban.

Koncz lemondása a polgármesteri posztról viszont csak névleges volt, a hatalmat nem tudta elengedni.

Ez pedig a szerencsi Fidesz-uralom végének a kiinduló pontja.

Nincs kompromisszum

Hasonlóan a két évvel ezelőtti hatvani helyzethez, Nyiri szerint amíg Koncz volt a polgármester, ő pedig az alpolgármester, addig gördülékenyen együtt tudtak dolgozni. A megválasztásával aztán ez megváltozott, már a kezdetektől érezte, hogy Koncz a háta mögött áll, és megpróbálja irányítani Szerencset. Állítja, már 2018-ban kérte Koncztól, hogy a polgármesteri funkcióját gyakorolhassa, irányítsa ő a várost és annak intézményeit, de a kérés nem vált be. Koncz például meghagyta a titkárnőit a hivatalban, Nyiri pedig sajátot akart. Ahogy a sajtósa is megmaradt, Nyiri pedig állítja, róla január óta alig vagy egyáltalán nem számoltak be, csakis a képviselőről.

Erős jelenléte volt, akkor finoman fogalmaztam. Itt a szemközti ajtó az irodája, nem volt egészséges így dolgozni. Nagyon sokszor előfordult, hogy beszaladt néhány osztályra, és információt kért. Én úgy gondolom, hogy tőlem kellett volna ezt kérnie, amit nekem meg is kellett volna adni, hiszen ő az országgyűlési képviselő. Én úgy éreztem, ő nem tudja elengedni a polgármesterséget

- mondja az Indexnek. Mivel az idei önkormányzati választásokig sem tudták kicsiszolni az ellentéteiket, és Koncz nem volt hajlandó engedni a hatalmából, "június negyedikén közölte velem, hogy nem én vagyok az ő támogatottja". Ezután Nyiri úgy döntött, az idei választáson függetlenként méretteti meg magát. "Én más ember nem lettem. Nekem ugyanaz a keresztény jobboldali alapokon nyugvó értékrendem megmaradt" - mondja.

Koncz pedig másodszorra is egy alpolgármesterben látta a megfelelő utódját. A Fidesszel idén Egeli Zsoltot támogatta.

Egeli Zsolt az Indexnek azt írta, ő maga már a tavaly időközi választáson is indulhatott volna, de aztán úgy látta, hogy Koncz és Nyiri jobban megértik egymást, mert mindketten tanárok voltak. Nyiri ugyan felkérte arra, hogy maradjon alpolgármester, de az elmúlt másfél évben alig beszéltek. "A korábbi frakcióülések elmaradtak. Formálisan meghagyott a státuszomban,de még a nevemet se mondhatták ki a városhoz kötődő rendezvényeken - már ahova meghivtak. Ettől függetlenül az utolsó Koncz Ferenc részvételével tartott közös megbeszélésen felajánlottam visszalépésemet, ha a felek megegyeznek. Távollétemben erről írásos megállapodás is született, melyet utólag aláírtam.

Augusztus végén derült ki, hogy nincs kompromisszum, indulnom kell.

Egeli azt mondta, jelölő szervezetként elfogadta a Fideszt, de nem vett részt a szervezet helyi munkájában.

Beugrott Kósa és Orbán is

Koncz Ferenc ezután mindnet megtett azért, hogy a választáson Egelit előrenyomja. Egeli programbemutatóján például nemcsak Koncz ült az első sorban, hanem kiemelt helyet kapott Kósa Lajos Fidesz-alelnök is, aki még egy szelfit is lőtt a zsúfolt teremmel.

A pózolás a kormánypárt embereivel itt nem állt meg: az igazi nagyágyút, Orbán Viktort is bevetették a kampányban. Egeli is egyike volt azoknak a fideszes támogatottságú polgármesterjelölteknek, akik egy fotó erejéig leülhettek a Karmelita kolostorban a miniszterelnök és egy kávé mellé.

Aztán pár nappal a választások előtt megjelent a Facebookon egy szavazásra buzdító videó Koncz Ferenctől: ebben azt mondja, Szerencsnek eddig is sok előnye származott abból, hogy együttműködtek a kormánnyal,

és ha a lakosok további fejlődéseket akarnak a városba, akkor Egeli Zsoltra kell szavazni, mert ő tud majd együttműködni a kormánnyal.

Természetesen a kampányból nem hiányozhattak az óriásplakátok sem. Amikor pár nappal a választás után Szerencsen járunk, ezeknek már csak maradékait találjuk. A helyiek azt mondják, a választási hajrában ezekkel tele volt a város, és több volt köztük a Fidesz-KDNP-s.

A kampány itt nem állt meg, többféleképpen támadták a kegyvesztett Nyiri Tibort. "Megpróbálták rámfogni, hogy én pénzügyileg tönkretettem a várost - úgy, hogy közben mellettem teljes Fidesz-frakció volt. 2019 júniusáig mi minden gombot egyformán nyomtunk, mert hát frakciófegyelem van a világon. A képviselő társak itt ültek mellettem az utolsó ülésig" - állítja Nyiri, szemben azzal, amit Egeli Zsolt ír, miszerint az utóbbi időben a frakcióülések elmaradtak, Nyiri "a képviselő-testületen kívül osztotta meg gondolatait". Nyiri az utóbbiról azt mondja, csak kétszer maradt el frakcióülés, az már akkor, amikor kiderült, az országgyűlési képviselő mást fog támogatni.

