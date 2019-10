Hadházy Ákos feljelentést tenne, miután fideszes képviselők rángatták a parlamentben

Ahogy arról hétfőn beszámoltunk, az őszi ülésszak első napjának napirend előtti felszólalásai Orbán Viktor beszédével indultak. A miniszterelnök beszéde közben Hadházy Ákos két táblát is feltartott a pulpitus alatt („Muszáj hazudnia, mert túl sokat lopott”, illetve „Stop propaganda, stop korrupció”), a táblákat pedig először Orbán próbálta kitépni a kezéből, sikertelenül, majd egy képviselő zászlóval akarta eltakarni a táblákat, végül kormánypárti képviselők szedték el tőle, némi dulakodás után, egyikük a felkarjánál fogva húzta vissza a tábláktól.

Hadházy a 444.hu-nak adott keddi interjújában azt mondja, valószínűleg feljelentést fog tenni.

"Ott voltak csúnya szavak felém, de ami fontosabb, hogy tettlegesség is volt. A kezemet megszorították, rángattak, Németh Szilárd meg is lökött. Ez törvénytelen önbíráskodás volt. Valószínűleg feljelentést fogok tenni"

- mondta a független képviselő. Hadházy egyébként az akció után visszaült a helyére a patkóban, ám amikor Orbán a viszontválasznál beszélni kezdett, egy nála maradt papírt mutatott fel a helyéről, amire az volt írva: „A lónak a faszát”. A felirat azonban kiverte a biztosítékot a házelnök Kövér Lászlónál, aki Orbán Viktort is megállítva mondta el a véleményét az akcióról, illetve magáról a képviselőről: "Primitív, ostoba fajankó!".

Több kormánypárti képviselő is az erről a tábláról készült fotót osztotta meg különböző megjegyzésekkel, illetve a teljes kormánymédia, beleértve a közmédiát is csak ezt a táblát mutatta, hangsúlyozva, mennyire elítélendő viselkedés. De talán a legerősebb reakció a tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkárától, Menczer Tamástól érkezett:

Fotó: Facebook / Menczer Tamás

Ahogy a 444 reggeli cikkében rámutatott, a közmédia híradójának műsorvezetője is személyes megjegyzéssel kommentálta az esetet: "Eddig épeszű ember, épeszű ember, nehezen tudta volna elképzelni, hogy ilyen trágár szöveget mutogat egy képviselő a parlamentben, de ma ez is megtörtént" - mondta a műsorvezető. Hadházy kedden egy Facebook-posztban reagált, azt írta:

"Amikor a tegnapi tiltakozó táblák szövegét megrendeltem, nem gondoltam, hogy mellékesen leleplezem vele a kommunista tempójú propagandagépezet újabb , egészen hihetetlen mélységeit. A „köztévé” „híradója” ugyanis ismét médiatörténelmet írt a „tudósításával”: meg sem próbálta ugyanis a tudósítás műfaját művelni. Németh Balázs, a két trafikot üzemeltető és milliós állami megrendelésekkel bíró „híradós” szemrebbenés nélkül közölte a VÉLEMÉNYÉT TUDÓSÍTÁS HELYETT" - írta többek között Hadházy.

A képviselő a 444.hu-nak a keddi interjúban arról is beszélt, a táblafelmutatós ötlet régóta megvan, de most, hogy Kövér László házelnök új szabályával a parlamenti újságírói tudósítást "kinyírta", most meg is csinálta.

Egy ilyen döntés miatt Lengyelországban tízezrek mentek az utcára, és komoly balhék voltak. Sajnos Magyarországon még nem érett meg erre a helyzet. Azt szeretném, hogy vegyük észre, hogy folyamatosan zárják el a demokrácia csapjait.

- mondta Hadházy. A kérdésre, hogy volt-e az ellenzékben vita arról, hogy jó-e ez a fajta politizálás, amit Hadházy most bemutatott a hétfői ülésen, Hadházy azt mondta:

Beszélgetünk róla, de a fő vita nem zajlott le: magának a parlamenti jelenlétnek az átgondolása és a parlamenti stratégiának az átgondolása. Az hogy ellenzéki pártok megszólalásokat egyeztetnek, az nem rossz dolog, de azt még nem beszéltük át, hogy mennyire van értelme a jelenlegi parlamenti keretek között bent maradni.

Hadházy szerint ezzel "egy színházat, a demokrácia látszatát" tartják fent. "A Fidesz 2006 körül kivonult a Parlamentből, és azzal foglalkozott hogy országszerte megszervezze magát. Nekünk is inkább arra kéne koncentrálnunk, hogy minden településen legyen két darab vállaltan ellenzéki emberünk, és országosan 20-25 ezer mozdulni kész aktivistánk" - mondta a politikus.