Nyirin több mint négyszázmillió forintos hiányt kértek számon, szerinte viszont az elődje hagyott hátra egy nem működő rendszert, aminek ez a hiány csak a töredéke volt. Amikor pedig ezt egy levélben meg is írta, annak szövegét egy városban nem létező Molnár Lászlóné nevű tanár nevében valaki piros tollal kijavította, a helyesírási hibákat és stilisztikailag, majd a javított levelet bedobta a város postaládáiba. "Ez durva volt. Pedagógus mivoltomba gázoltak bele, leosztályozták, mint egy dolgozatot" - mondja erről Nyiri.

Koncz irodában maradt titkárnői sem tétlenkedtek a kampány alatt: Nyiri szerint ugyanis az egyikük például több vállalkozónak is becsmérelte őt, akik aztán mindezt visszamondták Nyirinek. A polgármester állítja, olyan is volt, hogy aki őt lájkolta a Facebookon, vagy akit láttak beszélgetni vele, azt felhívták, hogy ha ott akar maradni a munkahelyén, akkor bizony ne lájkogasson. Nyiri szerint a képviselő naponta járta a várost, és próbálta "lejáratni" őt.

A csoda elmaradt

A fideszes belháborúban az ellenzék is megpróbált utat törni magának, bár eléggé eredménytelenül. A Herczeg Zoltán alapította Szerencsi Kossuth Kör tömörítette magába a támogató pártokat, és hosszú keresgélés után, "kényszerűségből" egy jobbikos jelöltet küldtek a ringbe. Herczeg erről szóló posztjában azt írja, a kört azért alapították meg, hogy a helyi Fideszt megbuktassák. Amikor viszont azt látták, hogy a verseny Nyiri Tibor és Egeli Zsolt között fog eldőlni, "tisztes alkuval" megkeresték Nyirit, hogy majd őt támogatni fogják. "Ez a kezdetekben megértő és támogató fülekre talált a veresége esetén várhatóan kegyetlen megtorlásra számítható polgármester jelölttől, ám néhány nappal később váratlanul durva elutasításba torkollott." Herczeg azt nem részletezi, itt milyen alkuról van szó.

Nyiri erről az Indexnek azt mondja, Herczegék "alpolgármesteri címet kértek, amit én nem tudtam megígérni. Azt mondtam, nézzük meg, mi lesz a választás eredménye. Akkor lehet tárgyalni, ha valakit megválasztottak, előzőleg nem korrekt felajánlani. Így ők nem akartak belemenni, ők ragaszkodtak az alpolgármesteri címhez."

Mindez az eredményeket látva egyébként nem sokat számított a szerencsieknek: az ellenzéki jelölt nem érte el az öt százalékot sem. Ahogy a fideszes belharc vagy a pártlogó sem érintette meg a lakosokat: Nyiri Tibor 64 százalékkal győzött, míg a fideszes támogatottságú Egeli kis híján 30 százalékot kapott. A képviselő-testületbe sem került be egy fideszes sem, csak azok a független jelöltek, akiket Nyiri a városból maga köré szervezett.

Az alulmaradt Egeli Zsolt azt írta az eredményekről, hogy:

A csoda elmaradt. Fájlalom, hogy értékes képviselőjelötjeink közül senki sem került be, kilenc évről mondtak véleményt a választók, s ezt tiszteletben kell tartani. Valami ellen szavaztak, s mi ezt nem ismertük fel

Nyiri szerint győzelmét a többi közt annak köszönheti, hogy szembement a fennálló hatalommal, azzal, ahonnan egyébként ő maga is érkezett a szerencsi politikába. "Egy kisvárosban elsősorban személyre szavaznak, nem pártra" - mondja, őt pedig az évtizedes iskolai múltja miatt tisztelik a városban. Meg aztán az emberek szerinte csalódhattak is Koncz korábbi ígéreteiben, hogy majd munkahelyeket teremt a városban, de egy nagyvállalkozás sincs Szerencsen.

Ez egyékbént az utca emberét kérdezve is ugyanígy tűnik. Reprezentatívnak nem tekinthető felmérésünk szerint ugyanis főképp tényleg azért szavaztak Nyirire, mert ismerik. A háttérben zajló kampányról, a Fidesz-kegyvesztettségről nem sokat tudnak mondani. Van, aki szerint Nyiri "eddig is jó volt", más pedig azt reméli, hogy ez a függetlenségi indulás "nem csak egy háttérmutyi, hanem valóban betartja az ígéretét".

Amikor rákérdezek arra Nyirinél, vajon jönni fognak-e városba a fejlesztések, így, hogy Koncz Ferenc a kortesvideójában azt mondta, akkor lesz fejlődés, ha fideszes lesz a polgármester, a polgármester azt mondja,

őt most felhatalmazták öt évre, így a parlamenti képviselőt megkerülve is tárgyalóképessé vált, egyébként pedig mindkettejük érdeke, hogy fejlődjön a város.

Már kért az Államtitkárságtól pénzt, akik úgy reagáltak, működésre nem, de "fejlesztésekre, értelmes célokra" adnak pénzt, például támogatják a város és Nestlé közös projektjét.

A vasárnapi megválasztása óta a polgármesternek saját titkárnője van, Koncz Ferenc egyik titkárnője nyugdíjba ment, a másik szabadságra. Mi a garancia arra, hogy az országgyűlési képviselő a továbbiakban nem akar majd felülről beleszólni a városvezetésbe, kérdezem. Nyiri jóhiszeműen azt mondja, úgy gondolja, szabad lesz a keze. "Az utolsó tárgyalás után ő kivonult innen látványosan, és ez jelentheti azt is, hogy hagy engem dolgozni. Akkor becsaptam a választóimat, ha én nem ennek az érdekében fogok küzdeni. A Fidesz-KDNP plakátján az volt felírva, hogy békességet – én is szeretnék békességet."

Kérdéseinkkel kerestük Koncz Ferenc országygyűlési képviselőt is, cikkünk megjelenéséig nem sikerült elérni.